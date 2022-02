Pharmaindustrie St.Galler Vifor vor der Übernahme – Eisen hält Wachstum aufrecht Ganz im Zeichen des Verkaufs an das australische Biotechunternehmen CSL hat die Präsentation des Geschäftsergebnisses der Vifor AG gestanden. Auf einen Ausblick wurde verzichtet. Stefan Borkert 17.02.2022, 12.00 Uhr

Präparate aus dem Rohstoff Eisen treiben das Geschäft von Vifor Pharma an. Tobias Garcia

Das Pharmaunternehmen Vifor AG mit Sitz in St.Gallen ist im letzten Jahr nur leicht um 2,8 Prozent gewachsen. Das hat das Unternehmen an der Präsentation der Geschäftszahlen mitgeteilt. Demnach hat Vifor 2021 einen Umsatz von 1,75 Milliarden Franken erwirtschaftet. Wie das Unternehmen weiter schreibt, habe sich der Patientenzugang wegen der Lockerung der Coronabeschränkungen in den Schlüsselmärkten erholt.

Grund für das Wachstum ist in erster Linie das Angebot an Behandlungen gegen Eisenmangel. Ferinject/Injectafer verbessert für Patienten den Zugang zu einer intravenösen Eisenbehandlung. Vifor ist in diesem Bereich Marktführer. Die Umsätze stiegen hier, nach Konzernangaben um knapp 21 Prozent auf etwa 666 Millionen Franken.

Pandemie belastet Nachfrage

Anders sieht das bei der Umsatzentwicklung des Kaliumbinders Veltassa aus. Diese war 2021 rückläufig. Begründet wird der Rückgang in einem Communiqué mit der stärkeren Konkurrenz in den USA. Ausserdem habe die Pandemie auch die Nachfrage belastet. Ähnlich sieht das bei der Geschäftsentwicklung der Therapien zur Behandlung von Nierenerkrankungen aus. Hier gab es einen Rückgang um etwa 12 Prozent. Es handelt sich dabei um die ESA-Wirkstoffe (Erythropoese-stimulierenden Wirkstoffen), die die Bildung roter Blutkörperchen anregen. Abbas Hussain, CEO von Vifor Pharma, kommentiert dennoch:

Abbas Hussain, CEO Vifor Pharma. PD

«2021 war ein entscheidendes Jahr in der Geschichte von Vifor Pharma. Es war geprägt von weiteren Fortschritten bei der Umwandlung von Vifor Pharma in ein weltweit führendes Unternehmen für Eisenpräparate, Dialyse und Nephrologie sowie vom Übernahmeangebot des globalen Biotechnologieunternehmens CSL Limited.»

Man beschleunige das Wachstum, indem die Leistung des Eisengeschäfts maximiert werde. Ausserdem werde das Nephrologie-Portfolio ausgebaut. Er kündigte an, dass Vifor Pharma so gut positioniert sei, dass man vier neue Produkte in den Bereichen Dialyse, Nephrologie und seltene Nierenkrankheiten auf den Markt bringen werde.

Das Betriebsergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen ist leicht höher ausgefallen als im Vorjahr. Es stieg um 4,6 Prozent auf 602 Millionen Franken. Für die Aktionäre bleibt demnach die Dividende mit 2 Franken pro Aktie gleich.

Übernahmeverfahren läuft

Vifor wird an die australische CSL verkauft. Chris Mansfield

Auf einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hat das Unternehmen indes verzichtet. Seit Anfang Februar läuft das Akquisitionsverfahren. Das australische Biotechunternehmen CSL bietet 179,25 Dollar pro Vifor-Aktie oder umgerechnet zirka 165 Franken. Die Angebotsfrist endet am 2. März. Beide Verwaltungsräte haben der Transaktion bereits zugestimmt.