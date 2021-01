Sesselrücken Peter Spuhler tritt als Verwaltungsrat bei Autoneum zurück – Konzentration des Patrons gilt Stadler Peter Spuhler bündelt seine Kräfte: Er scheidet aus dem Aufsichtsgremium des Autozulieferers Autoneum aus und fokussiert auf die Leitung des Schienenfahrzeugbauers Stadler. Bei Autoneum lässt er seine Aktionärsinteressen künftig von einem Vertrauensmann wahren: Oliver Streuli, Chef von Spuhlers privater Beteiligungsgesellschaft PCS. Thomas Griesser Kym 21.01.2021, 09.23 Uhr

Peter Spuhlers Konzentration gilt Stadler. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Stadler-Chef Peter Spuhler stellt sich an der Generalversammlung des Autozulieferers Autoneum am 25. März 2021 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat. Das gab Autoneum zusammen mit ersten Geschäftszahlen für 2020 bekannt. Damit endet Spuhlers Amt im Aufsichtsgremium nach zehn Jahren. Spuhler lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren:

«Aufgrund der unvorhergesehenen Wiederübernahme der Funktion als Group CEO von Stadler Rail in Kombination mit der Doppelbelastung als Verwaltungsratspräsident will ich mich verstärkt fokussieren.»

Damit verdichten sich die Hinweise, dass Spuhler das Doppelmandat bei Stadler weiterhin und längerfristig auszuüben gedenkt.

Notlösung wird zur Dauerlösung

Im Mai 2020 hatte Stadler-Konzernchef Thomas Ahlburg wegen strategischer Differenzen abrupt den Hut genommen. Damals hiess es, Spuhler übernehme die Konzernleitung wieder, springe aber nur interimistisch in die Bresche. Doch schon im August 2020 sagte Spuhler gegenüber unserer Zeitung: «Derzeit suche ich keinen Nachfolger.» Und: Vorerst müsse Stadler «zu alter Stärke zurückfinden» und «ins operative Geschäft Ruhe hineinbringen».

Bei Stadler ist Spuhler nicht nur Verwaltungsratspräsident und Konzernchef, sondern auch mit einem Anteil von 41,5 Prozent Ankeraktionär.

Spuhler will Autoneum-Grossaktionär bleiben

Wie steht es um seine Beteiligung bei Autoneum nach dem angekündigten Rücktritt aus dem Verwaltungsrat? Spuhler in der Mitteilung:

«Mit meiner langfristigen Beteiligung an Autoneum, welche ich über die PCS Holding halte, bleibe ich dem Unternehmen als strategischer Ankeraktionär weiterhin eng verbunden.»

Spuhler hält gut 16 Prozent am Autozulieferer und ist damit zweitgrösster Aktionär nach Michael Pieper (21 Prozent). Die Beteiligung geht zurück auf die Zeit, bevor der Textilmaschinenhersteller Rieter sein Autozuliefergeschäft abspaltete und im Mai 2011 als Autoneum separat an die Börse brachte.

Oliver Streuli vertritt neu Spuhlers Interessen

Oliver Streuli, Chef der PCS Holding und bald Peter Spuhlers Vertrauensmann bei Autoneum. Bild: Robert Kopecky/PD

Wie stellt Spuhler sicher, dass er seine Interessen bei Autoneum als gewichtiger Aktionär weiterhin gewahrt sieht? Indem er sich durch einen Vertrauensmann ersetzen lässt. Neu stellt sich Oliver Streuli zur Wahl in den Verwaltungsrat. Streuli ist seit 2019 Chef der PCS Holding mit Sitz in Frauenfeld, in der Spuhler seine Beteiligungen versammelt hat.

Streuli war 2017 zu Stadler gestossen und verantwortete ab 2018 die Projektleitung des Börsengangs des Schienenfahrzeugherstellers. Davor arbeitete Streuli im Investment Banking der UBS. Er hat sein Studium an der Universität St.Gallen mit einem Master in Accounting und Finance abgeschlossen.

Spuhlers Beteiligungen werden «aktiv unterstützt»

PCS steht für «Peter Christoph Spuhler». Wichtigste Beteiligungen Spuhlers in seiner Privatholding, die er präsidiert, sind Stadler, Rieter, Autoneum, Aebi Schmidt und der European Loc Pool. Laut ihrer Website ist die PCS Holding «eine engagierte und langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft, die den Aufbau und die Entwicklung ihrer Portfoliounternehmen aktiv unterstützt.» Die Rede ist von «aktiver Einflussnahme».

Über das Geschäftsjahr 2020 schreibt Autoneum, dem pandemiebedingten Rückgang der weltweiten Fahrzeugproduktion entsprechend sank der Umsatz um 24,2 Prozent auf 1,74 Milliarden Franken. In Lokalwährungen betrug der Rückgang 18,7 Prozent. Das Unternehmen geht von einer betrieblichen Marge (Ebit) von 1,5 Prozent des Umsatzes aus. In der Schweiz produziert Autoneum im Werdenberger Werk Sevelen mit 280 Angestellten.