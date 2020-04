Pessimismus fehl am Platz: Die Coronakrise macht Immobilen in der Ostschweiz attraktiv Der Immobilienmarkt in der Ostschweiz ist intakt. Die Preise sind stabil. Es geht nur etwas langsamer zu. Stefan Borkert 18.04.2020, 05.00 Uhr

Besichtigungen laufen heute anders ab, als vor der Krise. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Der Immobilienmarkt präsentiert sich alles in allem recht stabil in der aktuellen Krise. Regional gibt es Unterschiede, aber für Panik gibt es besonders in der Ostschweiz keinen Grund. Zwar kommt Ernst & Young (EY)in einer Umfrage zu dem Schluss: «Die Schweizer Immobilienwirtschaft steht angesichts der Covid-19-Krise vor gewaltigen Herausforderungen.» Dann aber schiebt der Autor der Studie, Claudio Rudolf, Partner und Leiter Transaction Real Estate bei EY-Schweiz, nach: