Gallus Media AG hat einen neuen Chef Peter Müller übernimmt das Zepter bei der Produktionsgesellschaft Gallus Media. 22.02.2022

Die St.Galler Firma Gallus Media erreicht mit aufwendigen Streamingproduktionen beispielsweise von Aufführungen der Bachstiftung ein Millionenpublikum. Nik Roth

Die Gallus Media AG in St.Gallen ist seit knapp 60 Jahren als Produzentin für Ton und Bild in der Ostschweiz tätig. Das Unternehmen überträgt auch unter anderem Konzerte, Veranstaltungen, Kongresse und Generalversammlungen. Wie Gallus Media in einem Communiqué schreibt, wird Peter Müller neuer Geschäftsführer der Firma. Müller ist seit Jahren in der Online- und Wirtschaftsszene der Ostschweiz fest verankert. Er war Wirtschaftsförderer des Kantons St.Gallen, Initiant und Gründer der Electronic Mall Bodensee. Bis vor kurzem leitete er die Wissenstransferstelle (WTT) der OST, der Ostschweizer Fachhochschule. Ausserdem organisierte er den WTT Young Leader Award. Johannes Widmer, Inhaber des Unternehmens, sagt:

«Mit ihm werden wir die Gallus Media weiter vorwärtsbringen, die Verschmelzung von Ton, Bild und Raum konsequent weitertreiben, und die webbasierte Kommunikation erlaubt ein Dabeisein vor Ort oder online.»

Peter Müller (links) wird CEO und Verwaltungsrat bei Johannes Widmers Gallus Media AG. Widmer bleibt Verwaltungsratspräsident. PD

Widmer habe schon länger nach einem Geschäftsführer und Partner gesucht, damit er sich wieder vermehrt auf Kundenproduktionen und technische Weiterentwicklungen im Unternehmen konzentrieren könne, heisst es in der Mitteilung. Mit Peter Müller komme ein Partner ins Unternehmen, der die gleichen Philosophien und Visionen habe, so Widmer. Müller und Widmer bilden damit neu die Geschäftsleitung der Gallus Media AG. Beide sind auch im Verwaltungsrat des Unternehmens. Widmer bleibt Verwaltungsratspräsident.

Müller soll die neue Strategie der Gallus Media umsetzten. Diese sieht vor, dass Veranstaltungen, welche bisher abgebildet und übertragen wurden, dank ortsunabhängiger Kommunikation und Interaktion zu hybriden Veranstaltungen werden. Physische und digitale Inhalte sollen verschmelzen und Treffpunkte so neu definiert werden.

Sound von Mono bis zu Surround

1963 entstanden im Gallus Tonstudio in Mono und mit analoger Technik erste Musikproduktionen. 1993 kommt die digitale Aufnahmetechnik dazu. Bereits kurz nach der Einführung der DVD ist der Bereich Video- und DVD-Produktionen durch die 1999 gegründete Gallus Media AG abgedeckt worden. 2003 wurde das Gallus Tonstudio in die AG eingegliedert. Hinzu kamen dann zwei massgeschneiderte Übertragungswagen, um auch den Ausseneinsatz unter Studiobedingungen meistern zu können. Seit 2006 wird in HD und Surround produziert. Bei der Gallus Media AG arbeiten elf Angestellte und fünf Freelancer.