Übernahme: Bauwerk Group wird zum Weltmarktführer bei Parkett

Parkett Bauwerk Group schwingt sich zur Weltmarktführerin bei Qualitätsparkett auf – Übernahme der Somerset Hardwood Flooring stärkt das Ostschweizer Unternehmen in Nordamerika Fussböden aus Holz werden immer beliebter. Eine der grössten Anbieterinnen von Parkettböden ist die Bauwerk Group in St.Margrethen. Nun wird sie dank der Übernahme der amerikanischen Mitbewerberin Somerset Hardwood Flooring von der europäischen Nummer zwei zur globalen Nummer eins bei Qualitätsparkett. Thomas Griesser Kym Aktualisiert 02.05.2022, 09.39 Uhr

Am Hauptsitz der Bauwerk Group in St.Margrethen. Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2018)

Mit einem Umsatz von gut 300 Millionen Franken und 1600 Mitarbeitenden ist die Bauwerk Group mit Hauptsitz in St.Margrethen die zweigrösste europäische Parkettherstellerin. Nummer eins ist mit rund 300 Millionen Euro die schwedische Kährs. An dieser zieht die Bauwerk Group nun vorbei, in dem sie den Umsatz auf einen Schlag um einen Drittel auf 400 Millionen Franken erhöht und die Zahl der Beschäftigten um einen Viertel auf 2000.

Per 1. Mai 2022 hat die Bauwerk Group die US-Firma Somerset Hardwood Flooring Inc. übernommen. Das Unternehmen zählt den Angaben zufolge «zu den Markt- und Qualitätsführern für Parkettböden in Nordamerika. Dank des Zusammenschlusses steigt die Bauwerk Group zum «globalen Marktführer für Qualitätsparkett» auf.

Die beiden Unternehmen sind komplementär

Vergleicht man Bauwerk und Somerset, wird rasch klar: Die beiden Firmen ergänzen sich, und zwar sowohl geografisch als auch beim Sortiment. So hat die Bauwerk Group Produktionsstandorte in St.Margrethen, Kroatien und Litauen, und sie verarbeitet fast ausschliesslich europäisches Holz. Somerset wiederum produziert am Hauptsitz in Somerset im US-Staat Kentucky sowie am zweiten Standort Crossville im südlich angrenzenden Staat Tennessee und bedient sich fast ausschliesslich amerikanischen Holzes.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Beschaffungskanäle konkurrieren die beiden Unternehmen nicht um «den knappen Rohstoff Holz», was ein entscheidender Faktor sei. Bei den Produkten liegen die besonderen Stärken Bauwerks bei Mehrschichtparkett, jene Somersets bei Massivparkett, dem für den US-Markt relevanten Segment.

Alle drei Parkettmarken bleiben erhalten

Holzboden aus Hickory-Parkett des US-Herstellers Somerset Hardwood Flooring. Hickory ist das Holz des Walnussbaums. Bild: PD

Laut der Bauwerk Group bleiben alle drei Parkettmarken erhalten. Dabei wird die Marke Somerset Hardwood Flooring die beiden Bauwerk-Marken Bauwerk Parkett und Boen ergänzen. Auch sollen die Marken ihre jeweiligen regionalen Schwerpunkte behalten, wobei aber Somerset der Bauwerk Group Zugang zu Verkaufskanälen in Nordamerika öffnen und Somerset vom technologischen Know-how Bauwerks bei Mehrschichtparkett profitieren werde.

Diese Kompetenz ist laut Pia Kautz, Sprecherin der Bauwerk Group, einer der Gründe für den Zusammenschluss. Der bisherige Eigentümer und Chef von Somerset, Steve Merrick, sei auf der Suche gewesen, der sein Unternehmen auf eine nächste Stufe bringe, besonders bei Mehrschichtparkett. Ein anderer Grund war, dass sich Merrick Gedanken über die Regelung seiner Nachfolge und die langfristige Fortführung seiner Firma gemacht habe.

Keine Folgen für die Arbeitsplätze

Patrick Hardy, Chef der Bauwerk Group.

Insgesamt wird die Bauwerk Group mit der Erweiterung um Somerset internationaler und diversifizierter. Bauwerk-Chef Patrick Hardy nennt Somerset «den idealen Partner für unsere US-Expansion». Auf die Standorte und deren Arbeitsplätze soll die Transaktion keine Auswirkungen haben. Pia Kautz sagt:

«Europa ist die Heimat der Bauwerk Group und seine Länder werden immer Schlüsselmärkte für die Bauwerk Group und ihre Marken bleiben.»

In der Schweiz beschäftigt die Bauwerk Group insgesamt 222 Mitarbeitende. Dies in St.Margrethen sowie im Aussendienst und in den landesweit zehn Parkettwelten, Showrooms mit Spezialistinnen und Spezialisten für die Beratung.

Weiter sagt Pia Kautz, Somerset Hardwood Flooring verfüge über eine eigene Organisation und ein erfahrenes Management und werde daher keine Ressourcen von den europäischen Vertriebsorganisationen der Bauwerk Group abziehen - die Ansprechpartner, die Produkte und die Prozesse bleiben dieselben für unsere Kunden.

Bauwerk Group gehört einer Stiftung, Somerset gehörte dem Gründer

Was für beide Firmen gilt: Sie stehen nicht unter dem Einfluss kurzfristig denkender, aktivistischer Investoren. Die Bauwerk Group gehört zu 98 Prozent der EGS Beteiligungen AG, der «langfristig orientierten Beteiligungsgesellschaft» der Ernst-Göhner-Stiftung. Somerset war bisher zu 100 Prozent im Privatbesitz des bisherigen CEOs Steve Merrick, der das Unternehmen 1990 gegründet hat. Neuer Chef Somersets ist seit 1. Mai 2022 Paul Stringer, der langjährige Verkaufs- und Marketingleiter. Merrick werde sich aber auch weiterhin für Somerset engagieren. 2021 setzte die Firma mit 400 Beschäftigten 90 Millionen Dollar um.

Die Bauwerk Group setzte im Jahr 2021 rund 9,3 (im Vorjahr 8,2) Millionen Quadratmeter Parkett ab, davon 2 Millionen in der Schweiz. Auf gut 2 Millionen Quadratmeter kommt Somerset. In den vergangenen Jahren hat sich der Markt für nachhaltige Bodenbeläge positiv entwickelt. Dabei geholfen hat auch die Pandemie, die zwar da und dort zu Lieferengpässen geführt, aber auch die Besinnung auf das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden gefördert hat.

Bauwerk Group ist entstanden aus Fusion der Bauwerk Parkett mit Boen

Formpark-Parkett der Bauwerk Parkett in einem Einfamilienhaus in Walenstadt. Bild: PD

Bauwerk Parkett wurde 1944 vom Zürcher Unternehmer Ernst Göhner gegründet, nachdem er bereits 1935 die Idee des Klötzli-Parketts zur Serienreife entwickelt hatte. Mitte 2013 fusionierte die damalige Bauwerk Parkett AG in St.Margrethen, die 2-Schicht-Parkett herstellt, mit der norwegischen Boen AS, die ihre Stärken bei 3-Sicht-Parkett hat, das in den Werken in Kroaten und Litauen fabriziert wird. Ergänzt werden die Sortimente beider Marken durch Sportbodenbeläge aus Holz, Massivparkette und Handelsprodukte. Ungewiss ist die Zukunft des Sägewerks in der russischen Exklave Kaliningrad. Pia Kautz sagt:

«Die Bauwerk Group hat ihre Aktivitäten im Sägewerk in Kaliningrad reduziert und prüft derzeit Optionen für das weitere Vorgehen.»

Boens Wurzeln reichen zurück bis ins 17. Jahrhundert zu zwei Sägereien. Hauptabsatzmärkte der Bauwerk Group sind die Schweiz, Norwegen, Deutschland, Österreich, Grossbritannien, Frankreich, Italien und Schweden, aber auch China und die USA. Insgesamt verkauft die Bauwerk Group Parkett in gut 50 Ländern. 2021 stieg der Umsatz um gut 15 Prozent auf 302 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis nahm um 26 Prozent auf 24,6 Millionen Franken zu. Über die Rentabilität Somersets macht die Bauwerk Group keine Angaben, ebenso nicht über den Kaufpreis.

Produktion bei der Bauwerk Group. Bild: PD