Selber bezahlen bei Pius Schäfler

PAPETERIE Im Hauptgeschäft der Pius Schäfler AG kann man an der Self-Scanning-Kasse zahlen Das Ostschweizer Papeteriegeschäft Pius Schäfler wagt ein Experiment: Im Gossauer Stammgeschäft steht seit letzter Woche eine Self-Check-out-Kasse. Kaspar Enz 20.10.2021, 17.30 Uhr

Remo Waldburger probiert die neue Self-Scanning-Kasse der Pius Schäfler AG aus. Bild: PD

«Nach der Olma läuft das Weihnachtsgeschäft langsam an», sagt Remo Waldburger. «Für uns ist das die wichtigste Zeit», so der Leiter Fachhandel des Gossauer Papeterieunternehmens Pius Schäfler AG. In den acht Geschäften des Unternehmens heisst das oft: lange Schlangen, Kunden stehen an der Kasse lange an, «auch wenn sie nur eine Glückwunschkarte kaufen».

Das will Waldburger ändern. «Self-Scanning-Kassen sind bei Grossverteilern bereits gang und gäbe», beobachtet er. «Genutzt werden sie von allen Altersgruppen.» Seit letzter Woche steht auch im Hauptgeschäft der Pius Schäfler in Gossau ein solches Gerät. Für Waldburger ein Pionierprojekt. «Wir gehören im Fachhandel wohl zu den ersten, die das machen», sagt er.

Personal soll mehr Zeit für Kunden haben

«Dabei geht es uns nicht darum, Personal zu sparen oder den Kundenkontakt zu verringern. Im Gegenteil», versichert er. Denn das Anstehen für Kleinigkeiten raubt nicht nur den Kunden Zeit, sondern auch dem Personal. «Dank der Self-Check-out-Kassen haben unsere Verkäuferinnen und Verkäufer wieder mehr Zeit für die Beratung.»

Dass es wegen des neuen Zahlungssystems zu mehr Diebstählen kommt, glaubt Waldburger nicht. Diebstähle gebe es jetzt schon, sagt er. Das sei bei einem Laden mit vielen kleinen Artikeln immer ein Risiko. «Aber so gesehen gibt es eigentlich recht wenig Diebstahl. Mit der neuen Kasse ändert sich das kaum.»

Ausweitung möglich

Der Betrieb der Self-Scanning-Kasse in Gossau sei vorerst ein Experiment. «Das Geschäft in Gossau ist nach dem Markwalder in St.Gallen das grösste Geschäft der Gruppe», sagt er. Deshalb eigne es sich für den Testbetrieb. Wenn die Erfahrungen positiv sind, könne er sich aber gut vorstellen, dass man auch in anderen Standorten so eine Kasse einführt. «Wie es herauskommt, werden die nächsten Monate weisen.»