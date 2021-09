Wegen Formfehler: Stadler verliert Grossauftrag in Österreich

Panne Formfehler mit der Signatur: Stadler verliert einen Grossauftrag für bis zu 190 Züge in Österreich Ein Lapsus seitens Stadlers bei der elektronischen Signatur der Offerte führt dazu, dass das Wiener Bundesverwaltungsgericht die Auftragsvergabe der ÖBB für bis zu 190 Doppelstockzüge an den Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller kassiert. Nun dürfte es heissen: Zurück auf Feld eins. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 21.09.2021, 15.03 Uhr

Ein aktueller Nahverkehrs-Doppelstöcker der ÖBB von Siemens, im Volksmund Wieselzug genannt, auf dem Weg nach Wien-Westbahnhof. Bild: commons.wikimedia.org/NÖLB Mh (Eichgraben-Altlengbach, 21. August 2012)

Mitte 2021 haben die ÖBB in einer Grossausschreibung Stadler den Zuschlag erteilt. Es geht um dringend benötigte Doppelstöcker für den S-Bahn- und Regionalverkehr in Niederösterreich und Wien. Der Rahmenvertrag umfasst bis zu 190 elektrische Triebzüge. Die Zeitung «Der Standard» taxierte das Volumen auf bis zu zwei Milliarden Euro.

Gegen die Vergabe an Stadler hat Mitbewerber Alstom Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Mit Erfolg: Sowohl Gerichtssprecher Dietmar Rust als auch ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder bestätigen Angaben des «Standard», wonach das Gericht am 10. September 2021 die Erteilung des Zuschlags an Stadler für nichtig erklärt hat.

Die ÖBB haben den Fehler bei der Angebotsprüfung wohl übersehen

Weshalb dieser Entscheid? «Der Standard» schreibt unter Berufung auf «ÖBB-Aufsichtsratskreise», Stadler habe sein Angebot mit elektronischer Signatur gezeichnet, aber mit der falschen: Verwendet worden sei statt die EU-Version die Schweizer Version, die in der EU nicht gültig sei.

Und: Bei der Prüfung der Stadler-Offerte sei den ÖBB dieser Fehler entgangen. Andernfalls hätten sie das Angebot gar nicht zulassen dürfen und Stadler aus dem Vergabeverfahren ausschliessen müssen.

Elektronische Signatur In der Schweiz ist die elektronische Signatur im Bundesgesetz über die elektronische Signatur (ZertES) geregelt. Die Anforderungen sind vergleichbar mit jenen der eIDAS-Verordnung der EU über elektronische Identifizierungs- und Treuhanddienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt.



Qualifizierte Zertifikate aus EU-Ländern werden in der Schweiz jedoch nicht automatisch anerkannt. Gleiches gilt für die schweizerischen qualifizierten Zertifikate in der EU. Die gegenseitige Anerkennung elektronischer Signaturen erfordert den Abschluss internationaler Abkommen, wie das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) auf seiner Website schreibt. Bisher hat die Schweiz noch kein solches Abkommen abgeschlossen, wie Bakom-Juristin Sandra Wuilloud sagt. Die elektronische Signatur ist ein technisches Verfahren zur Überprüfung der Echtheit eines Dokuments, einer elektronischen Nachricht oder anderer elektronischer Daten sowie der Identität des Unterzeichnenden. Sie basiert auf einer Zertifizierungsinfrastruktur, die von vertrauenswürdigen Dritten verwaltet wird, den Anbietern von Zertifizierungsdiensten. (red)

Stadler soll die Signatur falsch gesetzt haben

ÖBB-Sprecher Rieder formuliert es so: «Der Prozess der Auftragsvergabe wurde vom Bundesverwaltungsgericht wegen eines Formfehlers aufgehoben. Dabei handelt es sich um einen Signaturformfehler.» Auf Nachhaken sagt Rieder: «Die Signatur ist vom Anbieter falsch gesetzt worden», also von Stadler.

Gerichtssprecher Rust spricht einerseits ebenfalls von einem «Formfehler im Zusammenhang mit der Signatur». Andererseits habe der Richter auch noch einen zweiten Punkt beanstandet, auf den Rust nicht näher eingeht. Stadler selbst hat eine Stellungnahme am Nachmittag oder frühen Abend in Aussicht gestellt.

Der Richter hat den Fehler aufgedeckt

Alstom hatte mit seiner Beschwerde die Auftragsvergabe in Zweifel gezogen und unter anderem einen angeblichen Interessenkonflikt der ÖBB geltend gemacht, weil diese seit 2017 mit Stadler in einem Joint Venture zum Unterhalt der Flotte der privaten ÖBB-Konkurrentin Westbahn verbandelt sind.

Der Fehler mit der Signatur wurde entdeckt, weil der Richter im Zuge der Nachprüfung des Vergabeprozesses auch die Legitimation des von Stadler eingereichten und von der ÖBB zugelassenen Angebots prüfte.

Die ÖBB fahren auf ein gravierendes Verkehrsproblem zu

Abgesehen von der Panne mit dem fehlerbehafteten Angebot Stadlers gibt es nun ein ganz anderes Problem. Der Plan der ÖBB, die ersten neuen Doppelstöcker bis Mitte Dezember 2024 auf die Schienen zu bringen, ist kaum mehr zu halten.

ÖBB-Sprecher Rieder räumt ein: «Es wird schwierig.» Damit steht der bereits fix vereinbarte Ausbau des Bahnangebots im Osten Österreichs auf der Kippe.

Einsprache oder Neuausschreibung

Die ÖBB haben nun zwei Optionen. Entweder legen sie gegen den Richterspruch Einsprache ein und versuchen so, ihren Vergabeentscheid pro Stadler doch noch zu retten. Oder sie akzeptieren das Verdikt und rollen die Ausschreibung von Grund auf neu aus. Laut Rieder werden die ÖBB den Richterspruch nun analysieren und dann das weitere Vorgehen beraten.

Dabei fragt sich, welche Alternativen zu Stadler die ÖBB in einer Neuausschreibung überhaupt haben. Der bisherige Haus- und Hoflieferant Siemens hatte an der ursprünglichen Ausschreibung gar nicht teilgenommen, weil sich der deutsche Hersteller aufgrund der Bauweise seiner Doppelstöcker ausserstande sah, diese mit der geforderten Anzahl Sitzplätze zu bestücken.

Auch die Einstöcker stehen bisher unter einem schlechten Stern

Und Alstom als Nachfolgegesellschaft von Bombardier war von den ÖBB vom Doppelstöckerauftrag ausgeschlossen worden. Dies wegen des Debakels mit den 46 Bombardier-Einstöckern für Vorarlberg und Tirol, die bis heute keine Zulassung haben.

Mit Ersatz für die 21 Vorarlberg-Züge haben die ÖBB mittlerweile Siemens beauftragt. Vom ursprünglichen Rahmenvertrag mit Bombardier, aufgrund dessen die Einstöcker für Westösterreich bestellt worden waren, wollen die ÖBB ebenfalls nichts mehr wissen. Stattdessen haben sie eine Neuausschreibung für bis zu 540 Züge in die Wege geleitet, bei der auch Stadler gute Chancen eingeräumt werden.