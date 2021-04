Pandemiebekämpfung

Die Biocopy Holding AG und das Institut für Virologie und Immunologie (IVI) an der Uni Bern kooperieren bei der Erforschung eines Impfstoffes und der Entwicklung neuer diagnostischer Methoden gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP). Weiter heisst es in einem Communiqué, das für Schweine und Wildschweine tödliche ASP Virus habe nach jahrelanger Zirkulation in Osteuropa, im Jahr 2020 den ostdeutschen Raum erreicht. Seither verbreite sich das Virus immer weiter in der Wildschweinpopulation und es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis zur Übertragung auf Hausschweine.