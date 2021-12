St.Galler Jungunternehmen kämpft mit Kickbag gegen den Kartonberg

PÄCKLIFLUT St.Galler Jungunternehmen sagt Kartonbergen im Onlineversand den Kampf an: Kickbag will mit wiederverwendbarer Versandtasche durchstarten Die Adventszeit hinterlässt auch einen riesigen Abfallberg. Die Pandemie macht ihn noch schlimmer: Der Onlinehandel wächst, und mit ihm der Berg von Versandschachteln. Ein St.Galler Jungunternehmen will Gegensteuer geben. Mit dem Kickbag, einer wiederverwendbaren Tasche für den Warenversand. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Der Kickbag eignet sich am besten für Textilien und andere nicht zerbrechliche Güter. Bild: PD

Es ist Advent. Der Weihnachtsschmuck hängt in Fenstern und Einkaufsstrassen, Kinder mögen kaum noch warten. Und die Post kann sich vor Paketen kaum mehr retten. Und Coronazahlen macht die Päckliflut nur noch grösser. In der Woche um Black Friday lieferte die Post 7,4 Millionen Päckchen aus. So sieht es ganz danach aus, wie wenn die Post den Paketrekord vom letzten Jahr noch einmal schlägt. 2020 vertrug die Post im Jahresverlauf fast 183 Millionen Pakete.

Wider den Kartonberg

Das sind auch Millionen von Kartonschachteln, die erst produziert, und dann meist nach einmaligem Gebrauch wieder entsorgt werden. Das fiel auch Tobias Zingg auf, gerade an Weihnachten. Er ist Mitgründer von Stadtlandkind.ch, unterdessen einem der grössten Onlinehändler für Kinderkleider. «Diese letzten drei Monate im Jahr sind für uns das Hauptgeschäft», sagt er.

«Damit gehen auch diese Kartonberge einher. Und mit dem Wachstum des Onlinehandels durch Corona wurde es noch viel mehr.»

Besonders nachhaltig ist das nicht. Das fand auch Mariella Huber, Gründerin des St.Galler Stoffladens Stoff&So, der ebenfalls vor allem online tätig ist. Gemeinsam suchten sie nach Lösungen für diese «Knacknuss in einer ökologischen Wertschöpfungskette». Und entwickelten den Kickbag. Eine Tasche aus Recycling-PET. Der landet nach dem Auspacken im Briefkasten und wird dann wieder verwendet.

Rücklaufquote steigt

Seit 2020 nutzen die beiden St.Galler Onlineshops den Kickbag, zumindest bei allen Sendungen, die hinein passen und nicht zerbrechlich sind, sagt Zingg. «Bei den Kunden unserer eigenen Onlineshops kam die Tasche schnell gut an.» Die Rücklaufquote sei über die Zeit immer besser geworden. «Am Anfang haben uns einige angerufen, und gefragt, ob sie die Tasche auch behalten können. Und einige haben es wohl getan, ohne zu fragen.» Doch unterdessen kommen über 90 Prozent der Beutel zurück.

Hat man den Kickbag ausgepackt, kann man ihn per Post zurücksenden. Bereits über 15’000 Kickbags sind im Umlauf. Bild: PD

Der Kickbag hat sich etabliert, meint Zingg. Was nicht verwundert. Denn nicht nur einige Onlinehändler stören sich am Kartonberg: In einer Studie der Post sprechen sich über zwei Drittel der Befragten Online-Kunden für Verpackungsmaterial aus, das möglichst mehrfach verwendet werden kann.

«Bald kamen deshalb auch die ersten Unternehmen auf uns zu, die am Kickbag interessiert waren.» Bevor man aber endgültig mit der wiederverwendbaren Packung an die grossen Kunden ging, wurde das Produkt noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. 12’000 Kickbag-Sendungen wurden im Frühling und Sommer verschickt. Mit der Post wurden so auch Wege gefunden, wie der Kickbag möglichst einfach und automatisiert in den Verteilzentren verarbeitet werden kann.

Post zeigte Kickbag am Klimagipfel

Das sei ein wichtiger Faktor, sagt Zingg. «Alle Partner müssen mit dem Kickbag umgehen können.» Umgekehrt sei der Kickbag für die Post nicht nur ein Mehraufwand. «Auch sie muss sich ja mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen.» Die Post scheint das St.Galler Projekt jedenfalls wohlwollend zu beobachten. Am Klimagipfel in Glasgow zeigte sie einen Film über die Anstrengungen der Post in Sachen Nachhaltigkeit – darin hatte auch der Kickbag einen Auftritt.

Am Klimagipfel in Glasgow zeigte die Post einen Film über ihre Arbeit. Video: PD

Nicht nur die Post hat den Kickbag entdeckt. Einige grosse Kunden nutzen den Kickbag bereits. Coop Bau+Hobby, PkZ oder Walder Schuhe versenden einen Teil ihrer Bestellungen mit dem Kickbag, die Schweizer Armee verschickt damit Teile der Ausrüstung. Zu den Kunden gehören auch einige kleinere Modelabels, oder die Appenzeller Skimanufaktur Timbaer. Ski kann man mit dem Kickbag zwar noch nicht versenden. «Aber man kann damit seinen Skischuh einschicken, um die Bindung anpassen zu lassen», sagt Zingg.

Tobias Zingg, Mtgründer von Stadtlandkind.ch und Kickbag.

Potenzial Kreislaufwirtschaft

Das Beispiel zeige auch: Das Potenzial des Kickbags sei mit herkömmlichem Onlinehandel noch lange nicht erschöpft, meint Zingg. Ein Kunde vermiete Babykleider bis das Baby aus ihnen hinausgewachsen ist. «Unsere Tasche schliesst für ihn eine Lücke.» Der Kickbag könne auch ein Baustein einer Kreislaufwirtschaft sein. «Und zurzeit kommen viele solche Projekte auf.»

So erhofft sich das Jungunternehmen in den nächsten Monaten ein gutes Wachstum. «Wir haben einen grossen Vorrat vorproduziert, den wir demnächst einsetzen können.» Gut sei das auch deshalb, weil auch der Kickbag von den Lieferengpässen in vielen Märkten betroffen ist.

Produziert in Asien

Denn produziert wird er in Asien. Das mag wenig nachhaltig klingen. Da die Tasche aber aus rezykliertem PET besteht, sei der Weg über Asien unausweichlich. «Der grösste Teil des Materials fällt dort an. Selbst wenn wir einen europäischen Produzenten finden würden, müsste der das PET aus Asien holen», sagt Zingg. Der Kickbag soll zwar nachhaltig sein, er dürfe aber auch nicht zu viel kosten.

«Wir müssen preislich mit Einwegverpackungen mithalten können.»

Ist die Tasche zu teuer, wird sie nicht eingesetzt. «Der Kickbag ist am Ende nur eine Versandverpackung, nicht das eigentliche Produkt.»

