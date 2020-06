Interview Ostschweizer Unternehmen sind nicht per se gegen Kinderbetreuung durch Väter – doch wer trägt die Kosten? In puncto Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat auch die Ostschweiz noch Nachholbedarf. Die Familienplattform Ostschweiz (FPO) will helfen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Die Geschäftsführerin Corinne Indermaur im Interview. Stefan Borkert 25.06.2020, 05.00 Uhr

Auch Väter sollten die Möglichkeit haben, Kinderbetreuung wahrzunehmen. Bild: Getty

Wie akzeptiert ist der Verein in der Ostschweiz bei der Wirtschaft?

Corinne Indermaur: In der Wirtschaft ist «Vereinbarkeit von Beruf und Familie» ein wichtiges Thema. Fachkräftemangel und die demografische Entwicklung zeigen die Notwendigkeit der Vereinbarkeit auf. Viele Arbeitgeber sind froh, dass es eine externe Beratungsstelle in der Ostschweiz für die Anliegen ihrer Mitarbeitenden gibt, und sie nutzen diese auch. Ebenfalls besteht eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Wirtschaftsorganisationen, um Synergien und Netzwerke zu nutzen.

Corinne Indermaur, Familienplattform Ostschweiz Bild: Andreas Hasler

Die Plattform und ihre Angebote wachsen. Kommen Sie langsam an eine Grenze, wo der Staat, also die Kantone, stärker gefragt wären?

Die FPO versteht sich als Drehscheibe aller Angebote, um diese der Öffentlichkeit einfach zur Verfügung zu stellen. Diese Aufgabe können wir für die Ostschweiz sehr gut alleine bewältigen.

Nervt Sie eigentlich der Begriff Papi-Urlaub?

Ob Papi-Urlaub, Familienzeit oder Mutterschaftsurlaub, die Benennung der Zeit ist irrelevant. Wichtig ist, dass beide Elternteile die Möglichkeit haben, das Neugeborene kennen zu lernen und eine Beziehung aufzubauen. Und Fakt ist, dass die Schweiz in dieser Beziehung Handlungsbedarf hat.

Eben. Gerade die Wirtschaft, auch in der Ostschweiz, tut sich aber sehr schwer, wenn es um Kinderbetreuung durch Väter geht. Woran liegt das?

Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft gegen die Betreuung durch Väter ist. Die Frage stellt sich wohl eher, wer die Kosten dafür trägt.

Viele Firmenchefs sind ja selbst Väter. Gibt es Manager, die wegwollen vom Image des «Rabenvaters»?

Gegenfrage. Was ist ein Rabenvater? Auch ein Manager, der hundert Prozent arbeitet, kann ein sehr guter Vater sein und eine intensive Beziehung zu seinen Kindern pflegen. Hängt das Arbeitspensum davon ab, ob man eine gute Mutter oder ein guter Vater ist? Aus meiner Sicht wohl eher nicht.

Bild: Dominik Wunderli

Trotzdem tragen noch immer Mütter zumeist die Hauptlast bei der Kinderbetreuung. Sie sind zum Teil auch sehr gut ausgebildet. Warum nutzt man in der Wirtschaft das Potenzial zu wenig?

Die Rahmenbedingungen, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen, sind nach wie vor schwierig. In vielen Branchen fehlt es an Teilzeitstellen für Führungspositionen und gut ausgebildete Frauen. Es wäre wünschenswert, dass Frau und Mann vermehrt in Teilzeitstellen arbeiten können und so, ich betone, zusammen die Aufgabe Eltern und Haushalt übernehmen. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sind sicher bezahlbare Tagesstrukturen und Vorschulangebote, welche in immer mehr Gemeinden angeboten werden.

Ist das Angebot in städtischen Gebieten besser als auf dem Land?

Das Angebot an Kinderbetreuung ist in den städtischen Gebieten sicher besser ausgebaut. Aber auch die ländlichen Gebiete erkennen den Ausbaubedarf, um attraktiven Lebensraum für Familien zu bieten.

Gibt es denn noch immer die Angst, dass der Staat über Kitas und Kindergärten zu sehr, vielleicht sogar in sozialistischer Manier, in die Kindererziehung eingreift?

Schwer zu sagen. Grundsätzlich ist die Erziehung der Kinder Sache der Eltern. Aber Kitas und Kindergärten legen einen wichtigen Grundstein für die Entwicklung der Kinder.

Die aktuelle Lage hat Homeoffice und das Thema Kinderbetreuung in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Hoffen Sie auf ein verändertes Bewusstsein bei den Ostschweizer Unternehmen bezüglich Vereinbarkeit Familie und Beruf?

Es wäre wünschenswert und nötig, dass die Vereinbarkeit an Bedeutung gewinnt. Doch ich bin Realistin. Viele Unternehmen haben nach dieser ausserordentlichen Lage mit grossen Herausforderungen zu kämpfen und da steht Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiterhin nicht an erster Stelle.

Ist Ihr Telefon heiss und das E-Mail-Postfach wegen Corona übergelaufen?

Während des Lockdowns war die Empfehlung des Bundesrats, die Kinder zu Hause zu betreuen und, falls möglich, Homeoffice zu machen. Für viele Familien ist das eine grosse Herausforderung, welche aber die Familien mit Bravour gemeistert haben. Während dieser Wochen haben viele Kitas und Tagesfamilien keine Kinder aufgenommen, was erschwerend hinzukam. Schwieriger für berufstätige Eltern waren die vier Wochen Halbklassenunterricht im Kanton St.Gallen. Hier ging die Vereinbarkeit wohl vergessen.

Was waren die häufigsten Anliegen in den letzten Monaten?

Zum Beispiel rechtliche Fragen in Bezug auf freie Tage für die Kinderbetreuung, Rückerstattung von Kitakosten und Ähnliches. Ausserdem gab es die ganz normalen Anfragen für die Kinderbetreuung.