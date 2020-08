Ostschweizer Unternehmen kämpfen –Exporte brechen gewaltig ein – doch am Horizont zeigt sich ein Hoffnungsschimmer Der aktuelle Ostschweizer Konjunkturbericht zeigt die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise. Stefan Borkert 08.08.2020, 05.00 Uhr

Es wird dauern, bis die Ausfuhren aus der Ostschweiz wieder normales Niveau erreichen. Bild: Getty

Überraschungen sind im Konjunkturbericht für die Ostschweiz ausgeblieben. Von einer Rückkehr zur Normalität in der Wirtschaft kann aber keine Rede sein. Dafür zeigt der Bericht deutlich die Spuren, die Covid-19 in allen Bereichen der Wirtschaft hinterlässt. Und doch gibt es durchaus auch Anzeichen für Erholung. Peter Eisenhut Managing Partner der St.Galler Ecopol AG hat die Konjunkturdaten der Konjunkturforschungsstelle (KOF) ausgewertet und auf die Region heruntergebrochen. Eisenhut sagt, dass die Weltwirtschaft im ersten Halbjahr einen historischen Einbruch der Konjunktur erlebt hat, welcher die Exporte der Schweiz und der Ostschweiz in die Tiefe habe purzeln lassen. Seit Juli zeige die Weltwirtschaft aber gewisse Erholungszeichen. Auch der Konjunkturindex der Region St.Gallen-Appenzell sende positive Signale aus.

Die deutsche und die US-Wirtschaft haben im zweiten Quartal den grössten Rückgang des Bruttoinlandprodukt (BIP) seit dem Zweiten Weltkrieg erlitten. «Die Entwicklung des BIP ist jedoch stets ein Blick in den Rückspiegel, mit wenig Aussagekraft für die Gegenwart und die Zukunft», sagt Eisenhut und fährt fort: «So lautet denn die gute Nachricht: Einige Echtzeit- und Frühindikatoren, wie die Einkaufsmanagerindizes, zeigen an, dass die Erholung begonnen hat. Auch in der Schweiz und der Ostschweiz hat sich die Konjunktur nach dem Lockdown aufgebäumt.

Regional positive Signale

Der Konjunkturindex für St.Gallen-Appenzell hat den Tiefstand im April durchschritten, heisst es im Bericht. Zwar liegt er auch aktuell noch im Minus, aber die Aussichten in der Industrie haben sich demnach wesentlich verbessert. In der Bauwirtschaft liefen die Geschäfte im letzten Quartal gut, hingegen bleiben die Erwartungen von Vorsicht geprägt. Der Detailhandel profitiert von einer Wiederbelebung des Konsums, rechnet aber für die kommenden Monate nur mit einer marginalen Beschleunigung des Aufschwungs. «Alles in allem bleibt die Hoffnung bestehen, dass die Konjunktur allmählich wieder Tritt fasst, wobei eine schnelle v-förmige Erholung vom Tisch ist», stellt Eisenhut fest. Der Aufschwung dürfte eher schleppend verlaufen und bestenfalls einem schiefen V ähneln. Dabei seien sich die Unternehmen der grossen Unsicherheiten und der vielen Risiken sehr wohl bewusst.

Die Wirtschaft konnte sich von den Tiefständen befreien und hat den Weg einer Erholung eingeschlagen. Bisher hat sich weder die Arbeitslosigkeit nicht so dramatisch entwickelt noch wurde die Kurzarbeit so expansiv in Anspruch genommen, wie befürchtet werden musste. Dennoch weist die Auswertung der Konjunkturumfrage in der Region St.Gallen-Appenzell darauf hin, dass insbesondere in der Metall- und Maschinenindustrie in den kommenden Monaten mit einem Personalabbau zu rechnen ist. Eine dauerhafte Einschränkung oder sogar Verschärfung der Grenze für Besucher von Veranstaltungen hätte zudem einschneidende Konsequenzen für etliche Dienstleistungsbranchen, vor allem für Sport- und Kulturbetriebe.

Im zweiten Quartal verzeichneten die Exporte der Region St.Gallen-Appenzell einen historischen Einbruch von rund 19 Prozent. Dabei mussten sämtliche Warengruppen ein Minus hinnehmen. «Über 20 Prozent betrugen die Einbussen bei den Schwergewichten wie der Maschinen-, der Nahrungsmittel- und der Kunststoffindustrie», so Eisenhut. Besonders stark zu spüren war die Flaute in den Ländern der Eurozone. So sanken die Ausfuhren nach Spanien und Italien beispielsweise um mehr als 40 Prozent.

Die Industriefirmen leiden demnach noch immer unter dem globalen Nachfragerückgang und sind sowohl mit dem Auftragsbestand als auch mit der Geschäftsentwicklung unzufrieden. Allerdings dürfte die Talsohle erreicht sein, haben sich doch die Zukunftserwartungen aufgehellt, so die Analyse. Nach dem Einbruch der regionalen Exporte im zweiten Quartal gehen die Industriebetriebe sowohl von einer Stabilisierung der Ausfuhren, der Auftragsbestände als auch der Produktion aus.

Besonders im Food-Bereich kann der Detailhandel wieder zulegen Christian Beutler / KEYSTONE

Erholung im Detailhandel

Die Geschäfte im Detailhandel haben sich nach dem Absturz erholt. Seit Mai sind die Umsätze wieder am Steigen, vorwiegend im Food-Bereich, welcher von der Grenzschliessung und damit vom ausfallenden Einkaufstourismus profitieren konnte. Eisenhut stellt fest: «Im schwer geprüften Non-Food-Bereich machen sich nach dem Ende des Lockdowns gewisse Nachholeffekte bemerkbar.» Die Stimmung im Detailhandel habe sich verbessert, aber die Branche schaue mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. «Ähnlich wie die Konsumenten, deren Laune sich nach dem Schock zwar erholt hat, aber noch immer schlechter ist als im langjährigen Durchschnitt.»