Ostschweizer Transportunternehmen üben für den emissionsarmen Güterverkehr Schweizer Unternehmen übernehmen bei der Einführung des Wasserstoffantriebs für Lastwagen eine Pionierrolle. Doch einige Ostschweizer Transporteure setzen schon länger Lastwagen mit alternativen Antrieben ein. Kaspar Enz 10.10.2020, 05.00 Uhr

Bei der Frauenfelder Hugelshofer AG ist ein elektrisch angetriebener 40-Tönner im Einsatz. Bild: Andrea Stalder

Im Personenverkehr sind alternative Antriebe auf dem Vormarsch: Mehr als ein Drittel der im September neu zugelassenen Personenwagen fuhren mit alternativen Antrieben, wie der Verband Auto-Schweiz mitteilt. Im Güterverkehr fristen sie dagegen noch ein Nischendasein.

Lastwagen mit allen alternativen Antrieben

Das hat Gründe. «Eine grosse Herausforderung bei alternativen Antrieben ist die Reichweite», sagt Fredy Würzer, Geschäftsleitungsmitglied der Wiler Camion Transport AG. Höhere Reichweiten verspricht der Wasserstoffantrieb. Deshalb ist auch Camion Transport als Teil des Fördervereins H2 Mobilität Schweiz dabei. Zum Fuhrpark von 630 Fahrzeugen kommt einer der ersten Wasserstoff-Lastwagen hinzu. Das Problem war hier bisher der Mangel an Tankstellen. Doch der Förderverein treibe auch den Aufbau eines landesweiten Tankstellennetzes voran.

Schritt in die Zukunft Bei der Verbreitung des Wasserstoffantriebs kommt der Schweiz eine Vorreiterrolle zu. Sieben von dereinst 1600 Hyundai-Lastwagen mit Brennstoffzellen-Antrieb wurden diese Woche hierher geliefert. Es sind die ersten seriengefertigten Wasserstoff-Lastwagen weltweit. Möglich wurde dies dank dem Förderverein H2 Mobilität Schweiz. Getragen von Transport-, Handels- und Mineralölunternehmen bringt der Verein nicht nur die Fahrzeuge ins Land. Gleichzeitig wird auch der Aufbau eines landesweiten Netzes von Wasserstoff-Tankstellen vorangetrieben. (ken)

Der E-Laster der Camion Transport beliefert die Stadt St.Gallen Bild: PD

Ein wichtiger Schritt auf einem Weg, den das Unternehmen schon länger verfolge. «Wir haben bereits Gas-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge», sagt Würzer. Denn man hegt ehrgeizige Pläne. Ab 2025 will Camion Transport die Innenstädte emissionsfrei beliefern, ab 2030 alle urbanen Räume.

Wie das aussehen könnte, zeigte ein einjähriges Projekt ab Juni 2019 in St.Gallen: Ein Elektro-Lastwagen fährt die mit der Bahn gelieferten Waren von Schwarzenbach in die Stadt. Dort werden sie zum Teil mit Velokurieren fein verteilt. Nun werde auch der Wasserstoff- Lastwagen im Tagesbetrieb genutzt. Die Erfahrungen aus dem Einsatz könnten helfen, die Technologie weiterzuentwickeln, sagt Würzer.

Spar spart 90 Tonnen CO2

Auch der Lebensmittelhändler Spar ist Teil des Fördervereins H2 Mobilität. Das Unternehmen will ab nächstem Frühling einen Wasserstoff-Lastwagen in Betrieb nehmen, um die Innerschweizer Märkte zu beliefern, sagt Spar-Sprecherin Silvia Manser. Das spare rund 90 Tonnen CO2 im Jahr. Möglich sei dies dank der höheren Reichweite der Hyundai-Wasserstoff-Lastwagen. Denn Touren in die Innerschweiz würde der Elektro- Lastwagen, der bei Spar bereits im Einsatz ist, nicht schaffen. Dieser fährt zwei Touren, eine ins Appenzellerland, eine bis nach Kreuzlingen, sagt Manser. Insgesamt fahre der Lastwagen so rund 140 Kilometer am Tag.

Auch Spar fährt elektrisch. Bild: PD

Investitionen in weitere E-Laster seien im Moment nicht geplant. Einerseits sei die Technologie nur im Nahverkehr sinnvoll. Andererseits sei er nur dank der Befreiung von der LSVA wirtschaftlich tragbar – bis jetzt. «Die Elektrotechnologie für Lastwagen ist aber noch nicht fertig entwickelt», sagt Manser.

Elektromotor treibt 40-Tönner an

Das weiss auch Martin Lörtscher, CEO der Frauenfelder Hugelshofer Logistik AG. Trotzdem gehört seit über einem Jahr der wohl grösste Elektro-Lastwagen der Schweiz zu seinem Fuhrpark, ein umgerüsteter MAN-Sattelzug. «Das funktioniert problemlos.» Trotz beschränkter Reichweite fahre der Sattelzug 60'000 Kilometer im Jahr. «Wir haben die Strecken und die Aufladezyklen der Akkus gut abgestimmt, sodass wir fast rund um die Uhr fahren können», sagt Lörtscher. So eigne sich der E-Laster eher für Strecken, die gut planbar sind.

Martin Lörtscher, Hugelshofer AG Bildl: Andrea Stalder

Für Lörtscher hat der Elektroantrieb auch Vorteile. Die Energie kommt von der eigenen Fotovoltaikanlage. So spart der E-Laster 17'700 Liter Diesel im Jahr, und auch die Unterhaltskosten sind tiefer als bei einem herkömmlichen Lastwagen. In der Anschaffung sei dieser allerdings viel günstiger.

«Wenn aber mehr E-Laster produziert werden, sinken auch die Preise.»

Die Zukunft gehöre denn auch nicht einem einzigen Antrieb, sondern einem zweckmässigen Mix. «Auf lange Distanzen wird sich Diesel noch lange halten», glaubt Lörtscher. Für Mittelstrecken und im nationalen Verkehr hätten Flüssiggas- und Wasserstoffantriebe grosses Potenzial. «Und für kürzere Strecken eignen sich E-Nutzfahrzeuge gut.»

Wie es damit weitergeht, entscheide allerdings nicht zuletzt die Politik. Zwar spüre die Branche den Druck der Kunden hin zu alternativen Antrieben. Doch das habe nicht nur mit Umweltbewusstsein zu tun, denn noch bis 2023 müssen E-Laster keine LSVA bezahlen. Das falle durchaus ins Gewicht.

«Wie die Regeln danach aussehen, ist noch nicht klar. Deshalb ist es im Moment auch schwierig zu entscheiden, wo sich Investitionen lohnen.»