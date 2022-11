Digitalisierung Ostschweizer Start-up digitalisiert den Bau – und expandiert mit der Übernahme von Bimspot nach Österreich. Die Smino AG aus Rapperswil-Jona kauft in Wien das Start-up Bim Spot und baut damit seine Marktführerschaft auch durch einen Wissensvorsprung aus. Ziel ist weltweit die Baustelle 4.0 voranzutreiben. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Die Gründer von Smino, Silvio Beer (links) und Sandor Balogh, ebnen den Weg zur Baustelle 4.0. PD

Das Rapperswiler Start-up Smino wächst und ist jetzt auch in Wien präsent. Für Mitgründer und CEO Sandor Balogh ist das ein wichtiger Expansionsschritt. Nun sei man im gesamten DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) präsent. Mit dem Vollzug der Übernahme des österreichischen Unternehmens Bimspot werde Smino zu einem führenden Software-Anbieter im Bereich Open Bim (Building Information Modeling, also die Modellierung von Gebäudedaten) für die gesamte Baubranche.

Die Rapperswiler Smino AG ist 2016 angetreten, um die Baubranche zu digitalisieren. Doch bis zur Baustelle 4.0 ist es noch ein weiter Weg. Balogh sagt:

Sandor Balogh Mitgründer Smino AG PD

«Viele Unternehmen sind noch nicht wirklich bereit für den Schritt in die Digitalisierung und es wird wohl noch viele Jahre dauern, bis sich diese durchgesetzt hat.»

Und doch ist Bewegung in der Branche. Die Smino AG ist Anbieterin einer bislang einzigartigen Softwarelösung für Planungs- und Bauprojekte. Mit der Übernahme der Bimspot GmbH aus Wien stärke Smino die Marktpräsenz. Unterdessen zählt Smino mehr als 8000 Firmen zu ihren Kunden, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus der Ostschweiz.

Meilenstein in der Firmengeschichte

Die Akquisition stehe im Einklang mit der Vision, sich als Standardsoftwarelösung in der Bauindustrie zu etablieren und den Kunden eine effizienzsteigernde Projektmanagement- und Kollaborationslösung anzubieten, schreibt Smino in einem Communiqué. Innerhalb von 12 Monaten sei dies nach der letzten Finanzierungsrunde an der 3,1 Millionen Franken eingesammelt wurden, der nächste grosse Meilenstein. Interessant für Smino ist Bimspot, weil die Firma eine spezielle Bim-Technologie entwickelt hat. Bim, also «Building Information Modeling» ist eine digitale Methode um die Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken zu optimieren. Dabei werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Das Bauwerk ist als virtuelles Modell in digitalen, geometrisch Bauelementen definiert und mit Informationen unterschiedlichster Art verknüpft.

Die Gebäudeinformationen werden bei Bimspot aus den Bim-Modellen verschiedener Disziplinen zentral zusammengeführt, strukturiert und automatisch auf Fehler und Vollständigkeit geprüft. Mit dieser gesicherten Modellqualität könne dann im nächsten Schritt die Information in verschiedenen Bim-Anwendungsfällen direkt auf Smino verwendet oder über offene Schnittstellen in andere Bim-Anwendungen übernommen werden, so Balogh.

Mit der Anwendung von Smino wird die Digitalisierung der Baubranche beschleunigt. Leserbild/Tagblatt

Marktführerschaft übernehmen

Diese Technologie werde nun schrittweise in die in der DACH-Region erfolgreiche Plattform von Smino integriert. Sie erweitere deren Funktionsumfang für bestehende und neue Kunden erheblich. Die Smino AG ist derzeit an den Standorten Zürich, Rapperswil-Jona und Düsseldorf vertreten. Durch die Übernahme wird das interdisziplinäre Team von Bimspot, bestehend aus Bim-Experten und Softwareentwicklern, das Team von Smino ergänzen und vom neuen Standort in Wien die technologische Weiterentwicklung und den Vertrieb mit vorantreiben.

Die Gründer der Smino AG, Sandor Balogh und Silvio Beer sind überzeugt, dass sie mit dieser Übernahme die Marktführerschaft im Bereich Bim übernehmen werden. «Ich bin der festen Überzeugung, dass sich unsere beiden Angebote ideal ergänzen und wir den Kunden dadurch einen weiteren echten Mehrwert bieten können», sagt Silvio Beer. Auch bei den Investoren kommt die Übernahme gut an. Manfred Heid, Managing Partner von Bitstone Capital, erklärt, Smino verschaffe sich so auch einen sehr frühzeitigen Wissensvorsprung.

