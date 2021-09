So sparen Sie beim Skifahren Geld und bewahren den Durchblick

Ostschweizer Bergbahnen Dynamische Preise: So können Sie beim Skifahren Geld sparen und den Durchblick bewahren Weniger fürs Skifahren zahlen in der Nebensaison und bei Schlechtwetterprognose, mehr zahlen bei einem Spontanentscheid an einem Sonntag, wenn die Sonne vom Himmel lacht: Einige Skigebiete wie jenes am Pizol kennen bereits dynamische Preismodelle, andere wie Wildhaus oder Flumserberg wollen davon nichts wissen. Jetzt springen auch die Toggenburg-Bergbahnen am Chäserrugg und die Titlis-Bergbahnen auf den Zug auf. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Skifahrer auf der Ostabfahrt am Chäserrugg. Bild: PD

Immer mehr Bergbahnen in Wintersportorten setzen auf dynamische Preise. Das heisst: Ein Algorithmus berechnet den Preis eines Skitickets aufgrund verschiedener Faktoren wie Wetterprognose, Saisonphase, Wochentag, Buchungsdatum, Buchungsständen usw.

Zwei Extrembeispiele: Sie kaufen kurzfristig ein Ticket an einem Wochenende in der Hochsaison, wenn eine rege Nachfrage erwartet wird und schon viele Tickets verkauft worden sind, und das bei Aussicht auf Postkartenwetter. Dann zahlen Sie erheblich mehr als unter der Woche in der Nebensaison bei Schlechtwetterprognose und einem Ticketkauf Tage im Voraus.

«Best Time Ticket» bei den Toggenburg-Bergbahnen

Einige vor allem grössere Skigebiete wie Arosa, Laax, St.Moritz oder Zermatt haben dynamische Preismodelle schon vor wenigen Jahren eingeführt. Nun ziehen auch die Toggenburg-Bergbahnen (TBB) am Chäserrugg und die Innerschweizer Titlis-Bergbahnen nach.

Bei den TBB heisst das neue Tarifsystem für Ski- und Schlitteltickets ab dem Winter 2021/22 «Best Time Ticket». Schon heute Mittwoch startet der Verkauf. Der Preis wird unter anderem durch diese drei Faktoren beeinflusst: Buchungszeitpunkt, Nachfrage und gewähltes Datum.

Zückerli für Feriengäste

Konkret: Je früher der Gast sein Ticket online bucht, desto besser der Preis. Auch ein Datum mit geringer Auslastung führt zu einem Preisvorteil. Und in den Genuss eines weiteren Preisvorteils kommt der Gast, wenn er ein «Best Time Ticket» gleichzeitig zu einem Hotelzimmer oder einer Ferienwohnung löst.

Der Plan der TBB: Pisten und Anlagen über die ganze Wintersaison hinweg gleichmässiger auslasten und dank der möglichen Verbindung mit der Unterkunft einen Anreiz schaffen, im Toggenburg zu übernachten. Also mehrere Ferientage zu verbringen, statt als Tagesausflügler aufzukreuzen. TBB-Marketingleiter Alex Singenberger garantiert:

«Ein Frühbucher zahlt nie mehr als den am gewählten Datum tagesaktuellen Preis an der Tageskasse.»

«Familienfreundliches Modell»

Auch die Titlis-Bergbahnen stellen auf ein dynamisches System um. «Wir haben dynamische Preise schon länger als zukunftsweisende Technologie erkannt, wollten aber nicht vorpreschen», sagt Marketingleiter Urs Egli. Was entgegnet er Kritikern, wonach dynamische Preismodelle für die Kundinnen und Kunden unübersichtlich seien? «Wer früh bucht, profitiert bei uns in jedem Fall», sagt Egli:

«Der Preis kann anschliessend höchstens noch steigen.»

Egli wertet dies auch als «familienfreundliches Modell. Familien sind an die Sportferien der Kinder gebunden. Deshalb können sie sehr früh buchen und profitieren vom Frühbucherrabatt». Das neue Preismodell am Titlis scheint auf Anklang zu stossen. Egli sagt:

«Kaum hatten wir es aufgeschaltet, sind schon erste Buchungen für die Weihnachtszeit eingegangen.»

Das Wetter als Schrittmacher am Pizol

Die Pizolbahnen kennen schon seit ein paar Jahren vom Wetter abhängige Preise für Tageskarten. Bild: Michel Canonica

Die Pizolbahnen haben die Katze schon am 11. Januar 2017 aus dem Sack gelassen. «Als erstes Wintersportgebiet in Europa» boten sie wetterabhängige Tageskarten mit Rabatt an. Basis zur Bestimmung des Preises sind die Wetterdaten der Mittelstation Gaffia, die SRF Meteo bis zu sieben Tage im Voraus prognostiziert. Die Rechnung ist einfach: je ungünstiger die Wetterprognose, desto günstiger der Preis der Tageskarte.

Die Pizolbahnen schlüsseln das Preismodell transparent auf: Lautet die Prognose «zeitweise sonnig, zeitweise Schneefall», ist die Tageskarte 15 Prozent günstiger als der Normalpreis. Bei «bedeckt bis bewölkt ohne Schneefall» beträgt der Rabatt 25 Prozent, bei «bewölkt, zeitweise Schneefall» 30 Prozent und bei «bewölkt, häufiger Schneefall» 50 Prozent.

«Kein schlechtes Wetter, nur falsche Bekleidung»

Mittlerweile haben die Pizolbahnen das System verfeinert. So fliessen seit Ende 2020 in die Preisberechnung auch Faktoren wie der Kaufzeitpunkt ein. Wer mindestens 30 Tage vor dem Skitag bucht, erhält einen Vorverkaufsrabatt. Günstiger fährt man auch an Wochentagen in der Nebensaison. Und: Wer online kauft, erhält den Onlinerabatt auf Tageskarten und muss nicht mehr an die Kasse.

Hinzu kommt: Je früher man online ein Ticket kauft, desto besser der Preis – verbunden mit dem höheren Risiko, einen Tag mit Schlechtwetter zu erwischen. Doch Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen, relativiert: «Begeisterte Wintersportler kennen kein schlechtes Wetter, nur falsche Bekleidung. Und sie schätzen Tage mit Bewölkung und Schneefall, weil dann wenig andere Skifahrer und Snowboarder auf den Pisten und im frischen Pulverschnee unterwegs sind.» Ausserdem sagt er:

«Das Wetter kann dann aber auch besser sein als vorhergesagt.»

Rund die Hälfte der Tageskarten online im Voraus

Das Ansinnen ist klar: Die Pizolbahnen wollen einerseits die Frequenzen an Tagen mit schlechterem Wetter erhöhen und andererseits die Anlagen und Pisten an Wochenenden mit Kaiserwetter entlasten. In der Wintersaison 2021/22 wird das System erneut angewendet, denn: «Es ist erfolgreich», sagt Nussbaumer.

Rund die Hälfte der Tageskarten werde von den Gästen bereits online im Voraus gebucht. Dass die Pizolbahnen dieses dynamische Modell für Tageskarten (und auch Halbtageskarten) anbieten, begründet Nussbaumer damit, dass man vor allem Tagesgäste habe.

Am Flumserberg und in Wildhaus bleiben fixe Preise

Am Flumserberg herrschen Fixpreise fürs Schneevergnügen. Bild: Michel Canonica

Kein Thema sind dynamische Preise bei den Bergbahnen Flumserberg. «Wir haben nach wie vor zwei statische Preismodelle, eines von Montag bis Freitag und eines fürs Wochenende», sagt Katja Wildhaber, Mitglied der Geschäftsleitung. Der Verzicht auf dynamische Preise beruht auf einem Entscheid des Verwaltungsrats und sei aus Gründen der Transparenz gefallen, sagt Wildhaber:

«Der Kunde soll wissen, was er bezahlt.»

Ähnlich äussert sich Jürg Schustereit, Marketingleiter der Bergbahnen Wildhaus. «Wir haben dynamische Preismodelle geprüft und uns nach reiflicher Überlegung dagegen ausgesprochen.» Hauptzielgruppe seien Tagesgäste und Familien, sagt Schustereit. «Gerade Familien sind nicht in erster Linie an einem Rabatt bei misslichem Wetter interessiert, sondern sie wollen dann Skifahren und ihr Geld ausgeben, wenn alles passt – und dann aber nicht wegen hoher Nachfrage einen höheren Preis bezahlen.» Und die Pulverschneefans?

«Denen gefällt es auch bei Schneefall, und sie sind auch dann bereit, den vollen Preis zu zahlen.»

So oder so: Preiserhöhungen werde es auf die Wintersaison 2021/22 keine geben. Das sagen unisono Klaus Nussbaumer von den Pizolbahnen, Katja Wildhaber von den Bergbahnen Flumserberg und Jürg Schustereit von den Bergbahnen Wildhaus. Einzig in Wildhaus wird der Preis für das Beginner-Ticket leicht angehoben. Dafür ist es neu auch als günstigere Vormittags- oder Nachmittagskarte erhältlich. Schustereit:

«Beim Beginner-Ticket hat sich gezeigt, dass ein ganzer Tag gerade für Familien mit kleineren Kindern oft zu lang ist.»

Eine Familie im Skigebiet ob Wildhaus. Bild: PD

Aufgepasst bei nach oben offener Preisskala

Mit dynamischen Preismodellen der Bergbahnen verhält es sich oft vergleichbar mit dem Dschungel bei Mobilfunkabos. Die Preisfestsetzung variiert, weshalb die Transparenz und die Möglichkeit, Skigebiete miteinander zu vergleichen, verloren gehen. Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) hat schon vergangenes Jahr festgestellt: «Die einzelnen Skigebiete setzen auf verschiedene Faktoren, die die Preise beeinflussen. Wie diese Faktoren bewertet werden, ist für den Kunden meist nicht ersichtlich.»

Wie kann der Konsument dennoch halbwegs durchblicken? Klar ist laut der SKS: «Das Wetter ist einer der bestimmenden Preisfaktoren.» Meist ist der Kunde aber auf Mutmassungen angewiesen, wie respektive wie stark das Wetter den Preis eines Skitickets beeinflussen wird. Am transparentesten sind hier die Pizolbahnen. Obacht: In Skigebieten mit nach oben offener Preisskala kann der kurzfristige Entscheid für einen Skitag an einem sonnigen Sonntag in der Hochsaison ein teures Vergnügen sein.

Wenn das Hallenbad die bessere Wahl gewesen wäre als die Skipiste

Klar ist auch: Frühbucher profitieren. Wer von fixen Feriendaten abhängt, profitiert preislich. Dann kann es einzig noch sein, dass das Wetter dann derart schlecht ist, dass die Familie statt Mehrtagesskipässe weit im Voraus besser einzelne Tageskarten am Ort an den halbwegs guten Tagen gekauft hätte und an den miserablen Tagen ins Hallenbad gegangen wäre.

Eine weitere Sparmöglichkeit: Online- und Schalterpreise miteinander vergleichen. In einigen Skigebieten sind Onlinetickets günstiger als an der Kasse. Zudem kann man an der Kasse nicht vom Frühbucherrabatt und bei Fixpreisen an der Kasse nicht von Schlechtwettervergünstigungen profitieren.

Der Reiz kleinerer Skigebiete

Ein weiterer Tipp: kleinere Skigebiete berücksichtigen. Dort stehen zwar weniger Pisten und Lifte zur Auswahl und oft sind es Schlepplifte statt Sessellifte. Es gelten aber fast durchweg fixe Preise, sie sind günstiger als grössere Skigebiete und man unterstützt in vielen Fällen eine Randregion. Allerdings finden sich solche Skigebiete oft in tieferen Lagen und sind weniger schneesicher.