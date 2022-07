Zweiradmarkt Boom auf zwei Rädern setzt sich auch in der Ostschweiz fort: E-Bikes befeuern den Velomarkt Der Velomarkt hat zwar an Dynamik eingebüsst, trotzdem nehmen die Verkäufe zu. Die Ostschweiz bildet da keine Ausnahme. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Velos kommen inzwischen in den unterschiedlichsten Designs und mit viel Technologie ausgestattet daher. Das Einsatzgebiet gibt hier den Takt vor. PD

Die gute Nachricht überbringt Raphael Weber sofort. Der Präsident von Zweirad Ostschweiz sagt, dass es an Velos nicht mangelt. Allerdings müssten Kunden vielleicht ein bisschen kompromissbereit sein, was die Farbe und die Ausstattung angeht. Alle Wünsche könnten nicht immer erfüllt werden, denn tatsächlich sind die Lieferketten noch immer ein Problem. Es würden spezielle Teile fehlen, vielleicht ein Zahnkranz oder ein Zahnriemen. Und dann könne man eben das Velo nicht sofort verkaufen oder reparieren. Wenn die Kundschaft sich aber umsehe und bei zwei, drei Fachgeschäften anfrage, dann werde bestimmt auch etwas Passendes gefunden, so der Zweiradprofi aus Rapperswil-Jona.

Nach wie vor stellt er eine hohe Nachfrage fest. Wie bei allen Booms gebe es auch hier eine Wellenbewegung, aber ein Ende sieht er nicht. Besonders E-Bikes seien nach wie vor sehr gefragt. Hier komme es unter anderem auch auf das Einsatzgebiet an. Im Berggebiet seien naturgemäss Mountainbikes und E-Mountainbikes sehr stark gefragt. In St.Gallen dafür mehr Citybikes. Rennvelos würden hingegen eigentlich nur noch von Spezialisten und dann teure Versionen gekauft, und zwar als Sportgerät. Das sei in den 80er- und 90er-Jahren noch ganz anders gewesen. Aber damals habe es auch noch keine Elektrofahrräder gegeben.

Rennvelos werden vor allem von Spezialisten als Sportgerät gekauft. PD

Verbrennungsmotor bleibt Platzhirsch

Was Roller und Töffs angeht, ist noch kein Hype für Elektrofahrzeuge ausgebrochen. Hier haben klar die Verbrenner das Sagen. Wobei die Motoren sparsamer und umweltfreundlicher geworden seien. Weber selbst hat in seinem Geschäft eine elektrische Vespa im Angebot. Doch die sei eben nur für Kurzstrecken geeignet. Die Reichweiten bei E-Töffs seien einfach zu gering. So käme die Vespa auf 30 bis 40 Kilometer.

Weber betont weiter, dass Kunden beim Kauf von E-Bikes beachten müssten, dass diese Fahrzeuge anders gewartet werden müssten als althergebrachte Velos. Es stecke viel mehr Technik darin. Bremsen, Scheibenbremsen und andere Verschleissteile würden stärker belastet, weil mehr Gewicht und mehr Geschwindigkeit im Spiel seien. Und was er allen Zweiradfahrenden empfiehlt, ist die regelmässige Kontrolle des Luftdrucks. Das bringe mehr Reichweite und auch weniger Reifenverschleiss.

Beim Onlinekauf auf Markenqualität achten

Weber spürt schon auch die Konkurrenz des Onlinegeschäfts. Doch sollte man sehr drauf achten, dass der Motor und Akku von renommierten Produzenten stammen. Sonst habe man unter Umständen zwar Geld gespart, aber das Velo sei vielleicht bald kaputt. Und wenn man schon online einkaufe, dann empfiehlt er ein Velo, für das es eine Werkstatt, ein Fachgeschäft in der Nähe gebe, um Wartung und Reparatur sicherzustellen.

Für Verkauf und Werkstatt braucht es denn auch immer mehr Fachkräfte. So ist die Branche dabei, den Ausbildungsberuf zu erweitern. Lernende gebe es eigentlich genug, nur würden manche die anwachsende Komplexität des Berufs unterschätzen. Das gelte im Übrigen auch für Berufsberater. So komme es dann immer wieder wegen Überforderung auch zu Lehrabbrüchen. Hier habe man reagiert und sei dabei, eine auf zwei Jahre verkürzte Lehre anzubieten – mit der Option, sich dann weiterqualifizieren zu können. Gerade bei den Velos gebe es viele Sozialprojekte, die von der abgespeckten Lehre profitieren könnten.

Auch Schweizer Aussteller waren an der Eurobike 2022 in Frankfurt zu finden. PD

E-Bikes machen Rückgang bei Muskelvelos wett

Dass die Drahtesel begehrt sind und immer neue Designs und Erscheinungsformen sowie Nutzungsmöglichkeiten anbieten, war jüngst auf der Eurobike zu sehen. Die weltweit wichtigste Velomesse ist von Friedrichshafen nach Frankfurt umgezogen und hat sofort zugelegt. Waren es 2021 an der letzten Eurobike in Friedrichshafen noch 18'770 Fachbesucher und 13'424 Velofans, so zählte die Frankfurter Ausgabe fast 34'000 Fachbesucher und mehr als 27'000 Fans. Von den aus aller Welt angereisten mehr als 1500 Ausstellern waren auch 31 aus der Schweiz dabei, darunter zum Beispiel Thurmetall aus Erlen oder Brunox aus dem st.-gallischen Neuhaus.

Laut Zweirad-Ostschweiz-Präsident Weber präsentiert sich die Situation, was Neuverkäufe angeht, in der Ostschweiz ähnlich wie im ganzen Land. Gemäss Velosuisse und der Schweizerische Fachstelle Velo und E-Bike (SFVE) hat der Schweizer Fahrradmarkt letztes Jahr leicht an Dynamik verloren. Gegenüber dem Rekordjahr 2020 schrumpfte der Markt 2021 stückzahlmässig um 1,5 Prozent, und zwar vollumfänglich auf Kosten des reinen Muskelfahrrads. Bei den E-Bikes konnte der Markt demnach aber nochmals um 9,4 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 187'302 Stück zulegen.

Als Bremsklotz erweist sich nach wie vor die turbulente Lage auf dem Weltmarkt, wo eine anhaltend hohe Nachfrage nach Fahrrädern und E-Bikes mit eingeschränkten Produktionskapazitäten kollidiert. Verursacht sei dies durch Coronamassnahmen in den Produktionsländern, Rohstoffknappheit und aus dem Tritt geratene Zulieferketten, die die Produktionsabläufe störten und zu Verzögerungen bei der Auslieferung führten. Ganz besonders unter Druck stünden dabei die grossen Fahrradkomponentenhersteller, die etwa 90 Prozent des Marktes beliefern. Laut Verband ist auch in diesem Jahr die Nachfrage hoch. Allerdings spricht man auch bei Velosuisse nur noch von punktuellen Lieferengpässen.

An der Eurobike sind auch neue Velos für Touren und Bergtouren abseits geteerter Strassen vorgestellt worden. PD

E-SUV-Bikes auf dem Vormarsch

Innerhalb der verschiedenen Produktgruppen würden sich interessante Verschiebungen zeigen, schreibt Velosuisse. Bei den Velos falle der ungebrochene Run auf Kinder- und Jungendvelos auf. Bei den E-Bikes sei es die Verschiebung von E-Mountainbikes und E-Citybikes zum E-SUV-Bike oder Crossover E-Bike. E-SUV-Bikes sind voll- oder vorderradgefederte E-Bikes mit kompletter Citybikeausrüstung und voluminös bereiften 28-Zoll-Rädern, die so zu 29-Zöllern werden. Das zeige, dass sich die Käuferinnen und Käufer alle Optionen offenhalten wie etwa die bequeme Fahrt durch die Stadt für die täglichen Besorgungen, sorgloses Gleiten über Feldwege oder zum wilden Ritt auf Trails im Gelände. Die Reifenhersteller spielten bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle, denn bis vor kurzem gab es nur vereinzelt robuste 28-Zoll-Reifen, die breiter waren als zwei Zoll (50 Millimeter Durchmesser). Weiter im Aufwind befinde sich zudem das E-Bike 45, das gerne von Pendlern genutzt werde. Hier betrug der Zuwachs 16,6 Prozent.

