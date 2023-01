Zusammenschluss Digitalisierung: Wiler DTI-Gruppe wird von Inventx übernommen Die Bündner Inventx, die namhafte Kunden aus der Bank- und Versicherungsbranche betreut, erwirbt eine Mehrheit an der Wiler DTI-Gruppe. Die Kundschaft soll dadurch mit digitalen Angeboten aus einer Hand bedient werden. Thomas Griesser Kym 30.01.2023, 12.53 Uhr

Kaspar Tappolet, Chef und Mitinhaber der Wiler DTI-Gruppe. Bild: PD

Über 400 Mitarbeitende zählt Inventx. Das Bündner IT-Unternehmen hat neben dem Hauptsitz in Chur weitere Standorte in St.Gallen, Bern und am Flughafen Zürich. Nun expandiert Inventx mit einer Übernahme in der Ostschweiz: Rückwirkend per 1. Januar 2023 hat das Unternehmern eine Aktienmehrheit an der Wiler DTI-Gruppe übernommen. Diese ist 25 Jahre alt und spezialisiert auf Dienstleistungen für digitales Informationsmanagement. Sie soll operativ eigenständig und unter ihrer bisherigen Führung unter Firmenchef und Mitinhaber Kaspar Tappolet weiterbestehen und -wachsen.

Inventx konzipiert, betreibt und integriert Applikations-, IT- und Cloud-Lösungen für Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche. Die komplementären DTI-Lösungen rund um Digitalisierung, Transformation und Management von Inhalten und Daten sollen nun in die Open-Finance-Plattform von Inventx integriert werden. Deren Banken- und Versicherungskunden profitieren so künftig laut Mitteilung von umfassenden Services rund um die Dokumentenverarbeitung, Archivierung und Suche. Den DTI-Kunden wiederum stünden die IT- und Digitalisierungsangebote von Inventx offen.

Namhafte Kunden

Inventx-Verwaltungsratspräsident Gregor Stücheli verspricht sich von der Übernahme «noch mehr Relevanz und damit Wettbewerbskraft im Finanzmarkt». Auf der Inventx-Kundenliste stehen unter anderem mehrere Kantonalbanken, darunter jene St.Gallens, die Migros Bank, die Clientis-Regionalbanken, Swiss Life, die Krankenkasse KPT oder die Prüfungs- und Beratungsfirma EY.