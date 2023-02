Wohnen Die Mieten fressen immer mehr vom Einkommen der Haushalte weg – wo in der Ostschweiz die Belastung am tiefsten ist und wo am höchsten Im Schnitt geben Schweizer Mieterhaushalte 28 Prozent ihres frei verfügbaren Einkommens fürs Wohnen und Pendeln aus. Hohe Löhne garantieren dabei nicht per se eine tiefe Wohnkostenbelastung. Entscheidend ist auch, wie hoch die Miete ist. Klar aber ist: Bei den Mieten zeigt der Trend nach oben. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Die Hauptgasse im Dorf Appenzell. In Innerrhoden ist die Wohnkostenbelastung tiefer als in allen anderen Kantonen. Bild: Mareycke Frehner

Die durchschnittliche Monatsmiete für eine Wohnung in der Schweiz beträgt 1373 Franken. Das ist gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) der gewichtete Mittelwert aller Miet- und Genossenschaftswohnungen, unabhängig von der Grösse der Wohnung. Doch wie stark fallen die Wohnkosten ins Gewicht? Können hohe Löhne hohe Wohnkosten ausgleichen? Diesen Fragen ist die Immobilienberatungsfirma Wüest Partner in einer Spezialstudie «Wohnkostenbelastung» nachgegangen.

Laut den Ergebnissen geben Schweizer Mieterhaushalte im Schnitt 28 Prozent ihres verfügbaren Einkommens (nach Abzug obligatorischer Abgaben, Steuern und Krankenkassenprämien) für die Wohnkosten aus (siehe Tabelle), wozu Wüest Partner neben der Miete und den Nebenkosten beispielsweise für Heizung, Strom und Wasser auch die Kosten fürs Pendeln zählt.

Die Wohnkostenbelastung ist in der Regel grösser für Einpersonen- und Einelternhaushalte. Und logischerweise ist die Belastung generell grösser, je niedriger das Einkommen des Haushalts ist. Darum seien, so der Befund, alleinstehende Rentnerinnen und Rentner besonders von einer hohen Wohnkostenbelastung betroffen. Am grössten ist diese in der Nordschweiz, Teilen der Romandie, im Tessin sowie in den Agglomerationsgemeinden von Schweizer Grossstädten.

In den Grossstädten selbst ist die Belastung hingegen weniger gross. Das ist aber laut Wüest Partner kein Hinweis darauf, dass die Mieten in Städten wie Zürich und Genf besonders erschwinglich sind. Im Gegenteil: In diesen Städten sind die Mieten besonders hoch.

Dass die Wohnkostenbelastung trotzdem eher niedrig ist, hängt damit zusammen, dass das verfügbare Einkommen der dortigen Haushalte im Schnitt wesentlich höher ist. Zudem kann es wegen der ständig steigenden Preise sein, dass die Wohnkostenbelastung für bestehende Haushalte in der Stadt zwar niedrig ist, aber es für Neuzuzüger sehr schwierig ist, eine erschwingliche Wohnung zu finden, zumal meist auch das Angebot sehr knapp ist.

Appenzell lockt Gutverdienende an

Mit der grössten Wohnkostenbelastung müssen Mieterinnen und Mieter in den Kantonen Tessin (31,5 Prozent) sowie Basel-Land und Solothurn (je gut 29 Prozent) rechnen. Ein Grund, warum sich die Wohnkosten vor allem im Tessin stark bemerkbar machen, ist, dass dort überdurchschnittlich viele Rentnerinnen und Rentner leben. Da deren Einkommen im Schnitt vergleichsweise niedrig ist, fressen Mietkosten einen umso grösseren Teil davon weg. Beim durchschnittlichen Bruttoeinkommen bildet das Tessin denn auch mit 82'000 Franken das Schlusslicht der Kantonsrangliste.

Robert Weinert, Partner und Ökonom bei Wüest Partner. Bild: PD

Am niedrigsten ist die Wohnkostenbelastung in den peripheren und ländlich geprägten Kantonen Jura, Glarus (je gut 26 Prozent) und Appenzell Innerrhoden (25 Prozent). Beim Bruttoeinkommen liegt Innerrhoden auf Platz 14 der Kantone, also in der Mitte, und es ist nur unwesentlich höher als in den anderen Ostschweizer Kantonen Ausserrhoden, St.Gallen und Thurgau. Auch die Wohnkosten liegen im ähnlichen Rahmen.

Den Unterschied macht, dass in Appenzell Innerrhoden das verfügbare Einkommen höher ist als in der übrigen Ostschweiz. Das liegt laut Partner und Ökonom Robert Weinert von Wüest Partner unter anderem an den niedrigeren Steuern in Innerrhoden, was wiederum Gutverdienende zum Wohnen anlockt, und an den tiefsten Krankenkassenprämien im Land. Darum bleibt dann auch ein grösseres frei verfügbares Einkommen für Konsum, Sparen usw. als in den anderen Ostschweizer Kantonen.

Belastung am Untersee ist tiefer als am Zürichsee

Wo ist die Wohnkostenbelastung in der Ostschweiz sonst noch relativ moderat? Weinert nennt mit 27 Prozent das Gebiet am Untersee. Dessen Vorzüge seien die Lage am Wasser und im Grünen sowie die relative Nähe zu Winterthur und Zürich, was wiederum Gutverdienende anzieht. Auch in Kreuzlingen östlich des Untersees ist die Wohnkostenbelastung mit 26,3 Prozent relativ tief.

Wüest Partner weist ferner darauf hin, dass Mieterhaushalte in der Regel «deutlich tiefere» Haushalteinkommen haben als Einfamilienhausbesitzer und Stockwerkeigentümer. Hinzu kommt, dass die Wohnkostenbelastung der Mieter gestiegen ist, von 26,5 Prozent im Jahr 2020 auf geschätzte 28 Prozent im Jahr 2023.

«Zurückzuführen ist diese Zunahme vor allem auf die gestiegenen Energiepreise und Marktmieten», schreibt Wüest Partner. Im gleichen Zeitraum hat denn auch die Zahl jener Gemeinden zugenommen, in denen die Wohnkostenbelastung der Mieter im Schnitt über 30 Prozent beträgt. Nimmt man alle 168 Gemeinden mit jeweils mehr als 10'000 Einwohnern, ist das der Fall in 90 Gemeinden. 2022 waren es erst 20 Gemeinden.

In der Ostschweiz hat Weinert hingegen keine einzige Gemeinde mit mehr als 30 Prozent Wohnkostenbelastung identifiziert. Am höchsten ist sie in Romanshorn mit 29,6 Prozent. Weinert macht dafür zwei Effekte aus. Zum einen seien die Haushaltseinkommen unterdurchschnittlich, zum anderen sei die Wohnlage am See gefragt, was zu steigenden Mieten führt und zu Neubauten, die dank moderner Ausstattung generell teurer sind als ältere Wohnungen.

Eine weitere Ostschweizer Gegend mit relativ hoher Wohnkostenbelastung ist das Linthgebiet mit dessen Zentrum Rapperswil-Jona. Hier sind im Kanton St.Gallen die Haushaltseinkommen zwar am höchsten, aber auch hier wurde viel in den Neubau qualitativ hochstehender Mehrfamilienhäuser investiert, und die Mieten sind am stärksten gestiegen. Weinert spricht vom «Verdrängungseffekt aus Zürich», also von Haushalten, die ans andere Ende des Zürichsees zügeln.

Fast jedem zweiten Mieter steht eine Mietzinserhöhung bevor

Martin Neff, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz. Bild: KEY

Die Wohnkostenbelastung könnte noch weiter zunehmen. Denn hinzu kommt, dass der hypothekarische Referenzzinssatz, nach dem sich die Mieten bemessen, erstmals in seiner 13-jährigen Geschichte ansteigen dürfte. Banken erwarten dies bereits im März 2023. Das wird es jenen Hauseigentümern, die in der Vergangenheit Referenzzinssenkungen in Form von Mietzinssenkungen an ihre Mieterschaft weitergegeben haben, erlauben, die Bestandesmieten wieder zu erhöhen.

Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff schätzt, dass von der ersten Mietzinserhöhung ungefähr 45 Prozent der Mieterinnen und Mieter betroffen sein werden. Diese teilen sich laut Neff in 18 Prozent jener Mieterhaushalte, welche die letzte Referenzzinssatzsenkung eingefordert haben, und in jene 27 Prozent der Haushalte, die seit der Senkung umgezogen oder neu gegründet worden sind.

Homeoffice hat Pendeln attraktiver gemacht

Wüest Partner wirft in der Studie auch die Frage auf, ob es sich lohnt, beispielsweise von einer Grossstadt mit relativ hohen Mieten und sehr knappem Angebot wegzuziehen und dafür mehr zu pendeln. Grundsätzlich sind die Pendelkosten in den Agglomerationen von Grossstädten zwar vergleichsweise hoch, wie Wüest Partner schreibt. «Dafür profitiert man hier von tieferen Mieten oder leistet sich grössere Wohnungen mit einem höheren Ausbaustandard.»

Es zeige sich zudem, dass die Pendelbereitschaft in der Schweiz wegen der vermehrten Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, zugenommen habe. Laut einer Umfrage von Wüest Partner von 2022 gehen die befragten Schweizer Haushalte davon aus, dass künftig im Schnitt rund 35 Prozent der Arbeitszeit remote, also fern des Arbeitsplatzes, gearbeitet wird.

Jedoch ist Homeoffice nicht überall gleich gut möglich: Besonders in Branchen wie Produktion, Verkauf oder Gastgewerbe mit vergleichsweise tieferen Löhnen, aber auch im Gesundheits- und Erziehungswesen müssen die meisten Angestellten an Ort und Stelle arbeiten.

«Die steigende Wohnkostenbelastung für Mieterhaushalte wird den Bedarf an günstigem Wohnraum weiter erhöhen», prognostiziert Wüest Partner. Dies, zumal übergeordnete Trends die Lage noch verschärfen, sprich die Tendenz zu höheren Mietpreisen antreiben. Dazu zählt die Beratungsfirma steigende Baukosten, neue Vorschriften, die Raumplanung, Investitionen in Energieeffizienz und Klimaneutralität bei Sanierungen und Neubauten, das Bevölkerungswachstum sowie den Trend zu kleineren Haushalten, was mehr Wohnraum pro Kopf erfordert.