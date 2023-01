«Krisenknäuel»: Kernige Voten am Rheintaler Wirtschaftsforum

Wirtschaftstreffen Neue Normalität im Krisenmodus und kernige Voten am Rheintaler Wirtschaftsforum Das Rheintaler Wirtschaftsforum hat sich auf die Suche nach Problembewältigung und Wahrung des Wohlstands begeben – und Sinnmaximierung. Zur Sprache kamen auch der «waghalsige Staat» und «unappetitliche Partner». Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Alleinunterhalter: Der österreichische Biopionier Johannes Gutmann am Rheintaler Wirtschaftsforum. Bilder: Reto Martin (Widnau, 20. Januar 2023)

«Neue Normalität», dieses Motto des 28. Rheintaler Wirtschaftsforums gefällt Marc Mächler. Denn es hebe «das Positive» hervor, sagte der St.Galler Regierungsrat in seinem Grusswort am 28. Rheintaler Wirtschaftsforum. Glaube man hingegen «den Medien», dann seien wir «permanent» in einer Krise. Muss man dafür «die Medien» zu Rate ziehen? Nein.

«Wir in der Armee sprechen zur Zeit von Multikrise.»

Sagte als erster Referent in Widnau Hans-Peter Walser, Korpskommandant und Vizechef der Schweizer Armee. Konkret geht es laut Walser um eine Reihe von Krisen, die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken und auch Auswirkungen haben auf die Schweiz. Der Bogen spannt sich vom Ukraine-Krieg über Iran, Nordkorea, Taiwan, Klimawandel, Energie, Hunger, Inflation, Lieferketten bis Corona. Und Walser sagt, «eine neue Blockbildung könnte sich abzeichnen», Demokratien gegen Autokratien. Kriege würden künftig mit allen Mitteln und überall geführt, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, aber auch im Weltraum, mit Informationsoperationen, Cyberattacken, Angriffen auf verwundbare Infrastruktur, und ein sicheres Hinterland gebe es nicht mehr, wie sich gerade in der Ukraine zeige.

«Multikrise»: Hans-Peter Walser, Korpskommandant und Vizechef der Schweizer Armee.

Walsers Folgerung: «Die Armee muss sich nicht auf die wahrscheinlichsten Szenarien vorbereiten, sondern auf die gefährlichsten. Wir müssen wieder robuster werden und voraus­planen.» Die Verträge für den Kampfflieger F-35A und für das Luftverteidigungssystem Patriot habe die Schweiz gerade noch rechtzeitig abgeschlossen, das seien Gamechanger, und heute wären sie viel teurer. Walser äusserte sich auch über den Wert der Milizarmee: Schweizer Rekrutinnen und Rekruten seien Bürgerinnen und Bürger mit Fähigkeiten, mit einer Berufsausbildung oder Matura. Walser sagt:

«Andere Armeen beginnen mit Lesen und Schreiben.»

Und: «In der Armee lernt man zu führen.»

Ex-Manager als Verkäufer von Biokräutern

Gute Laune verbreitete der immer enthusiastische Johannes Gutmann. Der 57-jährige Österreicher aus dem Waldviertel gründete 1988 als Arbeitsloser eine Firma und begann mit der Vermarktung biologischer Kräuter von drei Bauern. Heute zählt seine Sonnentor Kräuterhandels GmbH über 500 Mitarbeitende und hat 900 Produkte im Angebot. Gutmann gilt als Biopionier, der anfangs als Spinner belächelt wurde. «Heute redet jeder über Nachhaltigkeit, wir haben etwas gutzumachen an Umwelt, Klima und Diversität», sagt Gutmann.

Guter Laune: Unternehmer Johannes Gutmann fühlt sich der Gemeinwohlökonomie verpflichtet und zahlt sich selber laut eigenen Angaben einen Monatslohn von netto 3000 Euro aus.

Er fühlt sich den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie verpflichtet, wozu etwa das Miteinander, geschlossene Kreisläufe und viel Handarbeit zählen, und er sagt:

«Wenn es uns allen gut geht, können wir enkeltauglich wirtschaften.»

Das scheint auch bei anderen anzukommen: Zu den Franchisenehmenden, die Läden führen, welche die Sonnentor-Produkte verkaufen, gehören auch ehemalige Manager oder Geschäftsführerinnen von Konzernen, die ihr altes Leben satthatten. Oder, wie es der im Zug angereiste Gutmann sagt:

«Menschen, die Sinnmaximierung suchen, nicht Gewinnmaximierung.»

Ein Vorteil des Fachkräftemangels

«Es wird etwas ungemütlicher werden in den nächsten zehn Jahren»: Diese Ansicht vertritt Suzanne Thoma, Sulzer-Präsidentin und früher BKW-Chefin. Der Grund: Thoma sieht eine Deglobalisierung, Nationalismus, Einschränkungen im Freihandel – alles Gift für den so erfolgreichen Schweizer Export. Eine «zukunftssichere Unternehmensführung» sei deshalb unabdingbar. Thoma empfiehlt: Widerstandskraft stärken, aufpassen bei der Verschuldung, diversifizieren, aber nicht verzetteln, eine gewisse Bescheidenheit und ein Auge haben auf Ressourceneinsatz und Effizienz. In diesem Zusammenhang sieht Thoma im Fachkräftemangel auch einen Vorteil: «Man muss sich genau überlegen, wen man braucht» und was für Löhne man zahlen wolle. Und in puncto Bürokratie hat Thoma eine Botschaft an die Politik:

«Der Staat ist schon mutig, was er den Unternehmen zumutet, wenn nicht waghalsig.»

Fährt dem Staat an den Karren: Die Sulzer-Verwaltungsratspräsidentin und frühere BKW-Chefin Suzanne Thoma.

Ferner plädiert Thoma dafür, die Schweizer Stärken zu pflegen und auszubauen: internationale Ausrichtung, technologische Stärke, Innovationskraft, guter Zugang zum Finanzmarkt, Rechtssicherheit, wenig Korruption und die Attraktivität für hochqualifizierte Arbeitskräfte.

«Auch mit unappetitlichen Partnern arrangieren»

Wie ein Wasserfall, flüssig und wortreich, sprach alt Bundesrat Kaspar Villiger. Trotz «Krisenknäuel» – uns gehe es gut, dies im Vergleich zu früher und zu anderen Ländern. Zu verdanken habe man das der «Kombination aus Demokratie, Rechtsstaat und Marktwirtschaft». Sorgen bereiten Villiger hingegen die Ökologie, der Vormarsch von Populismus und Autokratien sowie die Gefahr einer «brandgefährlichen Weltunordnung».

Der alt Bundesrat sieht aber auch ermutigende Signale, so die jüngsten Wahlen in den USA oder in Brasilien, und Chinas Modell habe an Glanz verloren. Villiger sagt, Demokratien müssten auf den wirtschaftlichen und sozialen Erfolgspfad zurückkehren, sich militärisch verteidigen und ihre Infrastruktur schützen können, zusammenarbeiten und «begehbare Wege der friedlichen Koexistenz mit Autokratien finden». Denn: «Viele Probleme lassen sich nur zusammen lösen», etwa der Klimawandel. Villiger:

«Es führt nichts darum herum, dass wir uns auch mit unappetitlichen Partnern arrangieren.»

Auch mit bald 82 Jahren noch voller Elan und Eloquenz: Alt Bundesrat Kaspar Villiger.

Gleichzeitig warnt er die freie Welt davor, vor dem russischen Kriegstreiber Wladimir Putin einzuknicken. Als drei Baustellen in der Schweiz nennt Villiger die Erhöhung der Widerstandskraft, die Erhaltung des Wohlstands und die Auflösung des Reformstaus. Der alt Bundesrat sagt:

«Es ist nicht katastrophal, aber es besteht Handlungsbedarf. Unsere Probleme wären bei gutem Willen alle lösbar.»

Für das 29. Rheintaler Wirtschaftsforum 2024 gibt es laut Tagungsleiter Reinhard Frei bereits «eine vage Zusage»: Bundesrat Albert Rösti.

Stern-Garage ausgezeichnet Am Rheintaler Wirtschaftsforum ist auch der «Preis der Rheintaler Wirtschaft» vergeben worden. Diesen erhält bekanntlich das Ehepaar Klara und Bruno Bischofberger von der Stern-Garage in Heerbrugg. Bischofbergers beschäftigen rund 70 Mitarbeitende und investieren 40 Millionen Franken in einen Neubau auf dem ehemaligen Model-Areal in Au. Jurypräsident Klaus Brammertz, der den Rheintaler Arbeitgeberverband präsidiert und früher Chef der Bauwerk Parkett war, würdige das Unternehmerehepaar für dessen «Mut, Risikobereitschaft, Schaffenskraft und Bescheidenheit». 30 Prozent der Stern-Garage gehören übrigens den Mitarbeitenden. (T.G.)

