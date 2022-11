Amcor Kreuzlingen: Massenentlassung droht

Wirtschaft Massenentlassung bei Amcor Kreuzlingen? 70 Mitarbeitenden droht die Kündigung Bei der Amcor Flexibel Kreuzlingen AG soll 70 von 418 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt werden. Das schreibt das Unternehmen in einem internen Brief. Der Stadtpräsident und das Amt für Wirtschaft wurden ebenfalls bereits informiert. FM1 Today 17.11.2022, 11.40 Uhr

Die Firma Amcor hat mehrere Standorte weltweit. Bild: Raphael Rohner

Das Unternehmen schrieb letzten Freitag in einem Brief an die Mitarbeiter, dass bis zu 70 Personen die Kündigung drohe. Die genaue Anzahl hänge vom Ausgang der laufenden Konsultationsverfahren ab. Das berichtet FM1 Today mit Bezug auf die «Kreuzlinger Nachrichten».