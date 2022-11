Rezepte für Ostschweizer Firmen gegen den Arbeitskräftemangel

Arbeitsmarkt «Wir sind kein Selbstbedienungsladen» – So können Ostschweizer Unternehmen an immer rarer werdende Arbeitskräfte gelangen Der Arbeitskräftemangel treibt immer mehr Ostschweizer Firmen um. Die Universität St.Gallen und die IHK St.Gallen-Appenzell haben Rezepte erarbeitet, wie Betriebe diese Problematik kontern können. Dazu gehört, verstärkt auf Erwartungen und Ansprüche der Arbeitnehmenden einzugehen. Doch das Ganze ist keine Einbahnstrasse. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Debatte über den Arbeitsmarkt: (von links) Markus Bänziger, Direktor der IHK St. Gallen-Appenzell, Katharina Lehmann, Chefin der Lehmann-Gruppe, Bühler-Personalchefin Irene Mark-Eisenring, Abacus-Personalchefin Yvonne Seitz-Strittmatter. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 21. November 2022)

Zwischen 0,4 und 1,7 Prozent – so tief liegen die Arbeitslosenquoten in den vier Kantonen der Kernregion Ostschweiz, also in St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell, im Schnitt sind es 1,5 Prozent. «Bereits jetzt be­­urteilen über 90 Prozent der ­regionalen Unternehmen den Arbeitsmarkt der Kernregion angesichts des Arbeitskräftemangels als sehr oder eher angespannt.» Und:

«Zwei von drei Ostschweizer Unternehmen bekunden derzeit erhebliche bis grosse Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden.»

Eine Trendwende ist nicht in Sicht: Bis zum Jahr 2035 dürften in der Ostschweiz wegen der Pensionierung der Babyboomer-Jahrgänge und des Nachrückens geburtenschwächerer Jahrgänge «weitere gut 60'000 Arbeitskräfte fehlen». Das wäre dann «etwa jeder zehnte Beschäftigte», schreiben Roland Scherer und Kristina Zumbusch vom Institut für Systemisches Management und Public Governance an der Universität St.Gallen in der Studie «Zukunft Werkplatz Ostschweiz – Engpassfaktor Mensch», erstellt im Auftrag der IHK St.Gallen-Appenzell.

Diese quantitative Lücke wird laut den Studienautoren von zwei weiteren Entwicklungen verschärft. Einerseits verändern sich und steigen die qualitativen Anforderungen an die Arbeitskräfte, wobei die Digitalisierung «nur ein Aspekt unter vielen» sei. Andererseits verändern sich die Erwartungen und Ansprüche der Arbeitskräfte. Stichworte sind eigene Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten oder flexible Arbeits­modelle. Die Autoren schreiben:

«Der Arbeitnehmende tritt als Mensch und Individuum in den Vordergrund.»

Wissensintensive Dienstleistungen fehlen

Was tun? In der Studie wird anerkannt: «Da der Arbeitskräftemangel in der Kernregion seit Jahren thematisiert wird, ist vieles bereits am Laufen.» Als Beispiele genannt werden die KV-Lehre 4.0, die School of Computer Science an der Uni St.Gallen, Startfeld oder die IT-Bildungsoffensive des Kantons St.Gallen. Gleichzeitig aber wird festgehalten, die Ostschweiz weise zwar einen hohen Industrialisierungs­grad und starken Werkplatz auf, doch sei die regionale Beschäftigung in wissensintensiven Dienstleistungen gering, was «als Risiko» gewertet werden könne.

Auch bei den Firmengründungen sei die Ostschweiz im nationalen Vergleich leicht unterrepräsentiert. Die Autoren befinden daher, vielleicht sei manche Initiative, welche die Ostschweizer Wirtschaft und ihren Arbeitsmarkt fit machen soll, «in ihrer Reichweite, ihrer Frequenz oder in ihrer bisherigen Partnerschaft zu überdenken. Gleichzeitig werden einzelne isolierte Massnahmen nicht länger ausreichen.»

Unternehmen müssen sich als Arbeitgeber empfehlen

Die Autoren und die IHK um Direktor Markus Bänziger empfehlen als Folge ein gemeinsames Vorgehen auf drei Ebenen:

Erstens brauche es ein regionales Talentemanagement, um junge, gut qualifizierte Arbeitskräfte in der Region zu halten. Regionale Standortvorteile und -möglichkeiten für Arbeitnehmende müssten koordiniert und aktiv vermarktet werden, dies im Sinne eines Regional Employer Branding, also indem sich Unternehmen als attraktive Ar­beitgeber darstellen. Parallel dazu sei ständig an der Wohn- und Arbeitsqualität zu arbeiten.

Zweitens gelte es dem Arbeitskräftemangel mit weiteren Produktivitätssteigerungen entgegenzuwirken und dabei die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung zu nutzen. «Die diesbezügliche Befähigung der Un­ternehmen und ihrer Arbeit­­nehmenden, Qualifikation und lebenslanges Lernen werden zu einem wesentlichen Erfolgs­faktor.» Entsprechende Ausbildungsangebote spielen dabei weiterhin eine zentrale Rolle.

Drittens plädieren die Autoren und die IHK unter dem Stichwort «Erfolgsfaktor Mensch» für eine New-Work-Kultur in den Unternehmen. Heisst: mehr Flexibilität, Agilität bei Prozessen und Strukturen, flache Hierarchien, mehr Individualität und Verantwortung für den einzelnen Mitarbeitenden sowie Remote Work, also auch Gelegenheit für Homeoffice, Arbeiten von unterwegs usw.

Ferner betonen die Autoren, dem Engpassfaktor Mensch könne nur gemeinsam in Zusammenarbeit von Privatwirtschaft und öffentlicher Hand entgegengetreten werden, um den Werkplatz Ostschweiz auf seinem Weg in eine erfolgreiche Zukunft bestmöglich zu unterstützen.

Die Rekrutierung wird zusehends schwieriger

Am Forum «Zukunft Ostschweiz» 2022 der IHK und der St.Galler Kantonalbank am Montagabend in einer der Olma-Hallen nannte Markus Bänziger noch einen weiteren Faktor, dem es Beachtung zu schenken gelte: Die Erreichbarkeit der Ostschweiz müsse verbessert werden, und das nicht nur punkto öffentlichen und Individualverkehrs, sondern auch betreffend digitale Erreichbarkeit mittels einer leistungsstarken, flächendeckenden Glasfaser- und 5G-Mobilfunk-Infrastruktur. Für das zweite Quartal 2023 kündigte Bänziger ausserdem eine Kampagne an, um das Image der Berufs­lehre zu verbessern.

Auf einem Podium sagte Bänziger als Moderator:

«Wir stehen erst am Anfang, dass sich der Fachkräftemangel zu einem breiten Arbeitskräftemangel entwickelt.»

Im Jahr 2029 gingen in der Ostschweiz 13'000 Arbeitskräfte aus dem geburtenstärksten Jahrgang 1964 in Pension, aber nur 8000 Junge mit Jahrgang 2009 dürften neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Bühler-Personalchefin Irene Mark-Eisenring, Abacus-Personalchefin Yvonne Seitz-Strittmatter und Katharina Lehmann, Chefin der Holzbaugruppe Lehmann, sagten unisono, im Moment könnten sie noch das benötigte Personal rekrutieren, aber es werde schwieriger.

Dass Firmen unter dem Schlagwort «New Work» Talenten Dinge bieten müssen wie Spass an der Arbeit, Sinnhaftigkeit, Benefits usw., ist ebenfalls allen klar. Lehmann sagt aber, stimmen müssten auch «Leistung und Enga­gement der Mitarbeitenden». Denn:

«Wir sind kein Selbstbedienungsladen und keine soziale Institution.»

Umgekehrt sind auch die Firmen, wie die drei Frauen klarmachten, darauf erpicht, die «richtigen Talente» zu finden. Dazu gehören, neben beruflichen Fähigkeiten, weiche Faktoren, sprich, die Leute müssen kulturell zum Unternehmen und in das Team passen, Sozialkompetenz mitbringen usw.

Konjunkturtalk: Caroline Hilb Paraskevopoulos von der St.Galler Kantonalbank und Jan Riss, Chefökonom der IHK St.Gallen-Appenzell (Mitte), befragt von Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 21. November 2022)

Ein «heikler Cocktail» Wie es um die Konjunktur und die Aussichten steht, skizzierte am Forum Jan-Egbert Sturm, Direktor der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF. «Wir werden in eine Abkühlung reingehen, aber nicht im Ausmass wie während der Pandemie 2019 oder der Finanzkrise 2008», prognostiziert Sturm. 2019 war die Weltwirtschaft um 10 Prozent eingebrochen, 2008 um 4 Prozent. Nun rechnet Sturm für das Winterhalbjahr 2022/23 mit «einer Stagnation, ganz sicher aber nicht mit einer starken Rezession». Für die Schweiz rechnet die KOF für 2022 mit einem Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent, für 2023 mit 1 Prozent und für 2024 mit 1,7 Prozent. Mit Kosten verbunden ist natürlich der steile Anstieg der Gaspreise. Doch auch hier gibt Sturm Entwarnung. Nachdem die Gaspreise um über 500 Prozent steil nach oben geklettert waren und die Inflation befeuert haben, ist der Aufschlag auf die Gaspreise auf noch 25 Prozent wieder zusammengeschmolzen. «Wenn es so bleibt, verschwindet der Energieinput aus der Inflation. Diese wird fallen», sagt Sturm. Deutschland hart getroffen Die Energie spielte auch eine zentrale Rolle in den Überlegungen von IHK-Chefökonom Jan Riss und Caroline Hilb Paraskevopoulos, Leiterin Anlagestrategie und Analyse bei der St.Galler Kantonalbank. Die höheren Energiepreise verteuerten die Produktion und trieben die Inflation an. Das bremse die Kaufkraft und führe zu Zinserhöhungen, was wiederum ein Risiko sei für die Staatsschulden, sagt Riss und sprach von einem «heiklen Cocktail», der in eine Staatsschuldenkrise münden könnte. Hilb Paraskevopoulos sagte, die teureren Energiepreise träfen vor allem auch Deutschland, das «eine spürbare wirtschaftliche Abkühlung» gewärtige. Und das treffe dann auch Schweizer Unternehmen, die mit Deutschland als unserem wichtigsten Handelspartner verflochten sind. (T.G.)

