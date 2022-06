Technologie Innovationen statt Outletcenter: Im Thurgau ist der zweitgrösste Industriepark der Schweiz geplant Nach dem Aus des über Jahre geplanten Outletcenter Edelreich in Wigoltingen liegt für das Grundstück ein neues Projekt vor. Ein Industriepark soll Firmen mit zukunftsfähigen Technologien anlocken. Unter anderem will hier die Swiss Clean Battery eine Batteriefabrik einrichten. Doch ob der Wigoltingen Innovation Park zustande kommt, steht noch in den Sternen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 19.06.2022, 18.20 Uhr

Blick von der Zwicky-Mühle in Wigoltingen auf das Areal im Gebiet Hasli, wo einst das Outletcenter gebaut werden sollte und nun ein Industriepark projektiert ist. Im Hintergrund die Gemeinde Müllheim. Bild: Reto Martin (13. Januar 2017)

Ein Mode-Outletcenter namens Edelreich – das war geplant auf einem 64'600 Quadratmeter grossen Grundstück der Schälmühle Zwicky im Gebiet Hasli in Wigoltingen. Doch im Herbst 2020 zog die Bauherrin JTM Rütenen AG der Geschwister Klopfenstein, denen die Mühle gehört, dem Projekt den Stecker, zermürbt nach 14 Jahren Planung, Einsprachen und erfolglosem Kampf. Dem Aus war ein Entscheid des Verwaltungsgerichts Thurgau vorangegangen, das den Gestaltungsplan für das Einkaufszentrum bachab geschickt hatte.

Doch nun gibt es für das Stück Industrieland ein neues Projekt, das sich Wigoltingen Innovation Park (WIP) nennt. Auf seiner Website ist die Rede von «einem Vorzeigeprojekt für den Kanton Thurgau und die Region». Angekündigt wird «der zweitgrösste Industriepark der Schweiz», und er solle sich «in Bezug auf Nachhaltigkeit und zukunftsfähige Technologien an den höchsten Standards orientieren».

Den Angaben zufolge soll der WIP im Jahr 2025, konkret im ersten Quartal, eröffnet werden und in der Region Wigoltingen «Hunderte neuer Arbeitsplätze schaffen». Geplant ist, dass der Standort «innovative und nachhaltige Industrie-, Produktions- und Logistikunternehmen mittlerer Grösse anziehen» und im Sinne der Kreislaufwirtschaft die ganze Wertschöpfungskette abdecken werde, von der Produktidee bis zum Recycling.

Wigoltingen – in dieser Gemeinde möchte bekanntlich auch die Swiss Clean Battery (SCB) eine Gigafactory zur Produktion neuartiger Feststoffakkus errichten, die von der Teufner High Performance Battery (HPB) entwickelt worden sind. Diese Absicht der SCB und das Projekt des WIP lassen einen Zusammenhang vermuten.

In der Tat: Thomas Lützenrath, Mitgründer der HPB und betrieblicher Leiter (COO) der SCB, bestätigt auf Anfrage, dass sich das Unternehmen im WIP einmieten will. Dies auf einer Fläche von 20'000 Quadratmetern, was genug Platz böte, um eine Produktionskapazität von 1,2 Gigawattstunden (GWh) mit 180 Mitarbeitenden aufzubauen, wie in einem ersten Schritt geplant ist.

Im Endausbau will die SCB hingegen 7,6 GWh auf 100'000 Quadratmetern Fläche produzieren und über 1000 Mitarbeitende beschäftigen, dies gemäss Angaben vom März 2021. Lützenrath sagt, an einem einzigen Standort werde man dies aus Platzgründen nicht schaffen. Deshalb werde die Produktion auf insgesamt fünf Standorte verteilt, die aber alle nahe beieinander liegen sollen. Im Thurgau selber habe man derzeit Optionen, um weitere zwei bis drei Standorte zu kaufen.

Diese Optionen im Gepäck dienen der SCB auch dazu, sich abzusichern, falls es beim geplanten Bau des WIP zu Verzögerungen kommt. Lützenrath sagt: «Schon die beabsichtigte Fertigstellung 2025 ist aus unserer Sicht spät, eigentlich wollen wir schon 2024 loslegen.» Je nach Entwicklung sei es darum möglich, dass die SCB zuerst an einem anderen Standort mit der Produktion beginne und im WIP mit einer späteren Etappe nachziehe.

Abgesehen davon steht in den Sternen, ob der WIP überhaupt zustande kommt oder ob ihm das gleiche Schicksal blüht wie dem Outlet Edelreich. Die Initianten sind jedenfalls bemüht, potenzielle Kritiker schon im Vorfeld milde zu stimmen. Dies mit detaillierten Angaben auf der Website bezüglich Parkplätze, Verkehr, Lärmemissionen, Schattenwurf, Nachhaltigkeit, Energieversorgung, Grundwasserschutz und Hochwassergefahr.

Am Dienstagabend ab 20 Uhr findet zudem an der Rüttenestrasse im Gebiet Hasli eine «Informationsveranstaltung mit anschliessender Diskussion» statt, wie der Website der Gemeinde Wigoltingen zu entnehmen ist. Dabei sind unter anderem Vertreter der Bauherrschaft. Als Generalplanerin fungiert die W+P Weber und Partner AG aus Wil, die viel Erfahrung hat in der Realisierung von Industrie- und Logistikbauten. Von der SCB wiederum wird laut Lützenrath CEO Roland Jung präsent sein.

Als Investorin des WIP tritt die Varia Swiss Realtech Properties auf. Diese besitzt den Angaben zufolge bereits 13 industrielle Vermögenswerte in der Schweiz, mehrheitlich Industrie- und Logistikgebäude. Varia ist ein Joint Venture zweier Genfer Gesellschaften, der Immobilieninvestmentfirma Stoneweg und der Vermögensverwalterin Decalia.

Stoneweg und Varia planen den WIP unter dem Label Beezi, einer von ihnen geschaffenen Marke für eine Kette einer neuer Generation von Schweizer Industriezonen mit Gemeinschaftsflächen wie Restaurant oder Konferenzräumen. Das erste Beezi-Zentrum ist in Tolochenaz westlich von Lausanne seit 2021 im Bau, weitere Projekte sind neben dem WIP zwei Industriezonen in Bern und in Genf. Beabsichtigt sei, innerhalb des Beezi-Netzwerks Synergien zu nutzen.

Auf der Website des Wigoltingen Innovation Park wird speziell auch auf die Anwohnerinnen und Anwohner eingegangen. So sollen die Zufahrten zum Areal neu gebaut und aus Sicherheitsüberlegungen Lastwagen-, Auto- und Langsamverkehr entflochten werden. Geplant seien eine neue Bushaltestelle, ein öffentlich zugänglicher, 10'000 Quadratmeter grosser Park und Sportanlagen sowie ebenfalls öffentlich zugängliche Dachzonen. Schliesslich seien auch Start-ups und Kleingewerbe im WIP willkommen.

