Rheintaler Wirtschaftsforum 2022: Führen in der Krise

WIFO «Wusste, hier könnte sich Schande für die Region zusammenbrauen»: Matthias Hüppi spricht am Rheintaler Wirtschaftsforum über Fussball-Chaoten Wie trifft man in der Krise die richtige Entscheidung? In Zeiten von Pandemie, Inflation und Krieg fragen sich das viele. Am Rheintaler Wirtschaftsforum gab es dazu Stimmen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft – und von FCSG-Präsident Matthias Hüppi. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Bundesrätin Karin Keller-Sutter (rechts) und Nestlé-CEO Mark Schneider am Rheintaler Wirtschaftsforum. Bild: Michel Canonica

Wenn in der Widnauer Aegeten-Halle Anzüge statt Turnzeug getragen wird und Bundesrätinnen und Wirtschaftskapitäne statt Trainer den Ton angeben, dann geht hier wohl gerade das Rheintaler Wirtschaftsforum über die Bühne. Alles wie immer also? Nicht ganz.

Statt der üblichen Januarkälte herrschten diesmal sommerliche Temperaturen: Zwei Mal wurde das 27. «Wifo» pandemiebedingt verschoben. Nun fand es endlich physisch statt. «Wir haben jetzt kein Corona mehr bestellt», versprach Regierungsrat Marc Mächler eingangs unter Applaus, das Thema sei hoffentlich beigelegt.

Corona bleibt Thema

Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrum für Risikokompetenz an der Universität Potsdam. Bild: PD

Damit hatte er allerdings etwas viel versprochen. Führung in Zeiten grosser Krisen und Risiken war das Thema des Forums. Und da bot sich Corona als Thema an. Für Gerd Gigerenzer, Direktor des Zentrums für Risikokompetenz in Potsdam, offenbarte die Pandemie nicht zuletzt, «dass wir in einer zahlenblinden Gesellschaft leben.» Dass so viele Leute in Deutschland die Impfung ablehnten, habe auch damit zu tun, dass die Kommunikation versagt habe. Medien und Politik hätten die Wirkung der Impfung nicht richtig erklären können. Besseres statistisches Wissen hätte da geholfen.

Nicht, dass Gigerenzer der Intuition misstraut, im Gegenteil. Auch Wirtschaftsführer treffen oft Entscheide nach Bauchgefühl. Die rationalen Gründe suchen sie danach. Gigerenzer sagte:

«Teuer wird es, wenn man dafür ein Beratungsunternehmen anstellt.»

Noch teurer aber, wenn man dem Bauch misstraue und die falsche Entscheidung treffe, weil sie scheinbar rationaler sei. Oft würge die Berechnung die Innovation ab.

Schande für die Region abgewendet

Eine mutige Bauchentscheidung: Nach dem verlorenen Cupfinal stellt sich FCSG-Präsident Matthias Hüppi aufgebrachten Hooligans entgegen. Bild: Ralph Ribi

Der Auftritt des Überraschungsgastes Matthias Hüppi dürfte dem deutschen Psychologen gefallen haben. Denn auch der Präsident des FC St.Gallen hatte nicht viel überlegt, als er sich nach dem Cup-Final aufgebrachten Fans entgegenstellte, die auf den Platz gestürmt waren. «Ich hatte keine Zeit für Strategien», sagte er.

«Ich wusste aber, dass sich hier etwas zusammenbrauen könnte, das eine Schande für die ganze Region wäre.»

Ob es gut kommt, hatte er da auch nicht gewusst. «Aber ich hätte wohl keine Chance gehabt, wenn wir für den Dialog mit den Fans nicht immer offen wären.» Der Applaus machte klar, dass die Fans nicht nur im Stadion sitzen.

Schwere Entscheidungen

EJPD-Vorsteherin Karin Keller Sutter mit Moderatorin Sonja Hasler. Bild: Michel Canonica

Ein Heimspiel hatte auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Und auch sie musste in den letzten zwei Jahren Entscheidungen treffen, deren Auswirkungen schwer abzusehen sind – schwere Entscheidungen. Das habe sie schon auf dem Nachhauseweg von der Bundesratssitzung zum ersten Lockdown gemerkt: «Ich wurde gewählt, um die Freiheit zu verteidigen. Und jetzt fahren wir alles runter.»

Unter dem Strich habe der Bundesrat aber keinen schlechten Job gemacht. Gerade in Krisen könne man selten zwischen Richtig und Falsch, Gut und Böse entscheiden.

«Oft muss man eines von zwei Übeln wählen.»

Das gelte gerade für Krisen, und davon gebe es zur Zeit einige: «Energieknappheit, Inflation, Hungersnöte, Krieg», zählte Keller-Sutter auf.

Erinnerungen an die 1970er-Jahre

Ein Krisengebräu, das Nestlé-CEO Mark Schneider stark an die 1970er-Jahre erinnert. Für die Wirtschaft erwartet er für die 2020er-Jahre deshalb eine gehörige Achterbahn. «Pessimistisch? Ich würde das realistisch nennen.» Auch wenn es nicht ganz so schlimm komme: «Aus Unternehmersicht lohnt es sich, zumindest mit Krisenszenarien zu planen.»

Nestlé-CEO Mark Schneider spricht über Führung in der Krise. Bild: Michel Canonica

Krisengewinnler unerwünscht

Was man gerade in der Krise nicht vergessen sollte, sei die soziale Verantwortung. So stehe in den beiden Werken im Westen der Ukraine die Sicherheit der Mitarbeitenden an erster Stelle. Und das dritte Werk, näher am Kriegsgebiet, habe Nestlé zu einem Verteilzentrum für Hilfsgüter ausgebaut. «Die Welt mag keine Krisenprofiteure. Und das ist auch gut so.»

Dass Krisen aber auch Chancen böten, zeigten die 1970er-Jahre ebenfalls. «Trotz aller Krisen war es auch ein Jahrzehnt des Fortschritts.» Viele Entwicklungen, gerade in der Biotechnologie oder der Informationstechnologie hätten da begonnen. Klar ist für Schneider, dass die Welt nach Covid und Ukrainekrieg eine andere sein werde.

«Es gibt kein Zurück zum Leben davor.»

Das ahnen auch die Organisatoren des Rheintaler Wirtschaftsforums. Schon nächstes Jahr wird über die «neue Normalität» geredet, kündigen sie an. Ganz so neu wird diese Normalität aber zumindest im Rheintal nicht: Das Wifo 2023 findet wieder im Januar statt.

