Wifo «Preis der Rheintaler Wirtschaft» geht an Heerbrugger Garage Die Sterngarage wurde 1954 gegründet. Heute hat sie 70 Mitarbeitende. Die Auszeichnung wird am Rheintaler Wirtschaftsforum 2023 verliehen. Kaspar Enz 08.09.2022, 18.00 Uhr

Bruno Bischofberger und seine Sterngarage erhalten den Preis der Rheintaler Wirtschaft 2023. Bild: PD

Der Preis der Rheintaler Wirtschaft 2023 geht an die Sterngarage in Heerbrugg. Für Patron Bruno Bischofberger ist der Preis ein Jubiläumsgeschenk. Vor 50 Jahren trat er mit 19 Jahren in den elterlichen Betrieb ein. Heute ist die Sterngarage Regionalvertretung von Mercedes-Benz. Das Unternehmen hat 70 Mitarbeitende, die alle mit Aktien an der Firma beteiligt sind.

Bleifrei-Pionier produziert Strom selber

Die Garage, die 1954 in Diepoldsau gegründet wurde, zeige sich stets offen für neue Technologien, heisst es in der Mitteilung des Rheintaler Wirtschaftsforums. Auch Sicherheit und Umwelt sind dem Garagisten ein Anliegen. «Wir waren die erste Tankstelle in der Region, die bleifreies Benzin angeboten hat», sagt Bischofberger. Heute produziert das Unternehmen 60 Prozent des Stroms selber. Derzeit zieht die Sterngarage um: Sie wechselt ins ehemalige Dischler/Model-Areal in Au. Dort soll die Sterngarage mit dem Partnerbetrieb, der Kriessner Zollgarage, zusammengeführt werden.

Der Preis wird vom Rheintaler Arbeitgeberverband am Rheintaler Wirtschaftsforum am 20. Januar 2023 verliehen.