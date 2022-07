WETTERDATEN St.Galler Meteomatics bekommt 13,5 Millionen für Aufbau des genausten Wettermodells für Europa – dabei helfen Wetterdrohnen Seit 2012 baut die St.Galler Meteomatics Wettermodelle, die genaue Wettervorhersagen auch für kleinräumige Gebiete erlauben. Nun ist das auch für ganz Europa möglich. In einer Finanzierungsrunde hat das Unternehmen 13,5 Millionen erhalten – interessant ist das Modell vor allem für den Energiesektor. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Chief Drone Officer Lukas Hammerschmidt und Marketingchef Alexander Stauch mit einer Wetterdrohne in der Werkstatt der Meteomatics. Bild: Donato Caspari

In der Mitte des Raums sorgt ein Pingpongtisch für Start-up-Atmosphäre. Und auch auf den Arbeitstischen sieht es nach Tüfteleien aus. Elektronikteile liegen neben Propellern und Gehäusen. Ein gutes Dutzend Mitarbeitende bauen hier im St.Galler Innovationszentrum Startfeld Drohnen zusammen. Sechs Propellerarme treiben die runden Gehäuse an, die mit Messgeräten und Sensoren ausgestattet sind. Denn diese Drohnen müssen einiges können. Sechs Kilometer hoch fliegen sie, in einer geraden Linie hoch und wieder auf ihren Startplatz zurück, nahezu bei jedem Wetter. «Auf ihrem Weg messen die Meteodrohnen Werte wie Luftdruck, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Temperatur», sagt Alexander Stauch, Marketingchef der Meteomatics.

Die Lücke in den Wolken

Sie sammeln so wichtige Daten, die sonst kaum zu bekommen sind. «Es gibt Satellitendaten, die das Wetter aus dem All beobachten, und Wetterstationen am Boden. Dazwischen sind Messungen schwer», sagt Stauch. Manchmal würden Wetterballone genutzt. «Aber diese werden vom Wind getrieben und gehen oft verloren.» Welche Werte sie wo messen, ist so kaum zu kontrollieren.

Dass diese Daten wertvoll sein könnten, fand Meteomatics-Gründer Martin Fengler vor über zehn Jahren heraus, als er als Pilot immer wieder frustriert wegen Nebel und schlechter Nebelprognosen nicht starten konnte. Fengler gründete darum die Meteomatics. Sein Ziel: Wetterdaten bereitzustellen, die genauere Vorhersagen für kleinräumige Gebiete erlauben.

Ein Teil eines riesigen Puzzles

Dabei können Drohnen eine wichtige Rolle spielen. An vier Standorten in der Schweiz fliegen heute regelmässig Meteomatics-Messdrohnen in die Wolken – nur nachts, wenn der Luftraum frei ist. Es sollen noch mehr werden. Doch sie sind nur ein Teil eines grossen Puzzles. Drohnen sind zwar eine Spezialität der Meteomatics. Und das Unternehmen baut sie auch für Universitäten und andere Kunden, die sie zu Forschungszwecken nutzen. Stauch sagt:

«Wir sind aber in erster Linie ein IT-Unternehmen.»

Die Räume im Startfeld, wo Meteomatics seit Gründung zu Hause war, sind heute noch die Drohnenwerkstatt. Das Unternehmen hat kürzlich einen neuen Standort in der Innenstadt bezogen, hier arbeiten nun die meisten der rund 60 Mitarbeitenden. Hier laufen Messwerte von Wetterstationen, Radaranlagen und Satelliten zusammen, aber auch Geländemodelle, Umweltmessdaten und Daten von Bojen im Meer. All das fliesst in das Wettermodell der Meteomatics.

«Was bei den meisten Wettervorhersagen fehlt, ist die lokale Genauigkeit», sagt Stauch. «Sie sagen voraus, dass es regnet. Aber ob es hier regnet oder ein paar Kilometer weiter südlich, ob jetzt oder in einer halben Stunde, wissen sie nicht.» Denn sie bauen auf Wettermodellen mit einer Auflösung von acht Kilometern auf – oder noch ungenaueren. Nicht genau genug für Meteomatics. «Wir haben eine Vision: Wir wollen weltweit genauste Wettervorhersagen bereitstellen. Dafür brauchen wir Modelle mit einer Auflösung von einem Kilometer.» Für die Schweiz gehe das schon länger, sagt Stauch.

Finanzierung aus dem Energiesektor

Meteomatics-Gründer Martin Fengler. Bild: Benjamin Manser

Mit dem neuen Wettermodell «Euro1k» wird das auch für Europa möglich. Derzeit bekommt es den letzten Schliff, sagt Stauch. Möglich machten dies nicht zuletzt die 13,5 Millionen Franken, die Meteomatics kürzlich in einer Finanzierungsrunde bekam. Investoren waren der Klima-Energy-Transition-Fonds der Investmentfirma Alantra in Partnerschaft mit der spanischen Enagas und einem US-Energieunternehmen.

Denn höher aufgelöste Wettermodelle benötigen grosse Mengen an Messdaten aus verschiedenen Quellen. Noch gebe es einige Lücken im Datennetz, sagt Stauch. Lücken, die an manchen Orten auch von Drohnen gefüllt werden könnten. Vor allem braucht ein solches Modell eine ungeheure Rechenleistung. Kein Wunder.

«‹Euro1k› ist eines der grössten Big-Data-Projekte, die es in Europa zurzeit gibt. Deshalb arbeiten wir dafür mit Microsoft zusammen.»

Dass die Investitionen dafür aus dem Energiesektor kommen, ist kein Wunder. Energieunternehmen gehören seit Beginn zu den wichtigsten Kunden. «Unternehmen, die erneuerbare Energien wie Wind, Sonne oder Wasser nutzen, können mit besseren Wetterdaten besser planen. Das spart übers Jahr oft mehrere Millionen.» Bessere Wetterdaten könnten so helfen, den Ausbau von erneuerbaren Energien zu beschleunigen, hofft Manuel Alamillo vom Klima-Energy-Transition-Fonds.

Leicht ins eigene System integrieren

Diese Drohne wartet auf ihren Einsatz in bis zu sechs Kilometern Höhe. Bild: Donato Caspari

Ähnliches gilt für die Fliegerei. Doch auch in der Schifffahrt, auf der Strasse oder Schiene hat das Wetter einen grossen Einfluss auf das Geschäft. So zählen auch Flughäfen, die SBB und viele Automobilunternehmen zu den Kunden des St.Galler Unternehmens. Dabei profitieren die Kunden nicht nur von genaueren Vorhersagen. «Wir haben eine Schnittstelle entwickelt, dank der die Unternehmen extrem leicht auf unsere Daten zurückgreifen können und sie in ihre eigenen Systeme einbauen», sagt Stauch

Zu den Kunden gehören deshalb auch Detailhändler. «Dank unserer Wetterdaten wissen ihre Logistiksysteme, ob es in den Läden am kommenden Wochenende mehr Grillfleisch braucht», sagt Stauch.

So greifen auch Unternehmen auf Meteomatics zurück, die auch mit weniger genauen Vorhersagen auskommen würden. Detailhändler zum Beispiel. Den Effekt davon kann man in den Supermärkten derzeit gut beobachten. «Dank unserer Wetterdaten wissen ihre Logistiksysteme, ob es in den Läden am nächsten Tag mehr Grillfleisch braucht», sagt Stauch.

Schon das nächste Ziel im Auge

Mit dem neuen Modell im Rücken hofft Meteomatics aber auf Wachstum mit Kunden aus der Aviatik, vor allem aber im Bereich erneuerbare Energien. «Hier bringen unsere Dienstleistungen einen klaren Mehrwert. Und erneuerbare Energien werden in den nächsten zehn, 15 Jahren verdoppeln oder verdreifachen», sagt Stauch. «Sie sind die Energiequellen der Zukunft. Wir werden gemeinsam stark wachsen.»

Nicht nur in Europa. Meteomatics hat bereits Ideen für weitere genaue Wettermodelle. «Das nächste Ziel heisst Nordamerika.»

