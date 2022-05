Weltausstellung Die Thurgauer Firma Nüssli kommt mit Preisen aus Dubai zurück – der Chef sagt: «Weltausstellungen und Pavillonbau gehören zu Nüsslis DNA» Mit zehn Pavillons ist Nüssli an der Expo 2020 in Dubai vertreten gewesen. CEO Andy Nüssli hat bereits die kommenden Grossanlässe im Visier. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Der österreichische Pavillon von Nüssli sorgte an der Expo 2020 für Aufsehen. PD

Die Weltausstellung in Dubai ist Geschichte. Bei Nüssli, der Hüttwiler Spezialistin für temporäre Bauten, werden die letzten Arbeiten der Expo abgewickelt. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die kommenden Projekte auf Hochtouren. Im Rückblick auf die Expo 2020 in Dubai sagt CEO Andy Böckli, dass Nüssli-Pavillons vielfach nominiert und bereits 23-mal ausgezeichnet worden sind. Die Expo 2020 mit dem Motto «Connecting Minds, Creating the Future», also «Gedanken verbinden und die Zukunft gestalten», sollte ursprünglich vom 20. Oktober 2020 bis zum 3. April 2021 stattfinden. Tatsächlich startete die Expo wegen der Pandemie erst am 1. Oktober 2021 und endete am 31. März 2022. Nüssli realisierte auf dem Ausstellungsgelände zehn Pavillons. Das ist Rekord. So viele Pavillons hat Nüssli nie zuvor an einer Expo gebaut. Böckli sagt, dass die Weltausstellung eine tolle Zeit und die Stimmung in Dubai sehr gut gewesen sei. Es mache Freude, zu sehen, wie die Pavillons mit Leben gefüllt werden und die Besucher die Ausstellungen erleben.

«Für das Team bedeutet die Expo-Zeit auch weiterhin Arbeit. Wir waren bei den meisten Pavillons auch für den Unterhalt und Betrieb zuständig. Ja, ich bin froh, ist Dubai jetzt Vergangenheit, denn so können wir uns voll auf die bevorstehenden Grossanlässe konzentrieren.»

Andy Böckli, CEO Nüssli-Gruppe, Hüttwilen. PD

Die Coronapandemie sei die grösste Herausforderung gewesen. Nicht nur für jeden Mitarbeitenden sei privat und beruflich auf einen Schlag alles anders gewesen. «Auch die gesamten Lieferketten und Vorgehensweisen änderten sich von einem auf den anderen Tag.» Dazu sei die Verschiebung der Expo-Eröffnung um ein Jahr gekommen. Diese sei zwar zum Bauen unter den Corona-Einschränkungen wichtig gewesen. Aber:

«Für das Team bedeutete es jedoch, dass es ein Jahr länger vor Ort bleiben musste. Aber Weltausstellungen und Pavillonbau gehören zu Nüsslis DNA.»

Seit dem Jahr 2000 ist Nüssli bei den Expos mit dabei. Auch die Erfahrung in Dubai, wo wortwörtlich eine Expo in der Wüste entstanden sei, sei wertvoll gewesen. Natürlich seien solche Projekte komplex. «Wir hatten mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Aber am Ende haben wir alle zehn Projekte rechtzeitig und zur vollen Zufriedenheit der Kunden fertiggestellt und das macht stolz.» Und immerhin hat Nüssli dieses Mal für alle Pavillons Auszeichnungen erhalten.

Beim Baden-Württemberg-Haus ist massiv an CO 2 eingespart worden. PD

So hat mit seiner aussergewöhnlichen, nachhaltigen Architektur der österreichische Pavillon für Aufsehen gesorgt und gewann unter anderem den Global Architecture & Design Award 2021, den BLT Built Design Award 2021, den Green Planet Building Award sowie den German Design Award 2022. Der österreichische Pavillon «Austria makes sense» verbrauchte 70 Prozent weniger Energie als vergleichbare Gebäude. Die Pavillonstruktur und die Fassade des kasachischen Gebäudes können zu grossen Teilen recycliert werden. Und beim Bau des Baden-Württemberg-Hauses aus Holz konnten 200 Tonnen CO 2 im Vergleich zu einer herkömmlichen Stahlbauweise eingespart werden.

Der Pavillon von Monaco war in Dubai gut besucht. PD

Expo 2025 in Osaka, Fussball-WM in Katar und Interimsphilharmonie

Nach der Expo ist vor der Expo. Böckli sagt, dass wegen der Verlegung der Expo in Dubai um ein Jahr die Vorbereitungszeit für Osaka kürzer sei.

«Es kommt hinzu, dass man es in Japan mit anderen Baubedingungen zu tun hat. Zum Beispiel, dass dort erdbebensicher gebaut werden muss.»

Deshalb investiere man viel Zeit, um sich mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen. Böckli, einst selbst Fussballer, sagt, dass Nüssli an der WM in Katar nur zu Beginn involviert gewesen sei. Schon 2019 sei das Education City Stadium mit einem zusätzlichen, oberen Rang ausgestattet worden. Insgesamt hätten dadurch 16'500 weitere Fussballfans während der Weltmeisterschaften Platz im Stadion. Dies sei jedoch nur eine temporäre Erweiterung, welche nach der WM zurückgebaut werde, damit das Stadion wieder auf die normalen Besucherverhältnisse ausgerichtet sei. An weiteren WM-Bauten sei Nüssli nicht beteiligt.

In München-Gasteig baut Nüssli ein weiteres Grossprojekt. Dabei handelt es sich um den Bau einer fünfstöckigen, temporären Philharmonie in modularer Bauweise. Damit der Konzertgenuss keinen Schaden nimmt, ist für die Akustik des Konzertsaals mit 1800 Zuschauerplätzen der Akustiker Yasuhisa Toyota mit seinem Büro Nagata Acoustics International involviert. Nüssli ist für bauliche Umsetzung zuständig. Böckli erklärt:

«In München sind wir auf der Zielgeraden, eigentlich schon fast fertig. Es gibt noch ein paar Schlussarbeiten zu erledigen, welche parallel zu den Übergaben laufen.»

Ziel sei es, das Areal Gasteig HP8 Ende Mai final zu übergeben. Die Isarphilharmonie sowie Saal X seien bereits seit Oktober 2021 im Einsatz. Die Akustik funktioniere hervorragend.

In München hat Nüssli eine Interimsphilharmonie gebaut. PD

Ukraine-Krieg und Lieferketten

Doch wie andere Unternehmen auch kämpft die Nüssli-Gruppe mit Problemen wegen des Krieges in der Ukraine und der Lieferproblematik. Böckli erklärt, die Zuversicht sei leider durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine getrübt worden, welcher für die Menschen vor Ort eine grosse Tragödie darstelle. Die Auswirkungen auf den Rest der Welt liessen sich derzeit kaum einschätzen. Er hoffe aber, dass dennoch viele Events stattfinden können. Die Lieferzeiten jedoch seien mittlerweile unberechenbarer geworden. Die gestiegenen Rohstoffpreise zögen zudem höhere Baukosten nach sich.

«Wir beurteilen die Situation jeweils, bevor wir Projekte offerieren, aber generell ist der Trend zu steigenden Preisen ein Problem.»

Vor der Zukunft ist Böckli nicht bange. Die Coronazeit sei intensiv genutzt worden, um Prozesse und Systeme zu hinterfragen und zu optimieren. Das sei gelungen und trotz schwieriger Bedingungen könne Nüssli auf ein solides Ergebnis im letzten Jahr zurückblicken. «Für dieses Jahr sind wir zuversichtlich und unsere Auftragsbücher füllen sich derzeit.»

