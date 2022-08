WEITERBILDUNG Weiterbildung nach Corona: «Die Pandemie hat das Repertoire der Unterrichtsformen weiterentwickelt» Auch Ostschweizer Weiterbildungsangebote mussten auf die Pandemie reagieren. Davon haben manche profitieren können. Die Migros Klubschulen mussten zwei Standorte in der Ostschweiz schliessen. Kaspar Enz 31.08.2022, 05.00 Uhr

Die Migros Klubschule schloss den Standort in Lichtensteig. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Pandemie hat auch in der Ostschweizer Weiterbildungslandschaft Spuren hinterlassen. So musste auch die wohl grösste Weiterbildungsinstitution Federn lassen. Auf Ende letzten Monats schlossen die Migros-Klubschulen in Arbon und Lichtensteig ihre Türen. Allgemein sinkende Teilnehmerzahlen und die Online-Konkurrenz wurden als Grund angegeben. Die Migros Klubschulen hatten zwar schon vor Corona punktuell Online-Angebote geführt und diese während der Pandemie auch auf fast alle Bereiche ausgebaut.