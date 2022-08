Digitale Weiterbildungen: Das sagt die HSG-Professorin dazu

WEITERBILDUNG Weiterbildung muss auch nach der Pandemie digital sein – doch «die Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt», sagt HSG-Professorin Sabine Seufert Während Corona mussten viele Weiterbildungsanbieter Kurse streichen. Doch die Pandemie hat die Digitalisierung der Branche beschleunigt, sagt HSG-Professorin Sabine Seufert. Es lohne sich für Anbieter, genau zu überlegen, was online gut funktioniert – und für welche Lerninhalte das Schulzimmer besser ist. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weiterbildung geht gerade seit der Pandemie nicht mehr nur im Schulzimmer. Gaetan Bally/Keystone

In der Coronapandemie wurden flexiblere Arbeitsformen salonfähig. Und bei manchen Unternehmen sind Homeoffice und Onlinesitzungen immer noch Alltag. Dem muss sich auch die Weiterbildung anpassen, sagt Sabine Seufert, Direktorin des Instituts für Bildungsmanagement und Bildungstechnologien an der HSG. Blended Learning, die Kombination von Online- und Präsenzunterricht, werde immer wichtiger, schreibt sie in einer neuen Studie.

Sabine Seufert, wie wichtig war Onlineunterricht vor der Pandemie?

Sabine Seufert: Blended Learning, also eine Kombination von Online- und Präsenzunterricht, gibt es schon seit 20 Jahren. Aber im deutschsprachigen Raum war das Angebot noch recht begrenzt. In der Pandemie konnten aber Anbieter, die bereits auf diese Weise arbeiteten, schnell reagieren: Sie hatten die Infrastruktur und die Kompetenzen schon, um schnell auf online umzustellen.

Und für die anderen?

Die mussten oft zu Notlösungen greifen, und es gelang nicht immer so schnell. Gegen 25 Prozent der Anbieter sagen in Umfragen, sie hätten Kurse absagen müssen. Aber die Pandemie hat vieles beschleunigt: Neue Tools setzten sich schnell durch. Und manche Dinge, die man online für unmöglich hielt, funktionierten plötzlich.

Jetzt sind die Restriktionen weg, Weiterbildung kann wieder geschehen wie eh und je. Kommen alle zurück ins Klassenzimmer?

Die Schulungsräume sind ja eh da. Man muss sich als Weiterbildungsanbieter aber auch fragen, wie man sich der neuen Arbeitswelt anpasst, in der Homeoffice und flexiblere Arbeitsmodelle einen festen Platz haben.

Und wie passt man sich dem an?

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist die Hybridveranstaltung, also Onlineteilnehmer zu Präsenzveranstaltungen zuzuschalten. Die verpassen dann halt die Kaffeepause. Doch für den Anbieter stellen sich auch Fragen: Wie integriert man die Onlineteilnehmer in der Fragerunde? Das ist auch ein technischer und didaktischer Aufwand, den nicht jeder Anbieter stemmen kann. Man kann sich aber auch fragen, was denn online gut funktioniert und was man wirklich im Schulzimmer machen muss.

Sabine Seufert ist Direktorin des Instituts für Bildungsmanagement und Bildungstechnologien an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Was geht denn online besser?

Ich kann mir zum Beispiel gut zu Hause einen Vortrag anschauen, mir einen Überblick über ein Thema verschaffen. Da kann ich mir die Zeit auch aufteilen. Und zu Hause kann ich auch gut ein paar Aufgaben zur Vorbereitung erledigen. Wenn dann alle zusammenkommen, geht es um Simulation und Interaktion, darum, wie man das Gelernte im Arbeitsalltag umsetzen könnte.

Was verpasst der Hybridteilnehmer in der Kaffeepause?

Viel! Sie ist nicht nur Zeit fürs Netzwerken. Wenn man ungezwungen über ein Thema spricht, entdeckt man neue Zusammenhänge und Perspektiven auf das Gelernte. Und man kommt auf neue Ideen und Innovationen. Es tut gut, die Arbeit auch mal ausserhalb des Büros zu betrachten. Nur online ist das schwierig.

Braucht es für den Onlineunterricht eine andere Art, zu unterrichten?

Ja. Online muss man sich kurzfassen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzter.

Warum?

Das hat mit dem menschlichen Hirn zu tun. Wenn wir uns konstant auf den Bildschirm fokussieren müssen, ist das anstrengender, als wenn wir im selben Raum sitzen. Zudem hat man am Bildschirm auch mehr Ablenkung. Grundsätzlich sollte man deshalb Onlineveranstaltungen kürzer machen. Statt den ganzen Tag vielleicht nur einen Vormittag. Was dabei hilft: Online geht vieles schneller: Man muss nicht Räume wechseln und sich neu einrichten. Dafür müssen Kursleiterinnen und Kursleiter aber auch immer klar und genau informieren, auch über die Technik.

Kann man die Digitalisierung auch nutzen, dass die Weiterbildung länger nachwirkt?

Ja. Mit digitalen Mitteln kann man die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer auch im Nachgang weiter individuell betreuen. Das kann mit Coachings geschehen oder mit Foren, wo sich Kursleitung und Teilnehmenden austauschen. Das ist auch wichtig, denn viele Fragen zu einem Thema kommen ja erst dann auf, wenn man das Gelernte an der Arbeit umsetzen soll.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen