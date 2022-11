Beim St.Galler Kraftwerk Kubel wird jetzt Wasserstoff produziert

WASSERSTOFF Ostschweiz mit Leaderrolle: Im Kubel wird ab sofort Wasserstoff produziert Beim St.Galler Speicherkraftwerk Kubel wurde die zweite Schweizer Produktionsanlage für grünen Wasserstoff eingeweiht. Das ist auch dringend nötig. Denn für die 47 Lastwagen, die Schweizweit mit Wasserstoff fahren, hatte es bisher nicht immer genug. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 18.11.2022, 18.07 Uhr

Einweihung der Wasserstoffproduktionsanlage im Wasserkraftwerk Kubel. Bild: PD

Die Anlage zur Wasserstoffproduktion sei ein Meilenstein, etwas worauf man stolz sein kann, darin waren sich die Redner einig, bevor sie das Band durchschnitten. Einmal mehr investierten die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke in die Zukunft, freute sich die St.Galler Baudirektorin Susanne Hartmann. Regierungsratskollege Marc Mächler spürte den selben Pioniergeist, der schon vor über 100 Jahren wehte: Das Kraftwerk Kubel war das erste Speicherkraftwerk der Schweiz. Und Walter Vogel, Verwaltungsratspräsident der SAK beteuerte, dass die Anlage einen «wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Schweizer Schwerverkehrs» leiste.

Wasserstoff für 3,2 Millionen Lastwagenkilometer

Tatsächlich sollen die 250 Tonnen Wasserstoff, die jährlich hier aus Strom des Kraftwerks produziert werden sollen, vor allem Lastwagen antreiben. 3,2 Millionen Kilometer weit kommen sie damit. Der Wasserstoff wird dringend gebraucht. Im Rahmen des weltweit einzigartigen Pionierprojekts «H2 Mobilität Schweiz» sind auf Schweizer Strassen 47 H2-Lastwagen des südkoreanischen Herstellers Hyundai unterwegs. Während Logistikunternehmen Lastwagen in Betrieb nehmen, bauen Mineralölfirmen gleichzeitig ein Tankstellennetz auf.

Die Ostschweiz habe hier eine Leaderfunktion, sagt Lucas Grolimund, CEO der H2 Energy Holding, bei der viele Fäden des Projektes zusammenlaufen. 12 Wasserstofflastwagen haben ihre Basis bei Transporteuren und Grossverteilern in der Region. Die scheinen zufrieden. «Sie werden bevorzugt für längere Strecken ab Gossau nach Graubünden und Schaffhausen eingesetzt», sagt Daniel Balmer, Transportchef der Migros Ostschweiz auf Anfrage. Die Lastwagen bewährten sich. «Sie funktionieren sehr zuverlässig. Unsere Chauffeure sind begeistert von den Fahrzeugen, insbesondere von Antrieb und Fahrkomfort.»

Manchmal fehlt es an Treibstoff

Martin Osterwalder ist Co-CEO der Avia Osterwalder. Bild: Pius Amrein

Zwischen St.Gallen und Gossau, ganz in der Nähe der Verteilzentren von Kunden wie Migros, Coop und Spar hat die Avia Osterwalder im Frühling bereits die zweite Wasserstofftankstelle in Betrieb genommen. «Zehn bis 15 Mal pro Tag tankt hier ein Lastwagen», sagt Co-CEO Martin Osterwalder. Auch einige Personenwagen mit Brennstoffzellen seien bereits unterwegs. Rund 300 Kilogramm Wasserstoff gehe täglich durch die Leitung. «Wenn es denn Wasserstoff hat», was nicht immer der Fall gewesen sei. So ist die Avia Osterwalder auch ein Treiber der Wasserstoffanlage im Kubel. Betrieben wird es von der Wasserstoffproduktion Ostschweiz, einem Joint Venture der Osterwalder mit SAK und SN Energie.

So schätzt auch Grolimund das Projekt bisher als Erfolg. «Unser grösstes Problem war meistens, genug Wasserstoff zur Verfügung zu haben.» Bis jetzt produzierte nur eine Anlage der H2-Energy-Tochter Hydrospider in Niedergösgen grünen Wasserstoff. «Der Aufbau der Produktionskapazitäten geht länger als gedacht.» Bewilligungsverfahren zögen sich hin. Eben sind zwei Projekte von Drittparteien gescheitert. «Dass die Produktion im Kubel beginnen kann, ist deshalb eine grosse Entlastung für alle Marktteilnehmer.»

Energiepreise bremsen Wachstum

Trotzdem sollen in den nächsten Monaten kaum neuen H2-Lastwagen auf die Schweizer Strassen kommen. Denn auch die Energiekrise trifft das Projekt. Der Strom für die Wasserstoffproduktion ist derzeit teuer. «Als wir starteten, lag der Marktpreis bei 45 Franken pro Megawattstunde», sagt Grolimund. Heute liege er bei etwa 150 Franken. «Die Preise lagen aber schon viel höher. Und Strom für Anfang 2023 kostet heute 500 Franken.» Preise, zu denen sich die Wasserstoffproduktion nicht lohnen würde. Mit den Transporteuren habe man vorläufig einen Preisaufschlag von rund 20 Prozent vereinbart.

«Aber in der Logistik arbeitet man mit knappen Margen. Und unser Ziel ist es, dass die Lastwagen wirtschaftlich sein müssen.»

Sonst befürchtet Grolimund, dass die H2-Lastwagen in den Garagen stehenbleiben, weil der Betrieb zu teuer ist. «Das war dieses Jahr mit Gaslastwagen in Europa so.» So weit ist es allerdings noch nicht. Die Lastwagen sind trotz des Aufschlags weiterhin voll im Einsatz. Das jedenfalls lassen die Frequenzen an den Tankstellen vermuten, sagt Martin Osterwalder. Ähnlich tönt es bei der Migros Ostschweiz: «Aktuell haben wir höhere Kosten bei allen Energieträgern, die wir für unsere LKW-Flotte benötigen», Wichtiger sei der Migros die Versorgungssicherheit mit Treibstoffen, sagt Balmer. Deshalb sei die neue H2-Produktionsanlage in St.Gallen sehr zu begrüssen.

Erster Wasserstoff-Lastwagen der Migros Ostschweiz beim Verteilzentrum in Gossau. Bild: Michel Canonica

Migros Ostschweiz setzt auf Biogas-LKW

An der Dekarbonisierung der Transportflotte will die Migros Ostschweiz festhalten. Eben habe sie 20 Biogas-LKW bestellt. «Diese werden ab nächstem Jahr schrittweise bestehende Diesel-Laster ersetzen.» Mit der Beschaffung weiterer H2-Lastwagen warte man aber noch. Nicht nur auf mehr Wasserstoff, sondern auch darauf, dass weitere Hersteller Wasserstoff-Lastwagen anböten. Die höheren Kosten seien dagegen ein vorübergehendes Problem.

Das glaubt auch Stefano Garbin, CEO der SAK. Dass sich die Wasserstoffproduktion bei heutigen Preisen nicht lohne, würde er nicht sagen. «Das Kraftwerk wird bewirtschaftet», sagt er. «Wir produzieren dann Wasserstoff, wenn der Strom im Netz nicht gebraucht wird.» Aus Kostengründen habe man die Produktionsanlage auch gerade beim Kraftwerk gebaut, auch wenn man in der engen Schlucht dafür erst Platz machen musste. «Dadurch kommen keine Netztarife auf den Strom», sagt Garbin.

Weitere Anlagen bereits in Planung

Trotz der kurzfristigen Verwerfungen am Strommarkt setzt auch Garbin weiter auf Wasserstoff. Mit den Partnern Osterwalder und SN Energie seien weitere Produktionsanlagen bei Kraftwerken geplant, eine davon in Schils. Auch die Avia Osterwalder will weitere Wasserstofftankstellen in Chur und Frauenfeld eröffnen. So ist auch Lucas Grolimund zuversichtlich. Ob man bis 2025 tatsächlich 1600 H2-Lastwagen auf die Strasse bringe? «Das Ziel bleibt. Der Strom wird günstiger werden, die Kunden sind da, auch das Tankstellennetz wächst, alle Partner investieren weiter. Wichtig sind die Produktionskapazitäten.» Dafür ist die Anlage im Kubel ein wichtiger Schritt. «Hier könnten wir Wasserstoff für weitere 50 Lastwagen produzieren», sagt Martin Osterwalder.

Die Tanköffnung eines Wasserstoff-Lastwagens. Bild: Michel Canonica

