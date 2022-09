Verwaltungsrat Vontobel-Chef Zeno Staub stösst zum Technologiekonzern Bühler Der Uzwiler Bühler-Konzern holt sich zusätzliche Investmenterfahrung ins Haus: Der Ostschweizer Zeno Staub, der seit 2011 die Vontobel Holding und deren Bank Vontobel führt, nimmt Einsitz im Bühler-Verwaltungsrat. Thomas Griesser Kym 20.09.2022, 15.19 Uhr

Der designierte Bühler-Verwaltungsrat Zeno Staub. Bild: PD

Der Technologiekonzern Bühler mit Hauptsitz in Uzwil nimmt Zeno Staub als neues Mitglied des Verwaltungsrats auf. Staub ist 53-jährig und seit 2011 Chef der Vontobel Holding und der zugehörigen Bank Vontobel, die seit der Übernahme der Notenstein La Roche Privatbank vor vier Jahren auch in St.Gallen und damit in der Ostschweiz eine Niederlassung hat.

Nach der Matura an der Kantonsschule Heerbrugg studierte Zeno Staub Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen, wo er 1997 auch doktorierte. Seine berufliche Karriere begann er 1994 als Gründungsaktionär und geschäftsführender Partner der Almafin AG in St.Gallen, wo er bis 2000 in der Beratung und Softwareentwicklung tätig war.

Die Wahl ist reine Formsache

Zu Vontobel stiess Staub im Jahr 2001, wo er innert zehn Jahren die Karriereleiter bis zum CEO empor stieg. Von Bühler wird Staub als «erfahrene Führungskraft mit fast drei Jahrzehnten Investmenterfahrungen» dargestellt.

Der Bühler-Verwaltungsrat schlägt die Zuwahl Staubs ins Aufsichtsgremium einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. September 2022 vor. Die Wahl ist Formsache, weil das Aktionariat aus den drei Geschwistern Jeannine, Karin und Maya Bühler besteht, die auch alle im Verwaltungsrat sitzen. Dieser wird präsidiert vom früheren Bühler-Chef Calvin Grieder.