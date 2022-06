Klimaprotest: Helvetia soll keine Kohle mehr machen mit Kohle

Klimaprotest Mit Kohle keine Kohle mehr machen: Bürgerinnenbewegung wirft Helvetia vor, Kohlekraftwerke zu versichern Anders als grosse Versicherungskonzerne versichere Helvetia weiterhin neue Kohlekraftwerke. Das behauptet die Schweizer Bürgerinnenbewegung Campax und stützt sich auf einen Bericht, der auf Daten aus Südkorea beruht. Helvetia hält Kundenbeziehungen geheim, kontert aber: Man habe bereits Massnahmen ergriffen und versichere keine neuen Kohlekraftwerke mehr. Beide Seiten zeigen sich gesprächsbereit. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Aktion der Campax-Aktivistinnen und -Aktivisten beim Hauptsitz der Helvetia. Bild: PD (St.Gallen, 9. Juni 2022)

«Helvetia gehört zu den Schlusslichtern der Versicherungsbranche, die immer noch neue Kohlekraftwerke versichern.»

Das wirft Nora Scheel, Kampagnenleiterin der Schweizer Bürgerinnenbewegung Campax, dem Versicherer mit Sitz in St.Gallen vor. Scheel hat zwar eine aus ihrer Sicht auch gute Nachricht: Laut einem Bericht des internationalen Netzwerks Insure Our Future und der südkoreanischen Organisation Solutions for Our Climate haben «Versorgungsunternehmen zunehmend Schwierigkeiten, eine Versicherung für den Bau neuer Kohlekraftwerke ausserhalb Chinas zu finden».

So hätten seit dem Start der Kampagne Insure Our Future im Jahr 2017 mindestens 39 Versicherer ihre Deckung für neue Kohleprojekte beendet oder eingeschränkt. Aber, so Campax:

«Kleinere, unerfahrene sowie besonders rücksichtslose Versicherungen springen in die Lücke.»

Damit untergrüben «Versicherungen wie Helvetia» Klimaschutzmassnahmen und trügen zur Klimazerstörung bei.

Zurich und Swiss Re sind weiter als Helvetia

Campax untermauert ihre Vorwürfe mit konkreten Beispielen: So hätten Schweizer Versicherer den Bau dreier Kohlekraftwerke des grössten südkoreanischen Stromproduzenten Korea Electric Power Corporation (Kepco) mit insgesamt 1,17 Milliarden Dollar gedeckt. Dieses Schweizer Versicherungstrio besteht aus Zurich, Swiss Re und Helvetia.

Zurich und Swiss Re hätten allerdings nur das erste Kohlekraftwerk, Nghi Son 2 in Vietnam, im März 2018 unterstützt. Danach hätten beide Versicherer Politiken zum Kohleausstieg beschlossen. Nicht so Helvetia, wie Campax in einer Mitteilung schreibt: Helvetia habe jeweils zwei Prozent der Deckung für die beiden Kepco-Kohlekraftwerke Jawa 9 und 10 in Indonesien im Dezember 2019 und Vung Ang 2 in Vietnam im Oktober 2021 zur Verfügung gestellt, zusammen 201 Millionen Dollar von total rund zehn Milliarden Dollar.

Das Kohlekraftwerk Vung Ang 1 von PetroVietnam, das bereits in Betrieb ist und von einem Konsortium um Kepco um Vung Ang 2 erweitert wird. Bild: nocoaljapan.org

Zurich und Swiss Re waren deutlich grössere Nummern als Helvetia

Was erst klar wird nach der Lektüre des ganzen englischsprachigen Berichts: Mit diesen Engagements zählt Helvetia jeweils nicht zu den zehn grössten Versicherern dieser beiden Kohlekraftwerke. Ungleich grösser ist das Engagement der Zurich und der Swiss Re bei Nghi Son 2: Zurich kommt mit einer Deckung über 535 Millionen Dollar auf Rang fünf aller Versicherer, Swiss Re mit 437 Millionen Dollar auf Rang acht. Zusammen haben die beiden Schweizer Versicherer 972 Millionen Dollar oder 13,5 Prozent der gesamten Deckung von 7,2 Milliarden Dollar übernommen.

Alle diese Kohlekraftwerke sind im Bau. Der Bericht listet noch ein weiteres Kepco-Kohlekraftwerk auf, den Cebu-Komplex, auch bekannt als Naga-Komplex auf den Philippinen. Das vergleichsweise kleine Kraftwerk Naga-2 wurde 2011 vollendet. Der Betrieb von Naga-2 wurde im Juni 2021 von mehreren Gesellschaften versichert, darunter findet sich laut Bericht auch Helvetia auf Rang zehn mit einer Deckung von 22,9 Millionen Dollar. Naga-1 wurde 2015 stillgelegt, Naga-3 projektiert, aber nie realisiert.

Helvetia auf dem Weg der Veränderung

Was sagt Helvetia zu den Campax-Vorwürfen und Forderungen? Der Versicherer reagiert mit einer Stellungnahme, in der ein Kernsatz lautet:

«Helvetia hat bereits Massnahmen ergriffen und versichert keine neuen Kohlekraftwerke mehr.»

Eines Kommentars über die Versicherungssummen und -daten zu den von Campax in Verbindung mit Helvetia genannten Kepco-Kohlekraftwerken enthält sich Helvetia:

«Zu einzelnen Kundenbeziehungen nehmen wir keine Stellung.»

Hingegen betont der Versicherer, er sei sich «der grossen Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governancefragen bewusst». Das Underwriting, also das Prüfen von Anträgen, Bewerten von Risiken und Abschliessen von Verträgen, werde laufend überprüft als Teil der Verpflichtung Helvetias, «die langfristigen Risiken des Klimawandels angemessen zu managen». Helvetia schreibt weiter:

«Wir unterstützen und fördern die Transition zu erneuerbaren Energien dank entsprechender Zeichnungsrichtlinien und durch auf erneuerbare Energien fokussierte Produkte und Underwriting-Teams.»

Weiter wolle Helvetia mit einer verantwortungsvollen Anlagestrategie das Anlageportfolio auf das Ziel der Netto-Null-Emission bis 2050 ausrichten. Eine Massnahme auf diesem Weg sei «der vollständige Ausstieg aus Kohle». Zudem reduziere man die Emissionen der eigenen Geschäftstätigkeit. Unter anderem habe Helvetia seit 2015 die CO 2 -Emissionen pro Mitarbeitenden um über 30 Prozent reduziert.

Nach dem Rauch ein Gespräch über Kohle

Und das Verhältnis zu Campax? Vier Aktivistinnen und Aktivisten haben am Donnerstagmittag vor dem Hauptgebäude des Helvetia-Hauptsitzes auf dem Rosenberg mit einem Banner mit der Aufschrift «Helvetia, stopp die Versicherung von Kohle!» posiert und mehrere Rauchpetarden gezündet. Helvetia schreibt:

«Mit Campax werden wir das direkte Gespräch suchen und ihre Anliegen diskutieren.»

Nora Scheel von Campax begrüsst die Bereitschaft des Versicherers zu einem Gespräch und erhofft sich davon auch mehr Klarheit, denn:

«Im Januar 2022 hatte ich mit dem Versicherer schon einmal Kontakt, und damals haben sie von einem Ausstieg aus der Versicherung neuer Kohlekraftwerke noch nichts gesagt.»

