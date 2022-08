Versicherung Helvetia versichert Prüfungsgebühren von jungen Leuten – und bringt sogar Umzugskartons vor die Haustüre Mit dem Angebot «YOUniverse» will die Helvetia Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen. Nach Angaben des St.Galler Unternehmens ist das Angebot einmalig. Der Konsumentenschutz findet sie eigentlich überflüssig. Stefan Borkert 22.08.2022, 19.00 Uhr

Einmal durch die Prüfung gefallen und nun steht die Wiederholung auf der Kippe, weil die Kosten dafür aufgebracht werden müssen. Helvetia sagt, kein Problem, denn mit ihrem neuen Angebot YOUniverse würden die Bedürfnisse junger Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Man müsse sich nicht mehr um die Finanzierung der Wiederholungskosten sorgen. Die Assistance-Versicherung komme dafür auf. Und mit versichert sei auch eine unterbrochene Aus- oder Weiterbildung, weil man krank geworden ist oder einen Unfall hatte.

Bei Helvetia heisst es vollmundig: «Ob bei Aus- und Weiterbildungen, auf der Weltreise oder beim Auszug aus dem Elternhaus: Junge Menschen leben Flexibilität und lieben Freiheiten. Sie schliessen die Versicherungen und Services ab, die sie gerade brauchen.» Selbst an die sich laufend verändernden Bedürfnisse passe sich das neue Angebot an. Zielgruppe sind junge Leute zwischen 14 und 27 Jahren. Die Bausteine Serviceleistungen, Hausrat, Privathaft, Assistance, Rechtsschutz, Mietkaution und Erwerbsunfähigkeitsrente liessen sich je nach Lebenssituation individuell zusammenstellen. Starre Lösungen seien Geschichte. Gemäss Helvetia ist das Angebot bislang einmalig.

Neben dem Beispiel einer verhauenen Prüfung führt Helvetia noch an, dass, wer die erweiterten Serviceleistungen von «YOUniverse» abschliesse, der könne via Chatbot Clara auf der Website von Helvetia Umzugskartons bestellen. Sie würden dann bequem vor die Türe geliefert. Und oben drauf werde für jeden Abschluss ein Baum in einem Schutzwald gepflanzt.

Konsumentenschutz wenig begeistert

Bei der Stiftung Konsumentenschutz wird dieses Angebot für junge Menschen kritisch gesehen. Geschäftsleiterin Sara Stalder sagt: «Generell raten wir dazu, Versicherungen nur abzuschliessen, wenn diese einen wirklichen Mehrwert haben und eine Schadenssumme abdecken, welche die Versicherungsnehmenden nicht einfach so selber bezahlen können.» Und sie fährt fort:

«Versicherungsunternehmen sind kreativ im Erfinden von unnötigen Angeboten, da muss man als Konsumentin und Konsument auf der Hut sein.»

Ohne das Angebot der Helvetia näher anzuschauen, betont sie auch, es sei wichtig, das Kleingedruckte, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) zu beachten, denn in solch eigenartigen Versicherungsprodukten seien oft weitgehende Ausschlussklauseln versteckt, also, dass Schadenübernahme nur in gewissen Fällen erfolge. Und:

«Es macht generell wenig Sinn, Umzugskartons und Prüfungsgebühren zu versichern.»