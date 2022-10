Frauenfelder Zur Rose trotz tieferen Umsatzes optimistisch

VERSANDAPOTHEKE Zur Rose trotz tieferen Umsatzes optimistisch Die Frauenfelder Versandapotheke setzte auch im dritten Quartal weniger um. Trotzdem ist sie zuversichtlich, im nächsten Jahr wieder in die Gewinnzone zu kommen. Die Einführung des E-Rezepts in Deutschland soll dabei helfen. Kaspar Enz 20.10.2022, 14.00 Uhr

Die Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose ist europaweit tätig. Bild: PD

Wie erwartet, setzte die Zur-Rose-Gruppe im dritten Quartal dieses Jahres weniger um als im Vorjahr. In Lokalwährungen lag der Umsatzrückgang bei minus 4,4 Prozent. Dabei fiel der Umsatzrückgang in Deutschland am stärksten ins Gewicht. Dort sank der Aussenumsatz um 11,8 Prozent. In Schweizer Franken umgerechnet, setzte die deutsche Zur-Rose-Tochter im dritten Quartal 192 Millionen um, 57 Millionen weniger als in der Vorjahresperiode. In der Schweiz nahm der Umsatz dagegen um 11,5 Prozent auf 170,4 Millionen zu.