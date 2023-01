Generationenwechsel bei Permapack

Fussball Der böse Vallci: St.Gallens Verteidiger über eine Vollbremsung und seine Ziele mit den Espen

Albert Vallci befand sich in Salzburg auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er sich schwer verletzte. Nun will der 27-jährige Verteidiger in St.Gallen wieder in Form kommen. Er verfügt über Fähigkeiten, die dem Team guttun könnten.