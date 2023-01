128 Millionen für Ostschweizer Start-ups

VENTURE CAPITAL «Dieser Erfolg ist nicht vom Himmel gefallen»: Ostschweizer Start-ups sammelten 2022 doppelt so viele Investitionen wie im Vorjahr Knapp 128 Millionen Franken sammelten Ostschweizer Start-ups 2022 ein. Das ist fast doppelt so viel wie im Vorjahr – trotz einem eher widrigen Umfeld. Der Erfolg sei auch auf gute Aufbauarbeit zurückzuführen, sagt Startupticker-Chefredaktor Stafan Kyora. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 27.01.2023, 19.00 Uhr

Das IT-Start-up Frontify ist ein Leuchtturm für die Ostschweizer Start-up-Szene. Bild: Urs Bucher

Der K900 der Thurgauer Kemaro AG ist ziemlich schlau für eine Putzmaschine. Er nimmt mit 3D-Sensoren seine Umgebung wahr und reinigt so Böden von alleine – ganz ohne Chemikalien. Der Reinigungsroboter ist vor allem für den Einsatz in Industriegebäuden bestimmt. 20 Mitarbeitende beschäftigt das Start-up in Eschlikon laut einer Mitteilung bereits. Nun will die Kemaro die Welt erobern. Investoren wie die Wiler W+P Beteiligungen oder die japanische Obayashi Corporation haben Ende letzten Jahres fünf Millionen Franken in das Unternehmen investiert. «Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, die weltweiten Expansionspläne weiterzuführen», so Armin Koller, Mitgründer und Verwaltungsratspräsident der Kemaro. Doch man habe dabei nicht nur Kapital gewonnen, «sondern auch viel unternehmerische Erfahrung.»

Der Reinigungsroboter der Kemaro AG. Bild: Fotografie Manufaktur

127,8 Millionen für Ostschweizer Start-ups

Die Finanzierungsrunde der Kemaro war die letzte in einem Jahr, das für Ostschweizer Start-ups sehr erfolgreich war. 16 Start-ups aus den Kantonen St.Gallen und Thurgau konnten letztes Jahr grössere Investitionen melden, allen voran die TerraQuantum. Das Start-up, das in St.Gallen an Quantencomputer-Technologie arbeitet, erhielt in zwei Finanzierungsrunden rund 70 Millionen Franken – das ist bereits mehr, als alle Ostschweizer Finanzierungsrunden des Jahres 2021 zusammen. Insgesamt sammelten Ostschweizer Unternehmen letztes Jahr damit knapp 128 Millionen Franken ein. Das berichtet der neueste Swiss Venture Capital Report, der von der Plattform Startupticker.ch und der Investorenvereinigung Seca herausgegeben wird.

«St.Gallen etabliert sich damit als einen von sechs Hubs in der Schweiz», sagt Stefan Kyora, Chefredaktor von Startupticker.ch. Die Zahl der Finanzierungsrunden lag höher als in Basel, wenn dort auch mehr Geld gesprochen wurde. «Dieser Erfolg ist aber nicht vom Himmel gefallen», sagt Kyora. Er sei auch die Folge langjähriger Aufbauarbeit, im Innovationszentrum Startfeld ebenso wie an der HSG. Die Stadt hat auch einen ICT-Cluster mit alteingesessenen Informatikunternehmen wie Abacus oder Namics. «So gibt es Investoren wie auch Leute mit Erfahrung», sagt Kyora – und mit Frontify einen Leuchtturm der Start-up-Szene.

Noch Potenzial vorhanden

Solche Beispiele seien wichtig für einen Standort, sagt Kyora. Sie würden zeigen, dass es auch hier möglich ist, ein IT-Unternehmen mit weltweiter Ausstrahlung aufzubauen. Denn St.Gallen habe noch viel Potenzial. «Viele Absolventen der Uni St.Gallen sind in ausländischen Start-ups tätig», sagt Kyora. Könne man die überzeugen, vor Ort zu gründen, sei noch viel mehr möglich.

Auch schweizweit sind die Summen, die in Start-ups investiert wurden, gestiegen. Knapp vier Milliarden sammelten junge Schweizer Tech-Unternehmen ein, knapp 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dabei schien die Ausgangslage dafür erstmals seit Jahren eher schlecht: Krieg und Inflation drückten auf die Stimmung. Tech-Aktien erlebten an den Finanzmärkten ein Tief. In fast allen Ländern gingen die Investitionen in Start-ups denn auch zurück. Dass es in der Schweiz nicht so war, hat verschiedene Gründe, sagt Kyora. Gerade im ICT-Bereich seien die Investitionen 2021 explodiert. «Dabei kam es auch zu Übertreibungen. Die wurden 2022 korrigiert.» In der Schweiz sei es 2021 vergleichsweise ruhig gewesen – eine Korrektur war deshalb auch nicht nötig. «Ausserdem sind Schweizer ICT-Start-ups eher auf Unternehmenskunden ausgerichtet», sagt Kyora. Das mache sie vor Konjunktureinbrüchen sicherer.

Sind sie die Gründer von morgen? Im St.Galler Innovationszentrum Startfeld sind nicht nur viele Start-ups zu Hause. Hier gibt es auch Angebote für junge Tüftler und Schulen. Bild: Urs Bucher

Einen Boom erlebten letztes Jahr hingegen erneuerbare Energien. «Und im Cleantech-Bereich hat die Schweiz einige gute Unternehmen zu bieten.» Allen voran Climeworks, die CO 2 aus der Luft absaugen will: 600 Millionen Franken haben die Partners Group, Swiss Re und andere in das Zürcher Start-up investiert. Flaute herrschte dagegen im Biotech-Sektor, was besonders am Standort Basel zu deutlich tieferen Investitionen führte.

Der Wind wird rauer

Cornelia Gut-Villa ist Geschäftsführerin der Stiftung hinter dem Innovationszentrum. Bild: Ralph Ribi

Biotech könnte sich dieses Jahr wieder etwas erholen, sagt Kyora. ICT-Start-ups stossen unterdessen aber auf mehr Gegenwind. «Die grossen Finanzierungsrunden fanden alle früh im Jahr statt. Schon im zweiten Halbjahr wurde es schwierig», sagt Kyora. «Das Umfeld für Start-up-Finanzierungen ist rauer geworden», sagt auch Cornelia Gut-Villa, Geschäftsführerin der Stiftung Startfeld. Und 2023 werde nicht leichter. Angesichts des weltpolitischen Umfeldes und der wirtschaftlichen Unsicherheiten seien Investoren eher gefordert, ihre existierenden Investments mit zusätzlichen Mitteln zu stützen, sagt Gut-Villa weiter. «Wir sehen auch, dass die Bewertungen unter Druck gekommen sind und es länger geht Finanzierungsrunden zu schliessen.»

So könnte es tatsächlich sein, dass die Kurve nächstes Jahr erstmals seit Jahren nicht mehr nach oben geht. «Start-ups, die entweder an einer ganz neuen, vielversprechenden Technologie arbeiten oder einen hohen Reifegrad zeigen, finden jedoch auch in dieser Situation Geldgeber», sagt Gut-Villa.

