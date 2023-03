VAKUUMVENTILE Wieder Rekordergebnis für VAT - doch das Wachstum auf dem Halbleitermarkt stockt Der Haager Hersteller von Vakuumventilen eilte in den letzten Jahren von Rekord zu Rekord. 2023 macht das Wachstum auf den Halbleitermarkt aber eine Pause. Das spürt VAT mit tieferen Bestellungseingängen. Kaspar Enz 03.03.2023, 09.30 Uhr

Die VAT Group stellt in Haag Vakuumventile her. Bild: Karin Hofer / NZZ

Die VAT jagte in den letzten Jahren von Rekord zu Rekord. Und auch das Jahresergebnis für 2022 enthält wieder einige Rekorde mehr. Beim Umsatz wurde die Milliardengrenze locker geknackt. Der Gewinn erreichte einen neuen Rekordwert. Bei der Präsentation dieses Ergebnisses dankte CEO Mike Allison den weltweit fast 3000 Mitarbeitenden. Trotz einer globalen Krise in den Lieferketten hätten sie herausragendes geleistet und die Kunden stets beliefern können. Das schaffe Vertrauen bei den Kunden und sei ein wichtiger Grund, weshalb das Haager Unternehmen seine Marktstellung weiter ausbauen könne.

Wachstum mit der Chipindustrie

Dabei profitiert die VAT selber von den Lieferengpässen, vor allem bei Halbleitern für Computerchips. Die Pandemie gab der Digitalisierung einen Schub, Chips waren gefragt wie nie, und die Halbleiterindustrie baute ihre Kapazitäten aus. Und dafür braucht sie Vakuumventile, wie sie die VAT herstellt. So wird auch VAT immer grösser. Ein altes Gebäude am Haager Hauptsitz wird demnächst abgerissen, um Platz für die Zukunft zu schaffen: Dazu gehört auch ein Innovationszentrum, das Mitte 2024 in Betrieb genommen werden soll. Deutlich ausgebaut wurde aber in Asien: Im Malaysischen Penang wurde im letzten Jahr um ein neues Werk erweitert.

Der Ausbau des asiatischen Standorts kommt nicht von ungefähr. Drei von vier Franken setzt die VAT mit der Halbleiterindustrie um, die noch in Asien konzentriert ist. So ist der asiatische Markt denn auch der wichtigste für die VAT: 62 Prozent des Umsatzes kommt aus dieser Weltregion, rund ein Viertel aus Amerika.

Unsicherheiten in China

Insbesondere China macht unterdessen einen wichtigen Teil des VAT-Geschäfts aus: Hier erzielte man 2022 20 Prozent des Umsatzes, vor allem mit der Halbleiterindustrie. Aber auch die chinesische Solarbranche kaufte wieder mehr Ventile bei VAT. Allerdings steht das China-Geschäft derzeit unter keinem guten Stern: Neuste Handelsbeschränkungen der USA richten sich insbesondere gegen die chinesische Chipindustrie.

CEO Mike Allison will auf Ende Jahr zurücktreten. PD

Das ist einer der Gründe dafür, dass das Wachstum der Branche im vierten Quartal 2022 zu stottern begann. Auch Inflation, Zinssätze und Wirtschaftsentwicklung sorgen für Unsicherheit. Vor allem bei Herstellern von Chips für Verbrauchernahe Anwendungen wie Smartphones oder PCs gingen die Investitionen zurück. So lagen die Bestellungen im vierten Quartal 2022 43 Prozent unter der Vorjahresperiode, der Auftragseingang übers ganze Jahr leicht unter dem Vorjahr.

Zweite Milliarde für 2027 angepeilt

Eine Entwicklung, die nicht ganz unerwartet kommt. «Wir wissen, dass wir uns in einem zyklischen Geschäft bewegen», sagte Allison. Der CEO, der kürzlich seinen Rücktritt auf Ende Jahr bekannt gab, erwartet aber keine grossen Verwerfungen für VAT. Einerseits wartet ein Auftragsbestand von über 500 Millionen darauf, abgearbeitet zu werden, andererseits seien die Lager bei den Kunden nicht allzu hoch. Trotzdem seien für 2023 keine neuen Rekordzahlen zu erwarten, sagte er. Trotzdem wolle VAT bei Kapazitätsausbau und Investitionen nicht bremsen. Bereits 2024 soll sich der Markt wieder erholen. Und VAT hat sich ein hohes Ziel gesetzt: 2027 will man die zweite Umsatzmilliarde knacken.