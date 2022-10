EY-Unternehmerpreis: Ostschweizer Persönlichkeiten räumen ab

Unternehmertum «Starkes Zeichen für die Ostschweiz»: Vier St.Galler Persönlichkeiten räumen am «Entrepreneur Of The Year» ab Am Unternehmerpreis von EY ist der Wirtschaftsstandort Ostschweiz der grosse Gewinner. In drei der vier Kategorien triumphieren eine Unternehmerin und drei Unternehmer von Firmen im Kanton St.Gallen. Die Sieger heissen Franziska Tschudi Sauber und Daniel Tschudi von der Weidmann-Gruppe, Andreas Wälti von Evatec und Carsten Koerl von Sportradar. Thomas Griesser Kym 28.10.2022, 21.00 Uhr

Die Weidmann-Gruppe ist auch mit Produkten für die Medizinaltechnik erfolgreich. CEO Franziska Tschudi Sauber und ihr Bruder Daniel Tschudi werden von EY als «Entrepreneur Of The Year» 2022 ausgezeichnet. Bild: PD

Der Unternehmerinnen- und Unternehmerpreis «Entrepreneur Of The Year Switzerland», der von der Beratungsgesellschaft EY alljährlich verliehen wird, gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen dieser Art in der Schweiz. An der 25. Ausgabe 2022 haben Ostschweizer Firmen abgeräumt: Gleich in drei der vier Kategorien schwangen St.Galler Unternehmer und eine Unternehmerin obenaus. Sascha Stahl von EY sagt dazu:

«Diese Persönlichkeiten aus dem Kanton St.Gallen setzen damit ein starkes Zeichen für die Ostschweiz als Wirtschaftsstandort.»

Franziska Tschudi Sauber, Chefin der Weidmann-Gruppe. Bild: PD

In der Kategorie «Family Business» entschied sich die zehnköpfige Jury für die Geschwister Franziska Tschudi Sauber und Daniel Tschudi. Die beiden übernahmen im Jahr 2001 in vierter Generation die Leitung der traditionsreichen Weidmann Holding in Rapperswil-Jona. Die Technologiegruppe ist Weltmarktführerin in der elektrischen Isolation von Transformatoren sowie spezialisiert auf hochwertige Kunststoffkomponenten für die Medizinaltechnik und die pharmazeutische Industrie. Drittes Geschäftsfeld ist mikrofibrillierte Cellulose (MFC) als Alternative zu petrochemischen Produkten.

Mit 2700 Mitarbeitenden an 30 Standorten rund um den Globus sei die Weidmann-Gruppe «einer der wenigen Industriekonzerne, welcher seine Marktdominanz international behauptet». Weiter urteilt die Jury:

«Franziska Tschudi Sauber und ihr Bruder Daniel Tschudi stehen für eine gelebte Familientradition, welche den schweizerischen Pioniergeist in der Industrie aufrecht hält und weiterentwickelt.»

Daniel Tschudi von der Weidmann-Geschäftsleitung. Bild: PD

Franziska Tschudi Sauber, die seit 1995 im Unternehmen ist, führt die Weidmann-Gruppe als CEO und ist Verwaltungsratsdelegierte, Daniel Tschudi, seit 1993 in der Firma, ist Mitglied der Geschäftsleitung und Co-Leiter der grössten Sparte Electrical Technology. In der Schweiz hat das Unternehmen Standorte in Rapperswil, Bad Ragaz, Ennenda GL und Chiasso. 2021 setzte Weidmann 370 Millionen Franken um. Das Unternehmen, gegründet 1877 von Heinrich Weidmann, ist seit 1923 im Besitz der Familie Tschudi.

Von fünf auf über 450 Mitarbeitende

Evatec-Chef Andreas Wälti. Bild: Michel Canonica

In der Kategorie «Industrie, Hightech & Life Sciences» geht der Preis an Andreas Wälti, Chef der Evatec AG in Trübbach. Die Firma entstand 2004 aus einem Management-Buy-out der ehemaligen Unaxis, die wiederum aus der 1946 gegründeten Gerätebauanstalt Balzers entstanden war. Andreas Wälti und Marco Padrun formten aus dem Konglomerat einen globalen Innovationsführer für Prozesslösungen und Maschinenbau für Dünnschichten. Diese Schichten sind so dünn, dass sie im Nano-Bereich liegen. Sie werden in der Halbleitertechnik, Präzisionsoptik und Optoelektronik eingesetzt. Die Würdigung der Jury:

«Andreas Wälti überzeugte mit seiner unbändigen unternehmerischen Kraft, mit welcher er sein Unternehmen als Schweizer Hightech-Marke unverzichtbar auf globalen Märkten gemacht hat.»

Im Jahr 2020 gewann Evatec bereits den Prix SVC Ostschweiz, den Unternehmerpreis Ostschweiz des Swiss Venture Clubs (SVC). Jurypräsident Andrea Fanzun nannte Evatec damals «eine einmalige Erfolgsgeschichte». Die Firma ist von einst fünf auf weltweit über 450 Mitarbeitende gewachsen, davon 300 in Trübbach.

Mit Sportdaten an die US-Börse Nasdaq

Sportradar-Chef Carsten Koerl. Bild: Imago

In der Kategorie «Dienstleistung & Handel» heisst der EY-Preisträger Carsten Koerl. Der Ingenieur der Universität Konstanz interessiert sich passioniert für die Nutzung von Daten für erfolgreiche Prognosen, woraus zwei Start-ups entstehen. An Erfahrung gereift, gründet Koerl 2001 mit einem Kompagnon die St.Galler Sportradar AG, weil ihm auffällt, dass alle im Sport genaue Daten haben wollen und niemand sie bereitstellen kann. Seither sammelt Sportradar Sportdaten in Echtzeit für Sportklubs, Medienhäuser, Buchmacher und Sportorganisationen.

Das Unternehmen beschäftigt 3000 Mitarbeitende in über 20 Ländern und ist 2021 an die US-Technologiebörse Nasdaq gegangen. Die Jury würdigt Koerl als einen Passionierten, der «aus der Nische heraus ein Wirtschaftsimperium geschaffen hat, das lange Zeit viel zu wenig Beachtung gefunden hat».

Lebende Zellen beobachten ohne zerstörende Farbstoffe In der vierten Kategorie «Emerging Entrepreneurs» (aufstrebende Unternehmer) geht der EY-Preis an Yann Cotte. Er gründete zusammen mit Fatih Toy im Jahr 2013 die Nanolive 2013 im EPFL-Innovationspark der ETH Lausanne mit der Idee, die Zellforschungsindustrie zu revolutionieren. Heute bietet Nanolive eine weltweit einzigartige Technologie, um lebende Zellen ohne zerstörende Farbstoffe in 3D zu beobachten, was für die Forschung enorm wertvoll ist. Die Technologie, die zu 95 Prozent weltweit exportiert wird, ist modular für Hard- und Software skalierbar, was ein grosses Zukunftspotenzial verspreche. (T.G.)