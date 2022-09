UNTERNEHMERPREIS Ostschweiz hat gute Chancen auf den «Entrepreneur of the Year» 11 Unternehmen mit 14 Unternehmerinnen und Unternehmern kämpfen dieses Jahr um den Titel des «Entrepreneur of the Year». Kandidatinnen und Kandidaten Kaspar Enz 08.09.2022, 00.15 Uhr

Auch die Mosmatic AG aus Necker ist für den «Entrepreneur of the Year» nominiert. Belinda Schmid

Zum 25. Mal verleiht das Beratungsunternehmen EY am 28. Oktober den Preis für den «Entrepreneur of the Year». Über 40 Unternehmen haben sich dieses Jahr um den renommierten Titel beworben. Aus ihnen hat die 11-köpfige Jury die 11 Finalisten in vier Kategorien ausgewählt. Dabei hat die Ostschweiz gute Chancen auf einen Titel. Das fällt auch Programm Partner Sascha Stahl auf. Er sei beeindruckt von den innovativen Unternehmern, sagt er gemäss einer Mitteilung. «Und es fällt auf, dass in diesem Jahr der Kanton St.Gallen gut vertreten ist - vier Unternehmen aus dem Kanton sind als Finalisten dabei.»

Stark in der Industrie

Patrick Rieben, Mosmatic AG. Belinda Schmid

Stark vertreten ist der Kanton insbesondere in der Kategorie «Industrie, High Tech und Life Sciences». Die beiden Nominierten Unternehmer sind keine Unbekannten. Patrick Rieber und seine Mosmatic hat diesen Frühling bereits beim Prix SVC Ostschweiz den zweiten Platz erreicht. Das Unternehmen aus dem Neckertal exportiert Hochdruckreinigungstechnik in über 50 Länder. Geehert werde er, weil er es als Schweizer Mittelständler geschafft habe, Weltmarktführer zu werden, heisst es in der Mitteilung.

Andreas Wälti nahm 2020 für die Evatec bereits den Prix SVC Ostschweiz entgegen. Manuel Lopez / KEYSTONE

Ebenfalls in dieser Kategorie nominiert ist Andreas Wälti und die Evatec. Das Trübbacher Unternehmen baut Anlagen für Beschichtungen im Nano-Bereich - sie werden in der Halbleitertechnik oder in der Präzisionsoptik und Optoelektronik eingesetzt. Die Evatec gewann 2020 den Prix SVC Ostschweiz.

Weltmarktführer und Imperium

Franziska Tschudi Sauber, CEO der Weidmann Group, Rapperswil-Jona

Der St.Galler Anwärter in der Kategorie «Family Business» ist dagegen ein Weltkonzern: Die Rapperswiler Weidmann Holding hat 2700 Mitarbeitende an weltweit 30 Standorten. Mit Franziska Tschudi übernahm dort 2004 die 5. Generation das Ruder. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei Isolationen für Elektrogeräte.

Carsten Koerl, Gründer der Sportradar. www.imago-images.de

In der Kategorie «Dienstleistung und Handel» kann ebenfalls ein St.Galler Unternehmen auf den Preis hoffen. Carsten Koerl gründete 2001 die Sportradar AG. Mit weltweit 3000 Mitarbeitenden stellt das Unternehmen heute Sportdaten in Echtzeit für Sportclubs und Medien, Wettbüros und Sportorganisationen bereit. Carsten Koerl sei ein «Passionierter, der aus der Nische heraus ein Imperium geschaffen hat», heisst es in der Mitteilung.

Westschweizer bei Jungunternehmen stark

Keine Kandidaten stellt die Ostschweiz bei den aufstrebenden Unternehmern. Hier dominiert dieses Jahr die Westschweiz: Cyrus Fazel vom Fintech-Unternehmen SBorg und Yann Cotte, gründer des Zellforschungsfirma Nanolive haben ihre Unternehmen in der Waadt gegründet. Léa Miggiano und Carvolution vertreten den Kanton Bern.

Weiter nominiert sind in der Kategorie Dienstleistungen Aurel Greiner und Laurenz Ginat von der Basler Revendo AG; Renat Heuberger und die South Pole aus Zürich; das Zürcher IT-Unternehmen ti&m mit Thomas Wüst in der Kategorie Industrie und High tech, sowie Michael und Andrea Lüthi von der Burgdorfer Sanitized AG in der Kategorie «Family Business». Die Preisverleihung findet am 28. Oktober in Dübendorf statt.