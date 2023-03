Bischofszeller Patron hat Ausstieg zehn Jahre lang vorbereitet

Unternehmensnachfolge Bischofszeller Patron hat seinen Ausstieg zehn Jahre lang vorbereitet – er sagt: «Heute hat es ein Unternehmer mit Stürmen zu tun» Von langer Hand hat der Bischofszeller Unternehmer Daniel Hauri seinen Rückzug geplant. Als Patron versuchte er, die Balance zu finden zwischen Erfolg, sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit. Besonders die Förderung von Start-ups liegt ihm am Herzen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Daniel Hauri setzt sich für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Thurgau ein. Bild: PD

In allen Schweizer Haushalten sind die Mehrfachstecker und Steckdosenleisten aus dem Thurgau im Einsatz. Entwickelt werden die Produkte bei der Max Hauri AG in Bischofszell und international gefertigt. Firmenchef Daniel Hauri ist letztes Jahr 70 Jahre alt geworden. Und zum 75-Jahr-Jubiläum der Max Hauri AG beschloss er, sich aus dem aktiven Arbeitsleben zurückzuziehen.

Als erfolgreicher Ostschweizer Patron hat er sich für einen fortschrittlichen Wirtschaftsstandort Thurgau, für ein nachhaltiges Unternehmertum sowie für die Förderung von Start-ups eingesetzt. Damit nicht genug. Er war auch Präsident des Handels- und Industrievereins Bischofszell, Mitglied der Industrie- und Handelskammer Thurgau und Gründungspräsident von Startnetzwerk Thurgau.

Der Rückzug aus der operativen Tätigkeit erfolgte, wie so vieles bei ihm, nach einem gut überlegten Plan. Heute ist er Verwaltungsratspräsident der Elbcon-Holding, unter deren Dach fünf Firmen – Max Hauri AG, Insta Electric SA (Rumänien), Disa Elektro AG und die Awag Elektrotechnik AG sowie die Veratron AG – zusammengeschlossen sind.

Schlüsselstellen besetzt

Der Rückzug sei ihm nicht so schwergefallen, «nur ein bisschen …», betont er. «Ich war 40 Jahre lang mit guten Mitarbeitenden erfolgreich unterwegs. Mein Beruf hat mich täglich gefordert. Die vielen auch internationalen Kontakte haben mir immer wieder Freude gemacht und mich gefordert.» Seit zehn Jahren bereitete er seinen Ausstieg vor.

Dazu gehörte auch die Besetzung von Schlüsselstellen. Besonders erfreulich sei, dass sich der älteste Sohn entschlossen hat, ins Unternehmen einzusteigen. Er führt nun die vier Unternehmen aus der Elbet-Holding heraus aktiv und zukunftsgerichtet.

Zudem sei die Firmengruppe erweitert und auf ein neues, zukunftsorientiertes Fundament gestellt worden. «Ich selber habe die operativen Mandate abgegeben und bin noch für ein bis zwei Jahre als Verwaltungsratspräsident der Gruppe tätig.»

Steckdosen aus Bischofszell sind aus Schweizer Haushalten nicht wegzudenken. Bild: PD

Persönlich geniesse er nun mehr Freizeit und weniger durchstrukturierte Tage. «An einem schönen, windigen Tag sagen zu können: Heute gehe ich mit dem Segelboot auf den See – ist etwas, das es für mich bis anhin kaum gegeben hat.» Daniel Hauri macht ausserdem gerne Bergtouren und liest viel: «Die Fachbücher lege ich nun eher zur Seite und erfreue mich an Literatur und Geschichtlichem.»

Ökologie und Soziales

Früher als viele andere Unternehmer befasste sich Hauri mit ökologischen Themen. «Schon beim Neubau der Max Hauri AG 1995 wollte ich unseren Kunden und Mitarbeitenden aufzeigen, dass es wichtig ist, sich mit dem Thema Ökologie auseinanderzusetzen», sagt er und fährt fort: «Wir hatten damals eine Photovoltaikanlage installiert und auch das Regenwasser für Brauchwasser gesammelt.» Ebenso wurde die Max Hauri AG als erste Firma ihrer Branche nach ISO 14001, der Umweltnorm, zertifiziert.

Das international tätige Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt elektrotechnische Bauteile und Systeme. Für Daniel Hauri gilt damals wie heute: «Für mich als Unternehmer muss auch das Soziale und Ökologische mitgedacht werden im Konzept eines Unternehmens. Es geht dabei um die Profilierung gegenüber dem Kunden, aber auch um die Sensibilisierung der Mitarbeitenden.» Das habe auch mit Glaubwürdigkeit zu tun.

«Als Unternehmer müssen wir bereit und willens sein, ein ganzes Bild zu zeichnen und nicht nur das herausnehmen, was einem passt oder dient.» In diesem Sinne seien Unternehmer verpflichtet, sich zu fragen, was ist mein, was ist unser Anteil daran, zu verhindern, dass es ökologisch schlimmer wird. Und er ergänzt: «Aber ja, all diese Bestrebungen schlagen sich nicht direkt in Erfolg um. Im besten Falle ist es ein kleiner Baustein. Auf längere Sicht aber ist es ein Gewinn für alle.»

Wandel geht schneller voran

Vieles sei rasend schnell anders geworden. Und das sei durch die Covid-Pandemie und durch politische Ereignisse wie den Ukraine-Krieg noch verstärkt worden. «Eigentlich steht kein Stein mehr auf dem anderen und vieles basiert auf Unsicherheiten», sagt er.

Früher hätten sich Bedürfnisse, Kunden, Kundengruppen und Verhalten schleichend verändert. «Es waren leichte Winde der Veränderung, des Wandels. Heute hat es ein Firmenchef mit Stürmen zu tun. Die kommen schnell und verändern sich noch während der Erscheinung.» Man müsse heute bereit sein, den Wandel immer wieder neu zu denken und zu hinterfragen. Dabei gehe es immer auch um die eigene Neupositionierung des Unternehmens.

Für Segeln und weitere Hobbys hat Daniel Hauri mit 70 Jahren nun mehr Zeit. Bild: PD

Herzenssache Start-ups

Als Gründungspräsident von Startnetzwerk Thurgau liegen Hauri Jungunternehmen am Herzen. Start-ups hätten den grossen Vorteil, dass sie frei seien von Ballast und Zwängen. Ein bestehendes Unternehmen laufend zu verändern, brauche viel Energie und Sensibilität in der Führung.

Wer eine gute Idee habe, dem fehle vielleicht das Geld, aber das sei heute aufzutreiben. Dann brauche es persönliches Können und Wissen. «Wenn dann solides Handwerk, Schaffenskraft und Seriosität hinzukommen, dann kann das Flugzeug starten.» Aber auch hier müssen dann die Talente, das Vertrauen und der Wille zum permanenten Sichtwechsel übereinstimmen.

Menschen im Unternehmen zuhören

Als Verwaltungsratspräsident überlege er sich die grossen Zusammenhänge in Wirtschaft und Politik und was das für die eigenen Unternehmen bedeute. «Ich analysiere Berichte und suche Möglichkeiten und Ideen.» Er wolle auch immer wieder wissen: «Was sind unsere Spezialitäten, unser besonderes Know-how, um uns weiterzuentwickeln?»

Wichtig sei es, mit den Menschen zu sprechen. «Ich will Informationen aus erster Hand und keine schöngefärbten Berichte.» Darum sei der Zugang zu den Schlüsselpersonen wichtig. Hauri sagt: «Ich bin überzeugt, dass es heute für Führungspersonen wichtiger denn je ist, den Menschen im Unternehmen zuzuhören, mit ihnen zu reden, mit ihnen gemeinsam Pläne für Kunden und Märkte zu schmieden.»

