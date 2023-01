Reformhaus Müller ist konkurs: Was Ostschweizer Bioläden sagen

Unsicherheit Reformhaus-Schock: Ist der Bio-Trend zu Ende? So reagieren Ostschweizer Bioläden aufs Müller-Aus In den letzten zehn Jahren hat sich der Absatz von Bioprodukten mehr als verdoppelt. Doch der Trend könnte mit der Inflation 2022 erstmals einen Knick bekommen. Das spüren auch die Ostschweizer Bioläden. Sie setzen auf persönliche Beratung und regionale Produzenten. Kaspar Enz 1 Kommentar 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor geschlossenen Türen: Die beiden Reformhaus Müller-Filialen in St.Gallen sind geschlossen. Bild: Arthur Gamsa

Für Kunden wie Mitarbeitende war es ein Schock: Die Bio-Kette Reformhaus Müller meldete Anfang Woche Konkurs an. 37 Filialen öffneten am Mittwoch zum letzten Mal. Rund 300 Mitarbeitende stehen auf der Strasse. «Ich leide mit», sagt Rosmarie Studer, Chefin beim Amriswiler Bioladen Kiebitz. Manche ihrer Mitarbeiterinnen haben einmal in einer Müller-Filiale gearbeitet. Und auch jetzt will sie zwei Lernende des St.Galler Ladens in der Spisergasse übernehmen. «Sie würden sonst im Regen stehen.» Schon bald kämen sie zum Schnuppern nach Amriswil.

Trend im Zug von Klimabewegung und Pandemie

Dass die Reformhaus-Kette in Schieflage sei, wurde schon lange gemunkelt. Der Kahlschlag überraschte aber. Denn Bio scheint im Trend zu sein. Der Umsatz mit Bioprodukten hat sich seit 2012 mehr als verdoppelt. 2021 hat er erstmals die Vier-Milliarden-Grenze geknackt. Das hat auch Judith Gamma miterlebt, die seit 2017 im St.Galler Stadtladen arbeitet. «Der Umsatz ist in jedem dieser Jahre gestiegen», sagt sie. Erst brachte die Klimabewegung neue Kundschaft. «Kunden, die ein Bewusstsein dafür hatten, was wir hier machen.» Dann kam die Pandemie. Sie stärkte das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und lokale Produktion. Davon konnte auch der Stadtladen profitieren.

Auch wenn der Bioladen in der St.Galler Altstadt unterdessen mehr Konkurrenz hat als vor 41 Jahren, als er eröffnete. Und auch um die Jahrtausendwende, als Regula Allenspach im Stadtladen begann, war der Markt noch überschaubar. «Es gab die Claro-Läden, das Reformhaus Müller. Coop nahm die ersten Bioprodukte ins Regal.» Heute gibt es mehr Konkurrenz. L’ultimo Bacio, einen unverpackt-Laden, einen Alnatura-Supermarkt. Und die Grossverteiler selber, die breite Bio-Sortimente anbieten. Geschadet habe die Konkurrenz nicht, meint Allenspach. «Als der Yardo, der erste Biosupermarkt, eröffnete, fürchteten wir, Kunden zu verlieren.» Doch die Befürchtungen stellten sich als unbegründet heraus, zumindest so lange der Markt wuchs. «Sie sind mehr Ergänzung als Konkurrenz.»

Treiber Grossverteiler

Denn der Absatz von Bioprodukten sei nicht nur gewachsen, weil Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend auf nachhaltige Ernährung achteten, sagt Lukas Inderfurth, Sprecher des Branchenverbandes Bio Suisse. Der zweite Treiber sei der Detailhandel, der das Sortiment ausbaue. Eine wichtige Rolle spielen hier Coop und Migros, sagt Markus Johann, Geschäftsführer der Branchenplattform Bionetz. «Dort werden die Sortimente laufend ausgebaut und auch neue Kundengruppen angesprochen.» Vor allem hier sei der Bioabsatz in den letzten Jahren gewachsen, merkt er an.

Das zeigen auch Zahlen von Bio Suisse. 2016 lag der Marktanteil der Biofachgeschäfte am Markt noch bei knapp 11 Prozent. 2021 setzten die Biofachgeschäfte zwar deutlich mehr um als 2016 – rund 370 Millionen Franken. Das waren aber nur noch 9,3 Prozent des gesamten Bio-Absatzes. 72,4 Prozent ging hingegen über Migros- und Coop-Kassen. Zahlen für 2022 liegen noch keine vor.

Blick in den St.Galler Stadtladen. Bild: Arthur Gamsa

Geld sitzt weniger locker

Das Biosortiment ist auch für die Grossverteiler immer wichtiger geworden. «Wir verzeichneten während der Coronapandemie einen starken Zuwachs bei Bioprodukten», sagt Andreas Bühler, Mediensprecher der Migros Ostschweiz. Auf Expansionskurs sind auch die Bio-Märkte, die die Migros Zürich in Zusammenarbeit mit dem deutschen Bioriesen Alnatura in der Schweiz führt. Im Sommer 2021 eröffnete auch in St.Gallen ein solcher Laden. Seither wurden vier weitere in der ganzen Schweiz eröffnet. 21 sind es heute insgesamt. Allerdings wurde Ende letzten Jahres auch einer von ihnen geschlossen. Ein Omen für die Branche?

Mit der Inflation sei die Kundschaft etwas preisbewusster geworden, sagt Migros-Sprecher Bühler. «Der Preis spielt eine wichtige Rolle», sagt er. Doch sei er nicht das einzige Kriterium. Die Kunden würden sich auch nicht von Bioprodukten abwenden. «Unser Alnatura-Biosortiment ist im Branchenvergleich eher günstig.» Trotzdem ist der Anteil der Bioprodukte an den verkauften Lebensmitteln 2022 nicht mehr gewachsen. Er habe sich bei rund 10 Prozent stabilisiert, sagt Bühler.

Hype ist vorbei

Regula Allenspach vom St.Galler Stadtladen. Bild: Arthur Gamsa

Das spüren auch die Kleinen. «Letztes Jahr lief es nicht mehr so gut», sagt Regula Allenspach. «Der Hype ist etwas vorbei.» Nicht ganz verwunderlich, angesichts von Inflation, Krieg und steigenden Energiekosten. «Die Leute schauen wieder mehr aufs Geld.» Deshalb blickt sie etwas weniger optimistisch auf die nächsten Monate als auch schon. «Bioprodukte sind generell teurer», sagt sie. Auch wenn das nicht immer stimme. «Wir beziehen Obst und Gemüse direkt von Bauern aus der Region. Der Zwischenhandel fällt weg. Deshalb können wir hier preislich gut mithalten.»

Auch Rosmarie Studer weiss, dass Bioprodukte als teuer gelten. «Aber im Vergleich zur Leistung, zur Arbeit, die dahinter steht, sind wir eigentlich nicht teuer.» Trotzdem spürt sie die Geldsorgen der Kundschaft. Nach dem Rekordjahr 2021 müsse man jetzt kleinere Brötchen backen. Doch Studer, die den Kiebitz im Amriville 2019 eröffnete, bleibt optimistisch. «Wir können einen Mehrwert bieten», ist sie überzeugt. Gerade gegenüber den Grossverteilern. «Einfach Bio kann man heute überall haben. Wir können die Leute beraten, ihnen Informationen geben, über die Produkte, aber auch in Sachen Ernährung.» So biete der Laden auch Produkte, die sonst schwer zu finden seien: biologische Nahrungsergänzungsmittel oder Produkte für Leute mit Unverträglichkeiten. Und ein Bistro, das zum Bio-Zmittag einlädt.

Rosmarie Studer in ihrem Bioladen Kiebitz in Amriswil. Bild: Kevin Roth

Mehr bieten als Migros und Coop

Auch der Stadtladen biete mehr als die Grossverteiler, meinen Allenspach und Gamma. Der Laden ist eine Genossenschaft und nicht gewinnorientiert. «Wir haben deshalb auch eine hohe persönliche Bindung mit der Kundschaft, sagt Allenspach. «Wir begegnen den Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe», sagt sie. «Sie können uns vertrauen, sie wissen um unsere Kompetenz.» Und die Kunden wüssten auch, dass der Stadtladen konsequent auf Bio, Regionalität und fairen Handel setzt. «Sie wissen, dass wir hinter all unseren Produkten stehen können.»

Für Markus Johann sind die kleinen Bioläden deshalb auch nicht am Ende. Manche hätten zwar verpasst, Sortiment und Auftritt anzupassen, oder Probleme bei der Betriebsnachfolge. Wer auf Regionalität setze, auf Kundenpflege und ein Sortiment, das sich von Grossverteilern unterscheide, habe aber auch in Zukunft eine Chance.

Der Konkurs der Reformhaus Müller beschäftigt die Szene. «Man spricht darüber. Es beunruhigt die Leute», sagt Judith Gamma. Aber sie ist auch hoffnungsvoll. «Vielleicht entsteht etwas Gutes daraus. Man wird sich bewusster, was auf dem Spiel steht. Und fragt sich wieder mehr, wo man sein Geld ausgibt.»

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen