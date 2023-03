Umweltschutz: Helvetia will sich von fossilen Brennstoffen lösen

Umweltschutz Ofen aus: St. Galler Versicherer Helvetia will sich von fossilen Brennstoffen lösen Wie umgehen mit klimaschädlichen Grossprojekten mit Kohle, Öl und Gas? Der Versicherer Helvetia feilt seit Monaten an seiner künftigen Geschäftspolitik. Bald sollen Resultate vorliegen. Die Campax-Bewegung wird ein waches Auge darauf haben. Thomas Griesser Kym 1 Kommentar 06.03.2023, 16.42 Uhr

Der Helvetia-Hauptsitz auf dem St. Galler Rosenberg. Bild: PD

Es war im Juni 2022. Aktivistinnen der Schweizer Bürgerinnenbewegung Campax zündeten in St. Gallen Rauchpetarden vor dem Hauptsitz des Versicherers Helvetia und hüllten diesen in schwarzen Qualm. Der Grund: «Helvetia gehört zu den Schlusslichtern der Versicherungsbranche, die immer noch neue Kohlekraftwerke versichern», so Campax damals: Konkret bezog sie sich auf ein paar Kraftwerke des koreanischen Stromerzeugers Kepco, die seit wenigen Jahren mit ein paar hundert Millionen Dollar Versicherungssumme in den Helvetia-Büchern stehen.