Übernahme Huber+Suhner stärkt sich mit britischer Firma bei Industriekunden Der Herisauer Technologiekonzern erwirbt die britische Phoenix Dynamics und erweitert damit sein Angebot im Marktsegment Industrie, hauptsächlich in den Branchen Luft- und Raumfahrt sowie Wehrtechnik. Thomas Griesser Kym 31.10.2022, 11.07 Uhr

Verkabelung einer elektrischen Schalttafel von Phoenix Dynamics. Bild: PD

Phoenix Dynamics mit Sitz in Staffordshire in der Mitte Englands bietet kundenspezifische, konfektionierte Kabel und Kabelbäume, elektromechanische Baugruppen, Konzeptdesign, Prototypenbau und Beratung für die Industriemärkte in Europa und Nordamerika an. Die Firma mit rund 40 Mitarbeitenden ist seit 25 Jahren auf dem Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Wehrtechnik aktiv, bedient aber auch Kunden in den Branchen Automobil, Energie, Industrie, Marine, Medizin, Bahn und Sicherheit.