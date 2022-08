Stadler steht vor einem Grossauftrag der Deutschen Bahn

DB Regio will für die Moselstrecke 19 Triebzüge des Typs Flirt bei Stadler bestellen. Der Auftrag hat wohl ein Volumen von über 100 Millionen Euro. Mit den neuen Zügen will DB Regio unter anderem für Velofahrende attraktiver werden. Eine weitere Beschaffung bei Stadler steht seitens der Matterhorn-Gotthard-Bahn an.

Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 08.08.2022, 16.55 Uhr