Züge: Stadler ist im Rennen um ein Milliardengeschäft in Polen

Triebzüge Stadler mischt mit im Rennen um ein Stück des milliardenschweren polnischen Bahnkuchens Bis zu 200 elektrische Triebzüge im Wert von 1,5 Milliarden Franken: An Auktionen für diese geplante Beschaffung des polnischen Bahnbetreibers PolRegio kann sich auch Stadler beteiligen – nebst drei lokalen Mitbewerbern. Thomas Griesser Kym 31.01.2023, 12.00 Uhr

Visualisierung der Triebzüge, mit denen Stadler bei PolRegio landen möchte. Bild: PD

Der polnische Bahnbetreiber PolRegio will den Verkehr auf regionalen Strecken, die kleinere Städte miteinander verbinden, auf Vordermann bringen. Dazu hat PolRegio Rahmenabkommen mit vier Bahnherstellern unterzeichnet zur Lieferung von bis zu 200 elektrischen Triebzügen. Der Gesamtwert soll über 7 Milliarden Zloty (1,5 Milliarden Franken) betragen.

Die vier Hersteller sind Stadler Polska, die lokale Tochter des Ostschweizer Schienenfahrzeugbauers Stadler, sowie die drei polnischen Anbieter H. Cegielski – FPS, Pesa Bydgoszcz und Newag. Laut den Vereinbarungen können diese vier Firmen Angebote für feste Bestellungen abgeben, für die PolRegio über die kommenden drei Jahre elektronische Auktionen abhalten will.

Dank der Rahmenabkommen sollen Bestellungen innert Wochen finalisiert werden können anstatt dass es bis zu einem Jahr dauert wie bei herkömmlichen Ausschreibungen. PolRegio will die Beschaffung des neuen Rollmaterials mit EU-Mitteln, Krediten und eigenen Mitteln finanzieren.

Erste Bestellungen noch 2023 erwartet

Die polnische Bahngesellschaft plant, die ersten fixen Bestellungen im Laufe des Jahres 2023 zu erteilen. Die Triebzüge sollen ab 2025 bis Mitte 2026 ausgeliefert werden und in allen Gebieten verkehren, in denen PolRegio Bahnbetriebsverträge besitzt. Diese seien mit den Regionalbehörden in den vergangenen zwei Jahren abgeschlossen worden und liefen längerfristig. Bis 2030 garantierten sie Einnahmen von annähernd 10 Milliarden Zloty.

Den Angaben zufolge will PolRegio bis zu 60 zweiteilige Triebzüge mit jeweils mindestens 130 Sitzen und bis zu 140 dreiteilige Fahrzeuge mit je mindestens 210 Sitzen beschaffen. Die Züge sollen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h erreichen.

Im Oktober 2022, als die Absichten PolRegios publik wurden, war noch die Rede gewesen von erheblichen Differenzen bei den Preisvorstellungen. PolRegio hatte zunächst ein Budget von gut 6 Milliarden Zloty genannt, Stadler Polska als teuerster Interessent hatte die Ausführung des gesamten Auftrags für 10,9 Milliarden Zloty offeriert. Nun haben sich PolRegio und Stadler sowie die drei anderen Hersteller angenähert.

Polen als wichtiger Standort für Stadler

Seitens Stadler Polska heisst es, das Werk in der Stadt Siedlce verfüge über die Technologie, Erfahrung und Ressourcen, um Fahrzeuge zu liefern, die dem Bahnbetreiber und dessen Passagieren über viele Jahre dienen würden. Stadler hat sein Montagewerk in Siedlce 2007 eröffnet, nachdem im Jahr davor ein substanzieller Vertrag zur Entwicklung und Produktion von Zügen für die Provinzen Masowien und Schlesien abgeschlossen werden konnte. In jüngerer Zeit hat Stadler Polska auch einen Grossteil der Produktion und einen Teil der Belegschaft des mit EU-Sanktionen belegten und weitgehend heruntergefahrenen weissrussischen Werks in Fanipol nahe Minsk übernommen.

