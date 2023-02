Mehr Übernachtungen in Ostschweizer Hotels als vor der Pandemie

Tourismus «Wir konnten den Schwung mitnehmen»: Die Ostschweiz beherbergt mit weniger Hotels mehr Touristen als vor Corona Der starke Heimmarkt bescherte der Ostschweizer Hotellerie im vergangenen Jahr bessere Zahlen als noch vor Corona. Der Grund könnte paradoxerweise gerade in der Pandemie selber liegen. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 24.02.2023, 16.30 Uhr

Der Tourismus hat sich in der Ostschweiz schneller von der Krise erholt als in anderen Landesregionen. Während in der ganzen Schweiz die Zahl der Übernachtungen noch rund 3,3 Prozent unter dem Vor-Pandemie-Wert liegt, verzeichnete die Ostschweiz im vergangenen Jahr bereits wieder mehr Logiernächte als noch 2019. Damit bestätigte sich, was sich bereits durch eine ausgesprochen gute Sommersaison angebahnt hatte.

Insgesamt weist das Bundesamt für Statistik (BFS) für die Ostschweiz 1,75 Millionen Logiernächte aus. Das ist ein Plus von rund acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es ist aber vor allem ein Plus von rund sechs Prozent im Vergleich zu vor der Coronapandemie. Letztmals mehr Logiernächte verzeichneten Ostschweizer Betriebe 2014.

Auch St.Gallen schafft die Trendwende

Zum Ostschweizer Resultat massgeblich beigetragen hat das gute Abschneiden des Kantons St.Gallen, der am meisten Übernachtungen der vier Ostschweizer Kantone aufweist. St.Gallen übertraf zum ersten Mal wieder das Vor-Krisen-Niveau. Den anderen drei Ostschweizer Kantonen gelang das schon 2021. Ihre Zahlen gingen 2022 leicht zurück, im Falle des Thurgaus sogar wieder unter den Vor-Pandemie-Wert.

Die Ostschweizer Hotellerie als Gewinner der Coronajahre

Für Alexandre Spatz, Präsident des Ostschweizer Verbands von Hotellerie Suisse, gehörte die Ostschweiz 2020 und 2021 schon zu den Gewinnern. «Wir hatten in den beiden Coronajahren einen sehr starken Zuwachs im Bereich der Ferienhotellerie, aber im Businessbereich war die Situation natürlich schwierig.»

Im letzten Jahr habe sich das nun ausgeglichen, weil auch die Geschäftsreisenden wieder zurückgekommen seien; ohne, dass die Feriengäste nun ausbleiben würden. «Den Schwung konnten wir mitnehmen», sagt Spatz.

Die Coronajahre hätten vielleicht sogar geholfen, sagt Spatz, der selbst das Wellnesshotel Golf Panorama in Lipperswil führt. Während Corona war die grosse Mehrheit der Gäste dazu gezwungen, sich im Inland nach Feriendestinationen umzuschauen. Einzelne Gäste seien in ihren Ferien dann auf weitere Angebote von Betrieben aufmerksam geworden, zum Beispiel Seminarmöglichkeiten.

Mehr Übernachtungen in weniger Betrieben

Bemerkenswert an der Ostschweizer Entwicklung: Die Steigerung in den Logiernächten geht einher mit einer Reduktion der geöffneten Betriebe und der angebotenen Zimmer sowie Betten. Insgesamt registrierte das BFS im vergangenen Jahr 361 geöffnete Betriebe in der Ostschweiz. Vor der Pandemie betrug der Wert noch 397.

Von den Betrieben, die vor Corona geöffnet waren, wurde also fast jeder zehnte geschlossen. Die Anzahl Zimmer (–2,5 Prozent) und die Anzahl Betten (–1 Prozent) sanken allerdings nicht im gleichen Masse.

Gute Vorarbeit der Tourismusorganisationen

Spatz betont, die grosse Mehrheit der Betriebe habe Corona gut überstanden. Der oberste Ostschweizer Hotelier ist deshalb sicher: «Die Ostschweizer Hotellerie ist gut aufgestellt. Es wurden Investitionen getätigt und die Betriebe machen, was die Leute tatsächlich nachfragen.» Für die gute Situation in der Region spreche auch, dass beispielsweise in St.Gallen gleich mehrere neue Hotels eröffnet haben oder demnächst eröffnen.

Neben den Betrieben seien auch die Tourismusorganisationen für das gute Abschneiden mitverantwortlich. «Sie haben in den letzten Jahren sehr viel Arbeit geleistet, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind.» Vor Corona hätten diese Bemühungen nicht immer gefruchtet. Wer früher immer nur ins Ausland verreiste, sei nun aber unter anderem dank der Tourismusorganisationen auf neue Ideen im Inland gekommen.

Mehr als zwei Drittel der Übernachtungen von Schweizer Gästen

Am wichtigsten waren auch 2022 die inländischen Gäste. Rund 1,23 der 1,75 Millionen Logiernächte gehen auf Schweizer Reisende zurück. Das sind mehr als zwei Drittel. In der ganzen Schweiz liegt dieser Wert nur bei rund 55 Prozent.

Auf Rang 2 folgen deutsche Gäste mit rund 250'000 Logiernächten (14,5 Prozent), auf Rang 3 österreichische Reisende mit rund 30'000 Übernachtungen (1,7 Prozent). Damit unterscheidet sich die Ostschweiz leicht von der restlichen Schweiz, wo im letzten Jahr Reisende aus den USA die drittwichtigste Gruppe waren.

Bedeutung des Heimmarkts

Spatz bestätigt, dass die Ostschweiz tendenziell stärker abhängig sei vom Binnenmarkt als andere Regionen. Doch dieser Markt sei auch krisenresistenter.

Ob der Anteil der inländischen Gäste über die kommenden Jahre wieder auf das Vor-Corona-Niveau sinken wird, wagt er nicht zu prognostizieren. «Man weiss ja heute nie, was auf der Welt passiert.» Deshalb sei es sicher nicht falsch, den Heimmarkt im Fokus zu behalten, das aber mit Angeboten zu ergänzen, die auch einen Nischenmarkt ansprechen.

Wieder alles beim Alten zu sein scheint bei der Aufenthaltsdauer. Im Schnitt blieben Gäste 2022 knapp unter zwei Nächten in der Ostschweiz. Die Abweichung zum Vor-Corona-Wert ist minimal.

