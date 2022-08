Raiffeisen-Ökonom Geissbühler: «Es wird Lohnerhöhungen geben»

Tour d'Horizon Gas, Löhne, Inflation, Zinsen – Raiffeisen-Anlagechef Matthias Geissbühler blickt in die Zukunft und sagt: «Es wird sicher Lohnerhöhungen geben müssen» Herbst und Winter könnten turbulent werden, Stichwörter möglicher Energiemangel oder harte Lohnverhandlungen. Oder wird alles halb so wild? Einschätzungen des Ökonomen Matthias Geissbühler, der beim Verband der Thurgauer Raiffeisenbanken zu Gast war. Die Institute schlagen sich wacker, doch vieler ihrer Kundinnen und Kunden leiden unter Nullzinsen und Rückschlägen an der Börse. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 12.08.2022, 16.32 Uhr

Der Flüssiggastanker Gemmata im niederländischen Hafen von Rotterdam. Bild: PD

Sitzen wir im Winter 2022/23 in dunklen Wohnungen und frieren, weil es an Strom und Gas mangelt? «Ich hoffe nicht», sagt Matthias Geissbühler, Anlagechef von Raiffeisen Schweiz. Zwar erachtet er es als wahrscheinlich, dass Russland ab Herbst weiter am Gashahn drehen wird, aber das uns die Energie ausgehen wird, damit rechnet Geissbühler eher nicht. Wohl aber damit, dass es «temporäre Sparmassnahmen braucht». Viel hänge auch davon ab, wie sich die Gasreserven in Europa entwickeln (aus Deutschland kommen hierzu bezüglich Füllstand der Gasspeicher ermutigende Signale), wie die Solidarität zwischen den Ländern spielt und ob beispielsweise auch Flüssiggas bezogen werden kann, etwa aus den Niederlanden (zu diesem Thema hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga im März an einem Arbeitsbesuch sondiert).

Geissbühler, der am Freitag als Gast an der Semesterkonferenz des Verbands der Thurgauer Raiffeisenbanken in Frauenfeld weilte, legt das Augenmerk aber auch auf das Monetäre: Der Gaspreis ist bereits massiv gestiegen, und wenn Russland den Gasexport nach Europa weiter drosselt, dürfte ein weiterer Preisschub folgen. Geissbühler sagt:

«Die Quittung erhalten jene Haushalte, die mit Gas heizen, Anfang 2023 mit der Heiz- und Nebenkostenabrechnung.»

Geissbühler prophezeit deshalb:

«Es wird sicher Lohnerhöhungen geben müssen.»

Aufträge in Gefahr?

Allerdings weist er darauf hin, dass Löhne für die Unternehmen auch Kosten sind, und die Firmen müssen zudem höhere Preise für Rohstoffe, Vorprodukte usw. meistern, zumal laut Geissbühler in vielen Fällen nicht der ganze Preisaufschlag auf die Kunden überwälzt werden kann. Geissbühlers Fazit:

«Die Lohnerhöhungen werden wohl nicht derart massiv ausfallen, um die Inflation auszugleichen.»

Für diese lautet die Raiffeisen-Prognose für 2022 drei Prozent. Dass eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt wird, glaubt Geissbühler nicht. Zumal sich die Inflation 2023 auf 1,5 Prozent halbieren soll. Auch eine Rezession hierzulande hält der Ökonom für unwahrscheinlich, obschon sich in Europa das Risiko dafür erhöht habe. Doch Geissbühler sagt:

«Die Schweizer Wirtschaft hält sich gut.»

Dies auch dank Stützen wie der Pharma- oder der Nahrungsmittelindustrie. Geissbühler weist aber auch darauf hin, dass viele Firmen zwar gute Semesterausweise vorgelegt und volle Auftragsbücher hätten. Aber: «Oft können Aufträge nicht abgearbeitet werden, weil Komponenten fehlen.» Und falls sich die Lage auf den Absatzmärkten eintrübe, «können Aufträge auch wieder gestrichen werden». Wegen der gestiegenen Beschaffungskosten für Rohmaterialien oder Energie beobachtet Geissbühler jedenfalls Margendruck, und hinzu komme der weit verbreitete Fachkräftemangel.

Raiffeisen macht den Sparern Hoffnung

Noch im Februar 2022, als der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bei -0,75 Prozent stand, rechnete Geissbühler mit einem ersten Schritt nach oben für 2023. Mitte Juni aber hat die SNB den Leitzins bereits auf -0,25 Prozent angehoben, und Raiffeisen geht mittlerweile davon aus, dass er binnen zwölf Monaten bei 0,5 Prozent steht. Andere Institute wie die Luzerner Kantonalbank gehen gar von 0,75 Prozent aus.

Gute Aussichten für die Sparer, bald auch wieder etwas mehr auf ihren Konten zu erhalten als lediglich Mikrozinsen? Reto Inauen, Chef der Raiffeisenbank Frauenfeld und Präsident des Verbands der Thurgauer Raiffeisenbanken, sagt:

«Wenn sich das erwartete Plus bei den Zinsen als nachhaltig erweist, werden die Banken Spargelder auch wieder höher verzinsen.»

Raiffeisen-Schweiz-Anlagechef Matthias Geissbühler (links) und Reto Inauen, Präsident des Verbands der Thurgauer Raiffeisenbanken. Bild: PD (Frauenfeld, 12. August 2022)

Alle ausser eine Anlageklasse haben an Wert verloren

Im ersten Semester 2022 haben die 14 Thurgauer Raiffeisenbanken mit 535 Mitarbeitenden den Geschäftserfolg um 2,8 Prozent auf 42,4 Millionen Franken gesteigert. Einem stabilen Erfolg aus dem Zinsengeschäft als Hauptertragspfeiler standen Zunahmen aus Kommissionen und Dienstleistungen sowie im Handelsgeschäft gegenüber. Das Plus im Handelsgeschäft spiegelt laut Inauen die wiedererwachte Reiselust nach Corona, was den Devisenhandel angeregt hat. Mit Kommissionen und Dienstleistungen verdienten die Banken mehr, weil viele Kunden wegen der Quasi-Null-Zinsen für Spargelder und deren inflationsbedingter Entwertung ihr Glück in Wertpapieren suchen.

Eine riskante Wette, denn: Im ersten Semester haben sämtliche Anlageklassen ausser Gold und andere Edelmetallen eingebüsst. Das zeigt sich auch bei den Thurgauer Raiffeisenbanken: Obwohl die Zahl der Kundendepots seit Jahresbeginn um fünf Prozent zunahm, schmolzen die Depotvolumen netto um elf Prozent oder 300 Millionen Franken auf 2,45 Milliarden Franken.

Die Dividende im Fokus

Inauen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig es sei, mit den Kundinnen und Kunden über deren Risikobereitschaft, Ertragserwartungen und Zeithorizont zu sprechen. Und er sagt, tiefere Aktienkurse «sind auch eine Chance zum Einstieg». Seit ihrem Jahrestief von Mitte Juni hat die Schweizer Börse ausserdem wieder etwas zugelegt. Geissbühler rät zu Schweizer Qualitätsaktien und dazu, ein Auge zu richten auf die Dividende.

Weniger riskant, aus Sicht der Geldinstitute, ist das Geschäft mit den Ausleihungen. 96 Prozent sämtlicher Kredite der Thurgauer Raiffeisenbanken sind Hypotheken im Volumen von 13,7 Milliarden Franken (+1,7 Prozent gegenüber Ende 2021), und diese sind grösstenteils mit Privatliegenschaften und damit «sehr gut abgesichert». Trotz der Zinswende zeigen die Immobilienpreise landesweit weiter nach oben. Inauen weiss:

«Wohneigentum ist gefragt, und das Angebot ist knapp und wird noch knapper werden.»

