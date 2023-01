SFS ernennt neue Köpfe für die beiden Spitzengremien

Topmanagement SFS ernennt neue Köpfe für die Spitzengremien Ein neuer Verwaltungsrat und ein neues Mitglied der Konzernleitung sorgen beim Rheintaler Technologiekonzern für Blutauffrischung, aber auch für Kontinuität. Thomas Griesser Kym 09.01.2023, 19.00 Uhr

Fabian Tschan (links) und Thomas Jung. Bild: PD

Der Verwaltungsrat der SFS beantragt die Generalversammlung vom 26. April 2023 die Zuwahl von Fabian Tschan ins Aufsichtsgremium. Tschan, Jahrgang 1977, soll als Vertreter der Aktionärsfamilie Stadler und Tschan Bettina Stadler, Jahrgang 1967, ersetzen, die «sich im Rahmen einer langfristig geplanten Nachfolgeregelung nicht mehr zur Verfügung stellt». Die beiden SFS-Gründerfamilien Huber sowie Stadler und Tschan kontrollieren mit zusammen über 50 Prozent der Stimmen den börsenkotierten Befestigungstechnikkonzern mit Hauptsitz in Heerbugg.

Im Weiteren wird Arthur Blank per Ende 2023 als Leiter der Division Construction und damit auch als Konzernleitungsmitglied zurücktreten. Bis zu seiner Pensionierung Ende 2024 werde er SFS «in ausgewählten Projekten weiter unterstützen». Blank arbeitet seit 1983 für SFS. Er leitet die Division seit acht Jahren und habe diese mit aufgebaut. Zum designierten Nachfolger Blanks hat der Verwaltungsrat Thomas Jung ernannt. Dieser hat bei SFS 2010 begonnen und war zuletzt in den USA für das Nordamerikageschäft der Division Construction zuständig. Damit bringe er beste Voraussetzung für die Divisionsleitung mit. Zudem wird Jung per Anfang 2024 auch Mitglied der SFS-Konzernleitung.