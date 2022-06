Greenwashing: Hat Tilsiter zu viel versprochen?

TILSITER Hat Tilsiter zu viel versprochen? «Bei den Unternehmen geht die Angst vor Greenwashing-Vorwürfen um», sagt HSG-Professorin Nachhaltiges Handeln gehört zum guten Ton – und auch Unternehmen wollen ihren Kunden von ihren Fortschritten berichten. Doch damit setzt man sich der Kritik aus – das musste zuletzt auch die Sortenorganisation Tilsiter erfahren. Marketing-Professorin Johanna Gollnhofer rät deshalb Unternehmen, in der Werbung nicht zu viel zu versprechen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 29.06.2022, 17.30 Uhr

So bewirbt Tilsiter den neuen klimaneutral produzierten Käse aus Amlikon. Bild: PD

«Geniessen mit gutem Gewissen» verspricht die neue Werbung der Tilsiter Sortenorganisation. Er zeigt Menschen, denen ein Tilsiter wie ein Heiligenschein über den Köpfen schwebt. Erst auf den zweiten Blick wird klar, dass nicht jeder gewöhnliche Tilsiter ganz ohne Gewissensbisse zu geniessen ist. Geworben wird für den neuen Tilsiter vom Amliker Holzhof. Die Verarbeitung der Milch zu Tilsiter ist klimaneutral, vor allem dank der Biogasanlage auf dem Hof von Otto Wartmann, einem Pionier in Sachen umweltfreundlicher Landwirtschaft. Der rote Tilsiter von hier ist deshalb mit einem grünen Punkt markiert – auch der fällt nicht auf den ersten Blick auf.

Irreführendes Werbung?

So muss sich die Sortenorganisation Kritik anhören. Klimagase entstehen vor allem bei der Milchproduktion, und die sei nicht mit eingerechnet. Klimaneutral produziert zudem lediglich eine der Tilsiter-Käsereien. Die Werbung sei deshalb irreführend, sagten Experten und Verbandsvertreter kürzlich dem «Tages-Anzeiger». Greenwashing, lautet der Vorwurf: Hier werde etwas als nachhaltig verkauft, das es gar nicht ist.

Die Sortenorganisation widerspricht. Dass der Milchkreislauf in nicht miteingeschlossen ist, sei auf der Website wie in den sozialen Medien klar ersichtlich, sagt Direktor Urs Hänni. Auch dass es sich beim klimaneutral produzierten Käse um denjenigen vom Holzhof handelt, sei transparent. Ausserdem hofft Hänni, dass auch andere Käsereien mitmachen. «Wir arbeiten daran, alle Produzenten zu informieren und in die Pflicht zu nehmen, möglichst klimafreundlich zu produzieren», sagt Hänni.

Otto Wartmann produziert auf dem Holzhof Tilsiter – dank der eigenen Biogasanlage klimaneutral. Reto Martin

Differenzierter kommunizieren

Trotzdem: Überraschend sei die Kritik nicht, sagt Johanna Gollnhofer, Professorin für Marketing an der Universität St.Gallen. «Es ist schön, was der Holzhof macht. Aber es wurde etwas undurchdacht kommuniziert.» Etwas mehr Differenzierung wäre angebracht gewesen, sagt sie. Allerdings sei Tilsiter auch in einem schwierigen Umfeld tätig. «Es geht um Tierhaltung. Kühe stossen Methan aus, dazu gehört auch die Fleischproduktion. Da macht man sich leicht angreifbar.»

Doch nicht nur Tilsiter sei derzeit im Dilemma. Gollnhofer arbeitet mit Marken und Werbeagenturen zusammen. «Viele Anfragen betreffen genau diese Frage», sagt sie. Viele Unternehmen seien in den letzten Jahren durchaus aktiv gewesen. Bei den eigenen Gebäuden setzen sie auf Effizienz und erneuerbare Energien, in der Lieferkette auf Fair Trade. «Doch wie sage ich das den Konsumenten?» Das sei gerade jetzt ein Problem. Denn Nachhaltigkeit ist nichts besonderes mehr.

«Es gehört schon etwas zum Grundanspruch, den Konsumenten an Unternehmen stellen.»

Johanna Gollnhofer ist Professorin für Marketing an der HSG. Hannes Thalmann

So stehen viele Unternehmen unter Druck, etwas zu tun, auch in der Werbung die Nachhaltigkeit hervorzuheben. «Gleichzeitig geht die Angst um», sagt Gollnhofer: Die Angst vor Greenwashing-Vorwürfen. «Was Greenwashing ist, liegt im Ermessen der Betrachter», sagt sie. «Es heisst, dass den Marken ihre Beteuerungen, nachhaltig zu sein, nicht glauben.»

Frage der Glaubwürdigkeit

Damit lägen sie auch oft nicht ganz falsch. «Nachhaltigkeit hat viele Aspekte.» Die Ökologie, aber auch die Arbeitsbedingungen bei Zulieferern, verwendete Materialien. Kaum ein Unternehmen könne das alles kontrollieren – oder von einem Tag auf den andern ändern. Deshalb setzen derzeit viele Unternehmen auf eine neue Strategie. «Sie sagen: Wir probieren es, wir sind auf dem richtigen Weg in Richtung Nachhaltigkeit. So machen sich die Marken weniger angreifbar.»

Doch wichtig sei auch hier, dass sich die Unternehmen auch wirklich bemühen. «Entscheidend ist die Glaubwürdigkeit einer Marke.» Das sei nicht immer fair. «Manchen Unternehmen nimmt man es eher ab als anderen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so nachhaltig sind.»

Auch das mache es schwierig, den Konsumenten zu vermitteln, wie nachhaltig eine Marke oder ein Produkt ist. «Es ist ein komplexes Thema. Und über vieles kann man sich streiten: Ist es nun besser, wenn die Gurke in Plastik eingeschweisst ist, weil sie dann länger hält, oder ist es besser ohne, um Plastik zu sparen?»

Produktion auf dem Holzhof steigt

Urs Hänni, Geschäftsführer der Sortenorganisation Tilsiter Switzerland GmbH. Reto Martin

Der Absatz des klimaneutral produzierten Käses hat unter der Kritik aber scheinbar nicht gelitten. Die Produktion auf dem Holzhof sei gestiegen, sagt Tilsiter-Direktor Hänni – auch wenn der rote Tilsiter mit dem grünen Punkt vorerst nur online erhältlich ist. «Unsere Kundinnen und Kunden kennen die Zuverlässigkeit und das Qualitätsbewusstsein von Tilsiter.»

