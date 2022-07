Exodus bei Saurer: Vier Topmanager verlassen den Arboner Konzern

Textilmaschinen Exodus im Saurer-Topmanagement – vier Personen in Schlüsselpositionen scheiden aus Beim Arboner Saurer-Konzern verlassen auf einen Schlag vier Topmanager das Unternehmen. Darunter sind solche, die wesentliche Rollen bei der deutschen Saurer Spinning Solutions gespielt haben, die sich 2021 mit einem Notverkauf an Rieter aus einer finanziellen Schieflage befreien musste. Nun steht bei Saurer, der kürzlich auch das Stickmaschinengeschäft an den Diepoldsauer Rivalen Lässer verkauft hat, offenbar eine Neuausrichtung bevor. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Saurer-Spinnmaschine des Typs ZI 72XL, wie sie im Juni 2022 an der Internationalen Textilmaschinenmesse ITM in Istanbul vorgestellt wurde. Bild: PD

Nach dem Notverkauf grosser Teile des deutschen Textilmaschinen- und Komponentengeschäfts an den Winterthurer Rieter-Konzern sowie des bisher in Arbon angesiedelten Stickmaschinengeschäfts an den Diepoldsauer Rivalen Lässer kommt es beim Saurer-Konzern zu einem Exodus im Topmanagement. Das geht aus internen «Management News» an die Belegschaft hervor, die unserer Zeitung vorliegen.

Saurer-Konzernchef und Verwaltungsratsvize Uwe Rondé. Bild: PD

In dem Schreiben, datiert vom 22. Juli 2022 und unterzeichnet von Saurer-Konzernchef (und Verwaltungsratsvizepräsident) Uwe Rondé, hält dieser fest, die «personellen Veränderungen stellen sicher eine weitere Zäsur in unserem Unternehmen dar. Aber diese bieten uns die Chance, organisatorisch und personell neue Wege zu gehen und die anstehenden Herausforderungen zu managen.»

Ein hochrangiges Quartett geht von Bord

Konkret geht es um vier Topmanager, die den Saurer-Konzern verlassen. Erstens Anton Kehl, Chef von Saurer Spinning Solutions und Technologiechef des Konzerns. Kehls Aufgaben im Spinnmaschinengeschäft an den deutschen Standorten Übach-Palenberg und Fellbach werden von Marcus Rennekamp übernommen. Die technologischen Aufgaben Kehls innerhalb der Gruppe gehen in Personalunion an CEO Rondé über, der den Saurer-Konzern seit 1. Januar 2022 führt.

Zweitens scheidet Peter Trinkl aus, Strategiechef und Informationschef des Saurer-Konzerns. Seine Gruppenfunktion wird nicht neu besetzt, und seine Aufgaben werden auf diverse Personen im Unternehmen verteilt. Drittens geht der oberste Personalchef Oliver Dong. Auch seine Gruppenfunktion fällt dahin. Innerhalb Chinas wird David Zhao für das Personalwesen verantwortlich, in Deutschland und im Rest der Welt York von Roenne.

Viertens verlässt Steffen Saur das Unternehmen. Er war Senior Vice President Sales and Services (Verkauf und Service) bei Saurer Spinning Solutions. Seine Aufgaben gehen an Cem Yalcin über.

Saurer Spinning Solutions in der Bredouille

Saurer Spinning Solutions ist jene deutsche Saurer-Gesellschaft, die ab 2020 als Folge der Coronapandemie in finanzielle Schieflage geraten war. Der Umsatz brach derart ein, dass der Auftragseingang 2021 nicht mehr vollständig finanziert werden konnte. Wegen einer gemeinsamen Haftung für Schulden geriet auch die deutsche Saurer Technologies in Not, und ab Mitte 2021 steckten die beiden Schwestergesellschaften in separaten Insolvenzverfahren.

Die Rettung kam in Gestalt des Rieter-Konzerns, der für 300 Millionen Euro in bar der Saurer Spinning Solutions per 1. April 2022 die deutsche Spulmaschinenmarke Schlafhorst abkaufte sowie der Saurer Technologies per 1. Dezember 2021 die beiden deutschen Komponentengeschäfte Accotex und Temco. Insgesamt wechselten 1000 Mitarbeitende von Saurer zu Rieter.

Bei Saurer steht eine Neuausrichtung bevor

In den «Management News» schreibt Rondé über die nun erfolgten personellen Veränderungen, «ich bedauere das Ausscheiden jedes einzelnen dieser leitenden Mitarbeiter», und er wolle sich an dieser Stelle «ganz herzlich für den ausserordentlichen Einsatz in einer extrem herausfordernden Zeit bedanken».

Aus dem Saurer-Umfeld verlautet freilich, zumindest ein Teil der Abgänge sei nicht aus eigenem Antrieb erfolgt, sondern es habe auch eine oder mehrere Kündigungen durch das Unternehmen gegeben. Die personellen Wechsel hingen zusammen mit einer geplanten Neuausrichtung des Konzerns.

In Arbon ist Saurer zu einem Kleinunternehmen geschrumpft

Saurer hat den Hauptsitz noch immer in Arbon, gehört aber mehrheitlich der chinesischen Jinsheng-Gruppe. Die grössten Standorte Saurers sind China und Deutschland. In Arbon, wo Saurers Wurzeln liegen, war zuletzt noch das Stickmaschinengeschäft angesiedelt, doch wurde dieses im Frühling 2022 an den einzigen Konkurrenten Saurers auf dem Weltmarkt für Grossstickmaschinen verkauft, die Diepoldsauer Lässer AG.

Im April 2022 hiess es seitens Saurers, nach dem Ausstieg aus dem Geschäft mit Stickmaschinen verbleiben am Saurer-Standort in Arbon rund 30 Beschäftigte. Diese erfüllen Management- und Vertriebsaufgaben sowie Holdingfunktionen für Saurer-Gesellschaften in Europa, und ausserdem ist hier das Saurer-Technologiezentrum beheimatet, das Automatisierung, IT und Sensoren erforscht und entwickelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen