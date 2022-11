Schweizer Textiler stemmen sich gegen Krisensymptome

Textilindustrie Schweizer Textiler lassen nicht locker – Stabilisierung des Geschäfts trotz Gegenwinds aus Deutschland Die hiesige Textil- und Bekleidungsbranche schlägt sich wacker, ungeachtet zahlreicher Widrigkeiten und Unwägbarkeiten. Die Geschäfte könnten noch besser laufen, würde der deutsche Konjunkturmotor weniger stottern. Das spürt zum Beispiel die Ostschweizer Sefar-Gruppe als Zulieferin der Autoindustrie. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Lichttechnisches Gewebe der Sefar für Lichtdecken und -wände, Deckensegel, Raumteiler, Akustiksegel usw. Bild: PD

Trotz Ungewissheiten an der Energiefront, Preissteigerungen und Frankenstärke: Im dritten Quartal hat sich die Schweizer Textil- und Bekleidungsbranche «mehrheitlich erfolgreich gegen die schwierigen Umstände gestemmt». So urteilt der Verband Swiss Textiles in seinem jüngsten Konjunkturbericht.

Die Kapazitätsauslastung hat sich leicht verbessert, der Auftragsbestand stabilisiert, und die Geschäftslage wird von den befragten Unternehmen weiterhin positiv eingeschätzt und übertrifft erstmals seit Ende 2018 jene der Gesamtindustrie. Auch im vierten Quartal 2022 «dürfte die Branche auf Kurs sein».

Erneut und damit das dritte Quartal in Folge gestiegen sind die Schweizer Textilexporte. Im Vorjahresvergleich ergibt sich für das dritte Quartal 2022 ein Plus von 3,6 Prozent auf 285 Millionen Franken. Swiss Textiles führt die Entwicklung auf eine gute Nachfrage aus Italien, Frankreich, China, Japan und den USA zurück. Wermutstropfen: Die Textilausfuhren nach Deutschland, dem wichtigsten Handelspartner, sind um 5,2 Prozent auf 73 Millionen Franken gesunken.

Für die ersten neun Monate 2022 lautet die Zwischenbilanz der Schweizer Exporte nach Deutschland –4,6 Prozent auf 229 Millionen Franken und total +4 Prozent auf 912 Millionen Franken. Diese Zunahme geht hingegen vor allem auf Preiserhöhungen zurück. Mengenmässig waren die Ausfuhren vor allem in den ersten beiden Quartalen relativ stark zurückgegangen. Im Falle Deutschlands weist Swiss Textiles zudem darauf hin, dass auch die Schweizer Importe von Vorleistungen aus unserem nördlichen Nachbarland im Minus liegen. Fazit des Verbands: «Die Energiekrise nagt an der deutschen Wirtschaft.»

Sefar läuft gut, nur das Autogeschäft stottert

Dass Deutschlands Konjunktur weniger rund läuft als auch schon, spürt beispielsweise die Ostschweizer Sefar-Gruppe, die Weltmarktführerin für technische Präzisionsgewebe ist. Seit einiger Zeit sind die Auftragseingänge der Autoindustrie, die in Deutschland sehr präsent ist, stark rückläufig. Als Folge hat Sefar im November 16 Stellen abgebaut, mittel Kündigungen, Früh- und ordentlichen Pensionierungen, und dies vor allem am Standort Heiden, wie Firmenchef Renato Luck sagt. Dieser Abbau sei «wirtschaftlich nicht mehr zu vermeiden gewesen». Abgesehen davon laufe das Unternehmen aber gut, vor allem bei Komponenten und fertigen Produkten für die Prozessfiltration für den Mineralienabbau, die Nahrungsmittelindustrie und die Life-Sciences-Branche.

Renato Luck, Chef der Sefar-Gruppe. Bild: PD

Wie andere Industriefirmen muss auch Sefar mit teureren Rohmaterialien zurechtkommen. Luck erwähnt beispielsweise die Polymerpreise, die stark gestiegen seien. Hinzu kommen höhere Energiekosten. In diesem Lichte geht Luck auch auf die geplante Schliessung des Werks in Wolfhalden ein. «So verringert die Firma ihren Fussabdruck und reduziert damit den Energiebedarf. Wir haben an allen Ostschweizer Standorten grosse freie Räumlichkeiten, die wir wirtschaftlich nutzen wollen», sagt Luck und spricht von einer «Konsolidierung, die auch ökologisch Sinn ergibt». Die Maschinen aus Wolfhalden werden nach Thal und Heiden verschoben und die Mitarbeitenden dort weiterbeschäftigt. Entlassungen soll es in Wolfhalden keine geben. Vielmehr werde man die natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen nutzen.

Luck sagt, «wir können die Preise anpassen», sprich die gestiegenen Energie- und Rohmaterialkosten «in einem fairen Ausmass» an die Kundschaft weitergeben. «Die Kunden zeigen meistens Verständnis für Preisanpassungen», sagt Luck und weist obendrein darauf hin, dass Sefar «gefragte Produkte in Topqualität» herstelle und liefere. Ob das Unternehmen im 2022 auf ein weiteres Rekordjahr zusteuert oder nicht, darüber will Luck noch nichts sagen. Nur so viel: «Wir sind gut unterwegs.» 2021 hatte das Unternehmen den Umsatz – nach dem coronabedingten Einbruch im Jahr davor – um 17 Prozent auf rekordhohe 378 Millionen Franken gesteigert. Sefar beschäftigt weltweit rund 2900 Mitarbeitende, davon etwa 780 in Thal, Heiden, Wolfhalden sowie Emmenbrücke.

