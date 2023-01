Textilunternehmen Traxler wird zu Innolana - Rigotex investiert

TEXTILINDUSTRIE Die Ostschweizer Textilindustrie lebt: Klein, fein und in der Nische erfolgreich Das goldene Zeitalter der Ostschweizer Textilindustrie mag vorbei sein. Aber in der Nische wird weiterhin gewoben und gestrickt – durchaus erfolgreich, denn Regionalität und Nachhaltigkeit sind im Trend. Das zeigen die Beispiele der Traxler in Bichelsee, wo seit Anfang Jahr ein neuer Wind und neue Inhaberinnen eingezogen sind. Und der Rigotex in Bütschwil, die eben neue Maschinen angeschafft hat. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Mit der neuen Jacquard-Maschine kann die Rigotex flexibler weben. PD

«Unsere Branche war ja auch mal grösser», sagt Hans Hauser, Geschäftsführer der Bütschwiler Rigotex. Tatsächlich ist die goldene Zeit der Ostschweizer Textilindustrie heute 100 Jahre zurück. «Aber in der Nische kann man noch erfolgreich sein», sagt er.

Und in letzter Zeit eher erfolgreicher. So hat das Unternehmen kürzlich zwei hochmoderne Webmaschinen vom Jacquard-Typ gekauft, die den Maschinenpark erweitern. Die sei produktiver als die uralten Maschinen, die sie ersetzen. «Aber die Produktivität ist für uns als Nischenbetrieb nicht das wichtigste», sagt Hauser. Jacquard-Maschinen erlaubten es, detaillierte Muster und Bilder zu weben. Und die neuen Maschinen könnten dies nicht nur energiesparender, «sie sind auch flexibler und zuverlässiger.» So erlauben sie die Arbeit mit innovativen Materialien und Mustern – Made in Toggenburg.

Zu den neuen Weingläsern die schönen Tischtücher

Regionale Produktion und altes Handwerk sind im Trend, weiss Hauser. Ein Trend, der in der Pandemie noch etwas Schub bekommen habe. «Schon vorher fragten sich viele, warum immer alles aus China kommen muss.» Aber weil man während Corona oft zu Hause war, habe man auch mehr Wert auf Einrichtung gelegt. Das spielte Rigotex und ihrer Bütschwiler Manufaktur in die Hände. «Viele kauften mit neuen Weingläsern gleich auch noch schöne Küchentücher.»

Der Trend zu Regionalität spüre man aber nicht nur in der Schweiz. «Das Umdenken findet auch in Europa statt», sagt Hauser. So exportiert die Rigotex auch rund 15 Prozent der Produktion.

Marcel und Hans Hauser von der Bütschwiler Rigotex. PD

Noch vor zehn Jahren war die Rigotex ein Handelsunternehmen, das vor allem die Gastronomie mit Schürzen und Tischtüchern versorgt. Dieser Handel mache immer noch den grösseren Teil des Umsatzes aus, so Hauser. «Aber unser Herzblut ist in der Produktion.» 2016 brachte Rigotex mit der Manufaktur Webschtoff die Textilproduktion zurück in den Bütschwiler Soorpark – eine einstige Textilfabrik. Dort produziert Rigotex hier Küchen- und Tischtücher, Schürzen oder Bettbezüge unter der Marke Kultschtoff. 2018 übernahm sie auch die Produktion der Marke Meyer-Mayor, samt einiger Maschinen. «Das war eine Erfolgsgeschichte», sagt Hauser. Und ein Glücksfall für Rigotex, nach den ersten Gehversuchen eine solche Toggenburger Traditionsmarke übernehmen und weiterführen zu können.

Unternehmerinnen übernehmen

Auch knapp zehn Kilometer weiter nordwestlich bedient eine kleine Textilfabrik einen Nischenmarkt. Die 1909 als Schifflistickerei gegründete Traxler AG begann 1934 mit der Produktion von Strickwaren – auf Jacquardmaschinen, wie es in der Firmenchronik heisst. Auf Ende letzten Jahres verliess mit Rolf Traxler der letzte Vertreter der Familie das Unternehmen. Doch in Bichelsee wird weitergestrickt. Übernommen haben das Unternehmen Tiziana Ferigutti und Michaela Porz, die dafür das Unternehmen Innolana gründeten. Zum Unternehmen gehört nicht nur die Strickfabrik, sondern auch das Modelabel Erfolg. 2013 hat Traxler das Label mit Läden in Basel, Zürich und Bern übernommen – es war ein wichtiger Kunde der Strickfabrik.

Michaela Porz (links) und Tiziana Ferigutti in der Fabrik in Bichelsee. PD

«Wir haben uns die Sache gut angeschaut und analysiert. Wir sind überzeugt von den Werten der Firma», sagt Ferigutti, und meint damit nicht nur die finanziellen. Es gehe ihnen auch darum, die Textilproduktion in der Schweiz aufrechtzuerhalten und auf hohem Niveau weiterzuführen. Die regionale Produktion sei aber auch ein Trend. «Man will schauen, wo und wie etwas produziert wird», sagt sie. «Gerade von der Textilbranche hört man viel Schlechtes. Dem können wir etwas entgegensetzen.»

Türen öffnen und an Bekanntheit gewinnen

Das eigene Modelabel sei ein wichtiger Abnehmer der Strickerei, in der rund 20 Mitarbeitende tätig sind. Wichtig seien aber auch Kunden wie Polizeikorps oder Verkehrsbetriebe, für die Traxler schon lange Uniformen strickt. Doch auch andere Kunden aus dem Modebereich lassen in Bichelsee stricken. Und gerade hier sieht Ferigutti noch Potenzial. Denn den Trend zu Regionalität und Nachhaltigkeit spüre man nicht nur bei den Konsumenten, sondern gerade auch bei kleineren Modelabels. Dafür sei man eine Anlaufstelle. «Wir haben auch schon Anfragen.»

So ist es ein Ziel der beiden Unternehmerinnen, mehr mit jungen Labels zu arbeiten, doch nicht das einzige. Es gebe viel zu tun, sagt Ferigutti. «Wir müssen uns und die Textilproduktion in der Schweiz bekannter machen.» Auch setze man auf Innovation auch bei den Materialien. «Dafür arbeiten wir beispielsweise mit dem Thurgauer Werkstoffinstitut zusammen.» Sowohl bei Start-ups wie der Forschung stünden die Türen offen. «So können wir bald tolle neue Sachen auf den Markt bringen.» Auch beim Modelabel soll sich etwas ändern. «Der Look soll zeitloser werden.»

